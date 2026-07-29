Богатый бразилец, скандальный француз и легенда ЦСКА. Кто ушёл из футбола в 2026 году

сегодня, 21:04

Как же быстро летит время.

Уже прошла половина 2026 года, и за это время многие футболисты объявили о завершении карьеры. Давайте вспомним, кто же это был.

Лукас Подольски

После блестящей карьеры, включавшей победу на чемпионате мира 2014 года и 49 голов за сборную Германии, Подольски завершил карьеру в мае 2026 года. 40-летний футболист выступал за несколько европейских грандов, включая «Баварию», «Интер», «Галатасарай» и «Арсенал». Он завершил карьеру в польском клубе «Горник Забже», где даже был капитаном команды, которая в последнем сезоне Подольски завоевала Кубок страны.

Лукаш Фабьянски

Бывший вратарь «Арсенала», «Суонси» и «Вест Хэма» Фабьянски завершил свою карьеру в возрасте 41 года. Однако Фабьянски не намерен полностью уходить из футбола, объявив о своих планах стать тренером вратарей.

Джеймс Милнер

Ни один игрок не провел больше матчей в АПЛ , чем Милнер, который в феврале 2026 года побил давний рекорд Гарета Барри. Этот полузащитник дебютировал за «Лидс» в 2002 году, тогда еще играл, например, Лукас Радебе. Карьера Милнера в «Лидсе», «Астон Вилле», «Ньюкасле», «Манчестер Сити», «Ливерпуле», «Брайтоне» и сборной Англии была просто блестящей, и Джеймс завершил её в этом году в возрасте 40 лет.

Аарон Рэмзи

Свой путь он начал в «Кардиффе», а в 2008 году перешёл в «Арсенал», где за 11 лет в составе «канониров» трижды выигрывал Кубок Англии, забив голы в двух из этих финалов. Затем он выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Рейнджерс», возвращался в «Кардифф», а также его занесло в мексиканский «Пумас УНАМ », прежде чем Аарон завершить карьеру в апреле. В настоящее время Рэмзи является тренером команды «Оксфорд Юнайтед», выступающей в английской Лиге 1.

Диего Коста

Коста — один из самых отъявленных мерзавцев в новейшей истории футбола. Представлял собой настоящую угрозу для защитников во время своих выступлений за «Атлетико» и «Челси». Свой последний матч он сыграл в 2024 году, но подтвердил свой уход из спорта лишь в начале этого года.

Оскар

Оскару было всего 25 лет, когда он подписал контракт с «Шанхай Порт», покинув «Челси» за 60 миллионов фунтов стерлингов, что вызвало немало удивления. Бразилец провел семь лет в Китае, хотя игроку с таким талантом, по идее, следовало бы выступать в более конкурентоспособной лиге. Но многие из нас работают не ради удовольствия, а ради денег. Так что Оскара понять можно. Обеспечил он не только себя до конца жизни, но и правнуков тоже. Последние несколько месяцев своей карьеры он провёл в «Сан-Паулу», после чего в апреле завершил карьеру. Причиной стали проблемы с сердцем.

Эшли Янг

В мае Янг завершил свою 23-летнюю карьеру, уйдя на пенсию в возрасте 40 лет после сезона в составе «Ипсвича» в Чемпионшипе. Начав свою карьеру в «Уотфорде» и «Астон Вилле» в качестве вингера, Янг постепенно перешел в защитники во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» и выиграл титул чемпиона Серии А с миланским «Интером» в 2021 году. Он также был важным членом сборной Англии на чемпионате мира 2018 года.

Димитри Пайет

Пайет, один из самых топовых исполнителей штрафных в АПЛ последних лет, завершил карьеру в начале этого года. Французский плеймейкер провел последние годы своей игровой карьеры в «Васко де Гама», попав в скандалище. О его похождениях с любовницей лучше почитайте сами в интернете, о таком нам просто стыдно писать.

Каспер Шмейхель

Вошел в историю АПЛ благодаря победе «Лестера» в чемпионате 2016 года, Шмейхель завершил карьеру в мае 2026 года после травмы плеча, полученной несколькими месяцами ранее. В «Селтике» были готовы к такому решению, поскольку в таком возрасте восстанавливаться после травмы около года не каждый решится.

Сесар Аспиликуэта

Испанец играл за «Челси» с 2012 по 2023 год, завершил свою карьеру в мае после того, как помог «Севилье» избежать вылета из Ла Лиги. Этот защитник провел более 500 матчей за лондонский клуб, что является шестым результатом в истории «Челси». Недавно выступал в качестве эксперта на BBC во время чемпионата мира.

Марко ван Гинкель

Ван Гинкель играл за такие топ-клубы, как «Челси» и «Милан», но его карьера в обоих клубах была недолгой. В Англии он побегал за «Сток Сити», но большую часть своей карьеры полузащитник провел на родине, сыграв более 100 матчей за ПСВ и «Витесс». В возрасте 33 лет Ван Гинкель завершил свою футбольную карьеру.

Миралем Пьянич

Пьянич провел очень успешную клубную карьеру, поиграв за такие гранды, как «Рома», «Ювентус» и «Барселона». Боснийский футболист выиграл семь трофеев с «Ювентусом», один с «Барселоной» и был признан лучшим футболистом «Ромы» в 2014 году. На международном уровне он войдет в историю как легенда своей страны, ведь играл за ЧМ и провел более 100 матчей за Боснию и Герцеговину. Успел поиграть в ЦСКА , порадовав московскую публику. Но многим любителям футбола Миралем больше всего нравится, когда выступал за «Лион».

Мамаду Сако

Сахо перешел из ПСЖ в «Ливерпуль», который в то время не отличался особыми успехами, и тем самым завершил свою серию побед в чемпионатах: четыре чемпионских трофея с ПСЖ и ни одного за всю последующую карьеру. В первом сезоне под руководством Сахо «Ливерпуль» занял второе место, после чего в течение следующих двух сезонов опустился на шестое, а затем и на восьмое место в Премьер-лиге. Сахо числился в составе клуба, когда тот занял четвертое место в следующем сезоне, хотя в тот момент он был в аренде в «Кристал Пэлас». Затем он окончательно перешёл в «Кристал Пэлас», принеся «Ливерпулю» деньги, после чего вернулся во Францию ​​в «Монпелье», а завершил свою профессиональную карьеру в грузинском клубе «Торпедо Кутаиси».