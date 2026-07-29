Здесь не только Гарначо и Феликс. Самые странные трансферы «Челси»

сегодня, 10:04

Лучше бы их не покупали. Самые странные трансферы «Челси».

«Челси» под руководством нынешних владельцев принимал множество масштабных, смелых и зачастую опрометчивых трансферных решений. Были, конечно, и успешные примеры. Коул Палмер был довольно дорог, но оправдал ожидания. Мойзес Кайседо обошелся клубу в баснословную сумму, но оказался надежным футболистом. Были и очевидные неудачи. Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Михаил Мудрик… Особенно жаль украинца, ведь парень очень талантливый. И есть еще третья категория трансферов «Челси». Вот их действительно сложно объяснить. Теперь лондонцы пытаются заполучить Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека. Какой сейчас год?

Давайте вспомним самые неоднозначные трансферы клуба за последнее время.

Алехандро Гарначо

Рискованная затея, которая не сработала. Гарначо считался талантливым футболистом в «Манчестер Юнайтед», даже в своем последнем сезоне там. И вот «Челси» купил его прошлым летом. «Челси» рискнул, но аргентинец забил всего один гол в Премьер-лиге, после чего отправился в аренду в «Астон Виллу».

Кирнан Дьюсбери-Холл

Пожалуй, этот футболист просто не соответствовал уровню «Челси». Он присоединился к команде в 2024 году после сезона в Чемпионшипе с «Лестером», переехал вслед за тренером Энцо Мареской на «Стэмфорд Бридж». Но это был слишком большой шаг вперед. Даже преимущество в виде знакомого тренера не помогло Дьюсбери-Холлу, который провел всего два матча в стартовом составе «Челси» в Премьер-лиге. С тех пор он обрел второе дыхание в «Эвертоне». Пожалуй, именно в клубе такого уровня он максимально может себя проявить.

Чезаре Казадеи

Сразу после поглощения клуба компанией BlueCo «Челси» начал вкладывать средства в молодежь, потратив более 16 миллионов фунтов стерлингов на 19-летнего Казадеи. К тому моменту полузащитник еще даже не дебютировал за основную команду «Интера». Казадеи провел 17 матчей за «Челси», а до этого играл на правах аренды за «Лестер», где работа с Мареской не особо подготовила его к будущему в западном Лондоне. С тех пор он начал строить карьеру в Серии А, выступая за «Торино».

Филип Йоргенсен

Когда «Челси» подписал Йоргенсена в 2024 году, были большие сомнения относительно статуса Роберта Санчеса как основного вратаря. Йоргенсен мог похвастаться неплохой игрой, которую он продемонстрировал в своем прорывном сезоне в «Вильярреале». Однако датский футболист не смог составить достойную конкуренцию Санчесу за место в основном составе. Испанец начал прогрессировать. Будущее Йоргенсена в клубе теперь под угрозой.

Дейвид Вашингтон

В защиту «Челси» можно сказать, что в покупке перспективных футболистов есть своя логика. Этих игроков в будущем можно выгодно перепродать. Но все рушится, если данные игроки просто теряются после перехода. По всей видимости, так обстоит дело и с Вашингтоном, нападающим, который перешел из «Сантоса» в 18 лет и в своем дебютном сезоне провел всего три матча за основную команду.

Ренато Вейга

Переход из «Базеля» в «Челси» — по такому маршруту следовал до Вейги только Мохамед Салах в 2024 году. Португальский футболист в основном играл в полузащите за «Базель». В «Челси» же его чаще всего ставили на позицию левого защитника. Затем он стал играть в центре защиты. Таким образом, Вейга покинул «Челси» после половины сезона и отправился в аренду в «Ювентус», а затем был продан в «Вильярреал».

Пьер-Эмерик Обамеянг

Подписать контракт с нападающим «Барселоны», имеющим опыт выступлений в АПЛ и ранее игравшим под руководством тренера вашей команды? Звучит неплохо, да? Но Тухеля уволили довольно быстро после трансфера Обамеянга. Пьер-Эмерик провалился в «Челси», забив всего один гол в Премьер-лиге, после чего покинул клуб следующим летом. А за бывшего форварда «Арсенала» заплатили 10,3 миллиона фунтов стерлингов.

Диего Морейра

Морейра, перешедший из «Бенфики» в 2023 году, сыграл всего один матч за «Челси», а потом был отдан в аренду в «Лион». За лиссабонцев он сыграл два матча. За «Лион» провел семь поединков. А затем был продан в «Страсбур». Там он нашел себя, но такой путь… Это необычно. Зачем его покупали лондонцы?

Денис Закариа

Когда-то Закариа был одним из самых востребованных полузащитников в Европе. Но это время уже прошло, когда «Челси» взял его в аренду в 2022 году. Переход в «Ювентус» в январе не удался, поэтому «Челси» рискнул. Однако Закариа дебютировал в Премьер-лиге только после католического Рождества. В общей сложности он сыграл за клуб всего 11 матчей.

Матис Амугу

Мало кто вообще помнит Амугу в «Челси». Он сыграл за клуб всего два раза, по 22 минуты, после перехода из «Сент-Этьена» в феврале 2025 года. Несмотря на то, что полузащитнику был предложен восьмилетний контракт, через пять месяцев после трансфера его продали. Разумеется, в «Страсбург». По слухам, «Челси» следил за Амугу в течение нескольких лет, прежде чем заполучить его. Однако тогдашний тренер Мареска никогда не рассматривал его как игрока, который может помочь команде.

Жоау Феликс

«Безумие — это делать одно и то же снова и снова, ожидая при этом разных результатов», — гласит известная поговорка. Или, другими словами, безумием является подписание контракта с Жоау Феликсом во второй раз, когда он и в первый показал себя не так уж хорошо. Впрочем, его пребывание в аренде во второй половине сезона 2022/23 все же не было уж слишком плохим: четыре гола в 20 играх. Но он не оправдал ожиданий, и «Челси» решил не рассматривать возможность выкупа Феликса на постоянной основе. Однако год спустя это произошло. «Челси» подписал контракт с нападающим, в то время как Конор Галлахер отправился в обратном направлении в «Атлетико». Продажа воспитанника академии Галлахера расстроила некоторых болельщиков «Челси», но не так сильно, как последующие выступления Феликса. Всего шесть месяцев спустя он снова оказался в другом клубе, был отдан в аренду в «Милан». Но зато как заиграл в Саудовской Аравии!

Факундо Буонанотте

До сих пор остается загадкой, почему «Челси» рассчитывал, что Буонанотте найдет себе место в основе команды. Ещё более странным был комментарий, который дал главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер:

Это отличная возможность для Факундо регулярно играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне и продолжить своё развитие.

Он серьезно думал, что Буонанотте будет регулярно играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов? Хорошо, что хотя бы это была аренда, а не трансфер.