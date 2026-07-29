Чемпионат мира на продажу. Инфантино хочет стать футбольным диктатором

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Скандальные богачи пытаются купить футбол

Президент ФИФА Инфантино управляет некоммерческой организацией, которая зарабатывает десятки миллиардов евро. Марадона называл футбольных чиновников мафией. Организация требует полной лояльности к главе. Выборы президента – формальность, ведь есть один кандидат, как при «выборах» в диктатуре. Коррупция – отличительная черта подобной системы. Блаттер и предыдущие боссы ФИФА ушли, когда их поймали на воровстве. Сейчас швейцарская прокуратура расследует деятельность самого Инфантино: организация не очистилась.

Летом Джанни сдружился с окружением президента Трампа. У зятя политика есть брат – Джош Кушнер, который планирует купить чемпионат мира и другие турниры, вроде Клубного чемпионата мира. На бумаге это инвестиции в обмен на часть прав. Но разве Инфантино основал футбол, чтобы им торговать? Кто платит миллиарды – хочет получить полную власть. Ещё одна проблема инвесторов из Нью-Йорка: они связаны с Джеффри Эпштейном. Тем самым, который приглашал на остров педофилов знаменитостей, от физика Хокинга до миллиардера Гейтса.

Важно понять суть действий Инфантино. Джанни хочет стать диктатором и готов на всё, чтобы сохранить власть. Мутные миллиарды долларов придут в руки персонажу, у которого в следующем году выборы. Сейчас каждому из 221 члена ФИФА платят по 8 миллионов долларов раз в четыре года – доля от цикла чемпионата мира. После продажи футбола американцам Инфантино заплатит по 20 миллионов долларов сейчас, а позже сумма начнет расти. Сначала Джанни сделает ЧМ на 64 сборные, потом захочет турнир раз в два года, чтобы заработать ещё.

Предположим, на всех континентах коррупционеры в футболе получат огромные деньги. Первым делом они купят лояльность и подтасуют выборы. Установится серия локальных диктатур, которые сложно сковырнуть, а глобальной диктатурой будет управлять Инфантино. В руках итальянского швейцарца уже слишком много власти, как показал скандал с Балогуном. Никогда в истории ЧМ не переносили дисквалификации за удаления. Но Трамп позвонил Джанни. Инфантино выполнил просьбу политика, легко подтёрся футбольными законами.

Когда семья президента США и его партнеры по бизнесу вложат миллиарды долларов в футбол, они захотят управлять чемпионатом мира. Рекламные паузы в середине таймов станут правилом. Их могут расширить до пяти-семи минут. Нельзя позволить Инфантино зацементировать свою власть, продав футбол непонятно кому. У семей Трампа и Кушнера ужасная репутация в мире настоящего бизнеса, ведь они обанкротили десятки предприятий. Нет гарантий, что «инвесторы» не будут сначала диктовать футболу странные правила, а потом начнут воровать деньги.

Чемпионы мира должны выгнать Инфантино

Джанни давно готовился к атаке на футбол. Главой финансового комитета ФИФА осенью прошлого года назначили шотландца Майкла Малрани. Угадаете с первой попытки, где у Трампа поля для гольфа? Правильно, в Шотландии. Чем занимается Малрани? Он строитель, то есть связан с недвижимостью, вроде комплексов, где располагаются поля для гольфа. Шотландцы шутят, что они реже ужинают, чем Майкл создает строительные компании, банкротит их и создает после этого новые, чтобы зарабатывать, наплевав на законы и экологические нормы.

Инфантино выбрал застройщика главой финансового комитета, а теперь хочет продать футбол не пойми кому. Это третья попытка Джанни так поступить. Помните Суперлигу? Хотя её поддерживали Аньелли, Перес и Лапорта, там торчали уши Инфантино, который ненавидит президента УЕФА Чеферина и хотел украсть Лигу чемпионов. Также в 2018 году Джанни пришел к членам ФИФА с предложением в размере 25 миллиардов долларов. А когда президенты разных футбольных федераций спросили, откуда деньги, Инфантино заявил, что не может сказать.

Звучит дико, но футбол пытались продать вслепую. Президент ФИФА подписал документы о неразглашении, но обещал 25 миллиардов долларов. Оказалось, Инфантино развел на деньги саудовских шейхов. То есть футбол планировали подарить представителю абсолютной монархии принцу Мухаммеду ибн Салману. Тогда европейцы в грубой форме послали Инфантино, заявив, что будут бойкотировать чемпионат мира. Через восемь лет Джанни снова пытается продать футбол, и снова члены УЕФА думают о бойкоте. Но даже если отобьются, проблема останется.

Проблема – Джанни Инфантино. Чиновник перешел черту, единственное решение – немедленная отставка. Надо выгнать главу ФИФА , чтобы он не наделал ещё больше глупостей. Но в УЕФА нет юридических и социальных рычагов влияния. Инфантино просто купит голоса коррупционеров со всего футбольного мира, обещая тайные выплаты в криптовалюте? Прокуратура Нью-Йорка расследует махинации во время ЧМ -2026 с билетами. Возможно, чиновники ФИФА уже воруют деньги, которые организации направили фанаты. Чем дальше, тем выше риск эскалации.

Чемпионы мира, начиная с Мбаппе, Месси и Родри, должны выступить с заявлением о бойкоте всех турниров под эгидой ФИФА , если Инфантино не подаст в отставку немедленно. Хотя бы раз в жизни игроки должны показать себя мужиками и заступиться за футбол. Джанни пошел на денежный шантаж накануне выборов. Также Инфантино будет обещать защиту Трампа всем коррупционерам в футболе. И это важно, ведь даже глава аргентинского футбола Тапиа под следствием ФБР . Возможно, чиновник украл 30 % денег, которые заработали Месси с напарниками.

Миллионы долларов могли пойти на постройку полей и обучение тренеров по всей Аргентине, но их украли. В этом опасность любой диктатуры: система всегда деградирует. У Инфантино давно слишком много власти. Он де-факто одобряет хозяев ЧМ , ведь подарил турнир своим друзьям из Катара. Затем Джанни подыграл Трампу, зная о личной финансовой выгоде. Уступили Европе, ведь будет турнир в Испании, Португалии и Марокко, но дальше чемпионат мира проведут зимой в Саудовской Аравии. Инвесторам плевать, удобно ли это фанатам и футболистам.