Главный трансфер лета. В «Реал» переходит обладатель «Золотого мяча»

сегодня, 10:55

Перес устроил масштабную кампанию

Давно от мадридцев не было такой активности на рынке. Видимо, Флорентино Перес понял ошибки последних лет и зарядился мотивацией от победы в выборах. Начали «сливочные» с того, что забрали сразу трёх футболистов, которых в качестве усиления рассматривала «Барселона». Свободным агентом у «Манчестер Сити» забрали Бернарду Силву, также укрепили фланги атаки – у «Интера» выкупили Дензела Дюмфриса, из «Челси» подписали Марка Кукурелью. Вдобавок состав «Реала» пополнил Ибраима Конате – в центре обороны у команды давно наметились проблемы.

После ЧМ устроили демонстрацию силы ещё в паре кейсов. Во-первых, «Арсенал» нацелился на лидера «сливочных» Винисиуса. Быстро стало ясно, что переход возможен лишь в случае, если не удастся договориться по новому контракту – и клуб, и Моуриньо хотят сохранить бразильца, сам вингер предпочёл бы продлить соглашение. Также «Мадрид» снова увёл футболиста из-под носа ПСЖ . В этот раз речь о Яне Диоманде, котороый блеснул в прошлом сезоне за «Лейпциг». Парижане вели переговоры ещё в июне, выиграли гонку у «Ливерпуля» и «Ман Сити». В итоге «Реал» включился спустя месяц и решил вопросы всего за пару дней.

Изначально предпочитали других – ЧМ всё изменил

Вообще Родри был скорее одним из кандидатов на усиление в центре поля – и уж точно не номером один в списке перед началом Чемпионата мира. Жозе Моуриньо хотел, чтобы ему привезли Энцо Фернандеса, который ведёт игру в «Челси» – последние запросили у «сливочных» 120 миллионов евро.

Всё логично – Энцо молодой и прямо сейчас делает результат в составе «аристократов». Родри исполнилось 30 лет, он почти полностью пропустил сезон-24/25 из-за крестов, мучался с восстановлением в первой части минувшей кампании. Пусть это и обладатель «Золотого мяча», не было уверенности, что он закроет позицию на дистанции нескольких сезонов. При этом Пеп ещё в октябре 2025-го заявил:

Родри был и остается выдающимся игроком. Все это знают. Но я сказал Родри, и, возможно, ему было трудно понять: дело не в шести или семи месяцах [после травмы]. «Ах, [через] восемь месяцев я буду играть и стану таким же Родри, как раньше». Нет. Родри будет хорош на чемпионате мира с Испанией [следующим летом]. На чемпионате мира он будет лучшим Родри, и в следующем сезоне он будет лучшим Родри. В этом сезоне мы будем действовать так, шаг за шагом.

Он что-то знал! Опорник набрал форму и во время мундиаля вышел на пик – снова показывал инопланетный футбол, в итоге выиграл титул с «красной фурией». И абсолютно логично взлетел в шорт-листе «сливочных».

Чистят состав

Чтобы заявить Диоманде и подписать Родри, мадридцам ещё нужно освободить место в составе. По последним данным, необходимо куда-то пристроить минимум двух футболистов – заняты все 25 позиций в заявке, при этом никто уходить не хочет.

Сейчас в списке на продажу находятся Рауль Асенсио, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно. Рауль не собирается рассматривать предложения, а Франко заявлен за резервную команду, зато есть предложение по форварду – Гонсало готов забрать Арбелоа в «Фулхэм». Ведутся переговоры. Так же бывший наставник хочет приобрести Сесара Паласиоса.

Также, вероятнее всего, продадут кого-то из пары Камавинга-Тчуамени. На первого не рассчитывает Моуриньо – менеджер лично сказал французу об этом. Уход Эдуардо не так уж вероятен – предложений по нему практически нет, «сливочным» пришлось самим выходить на «Ман Сити» и предлагать услуги полузащитника, так же есть варианты с «Интером» и ПСЖ . По Тчуамени есть интерес со стороны МЮ – те как раз недавно потеряли Каземиро, ещё один опорник такого типа был бы очень кстати. Но «красных дьяволов» смущает ценник на игрока и его зарплата. В обоих случаях, вероятно, придётся пойти на уступки.

Проект Гвардиолы подошёл к закату

В составе «горожан» у Родри были почти идеальные условия – гарантированное игровое время, доверие тренера, гегемония в АПЛ и титулы. Но сам опорник, видимо, понимает, что с уходом Пепа цикл «Сити» закончился – и теперь команда вступает в перестройку. Неизвестно, насколько она затянется и получится ли с первой попытки. Коллектив и без того взял только одну ЛЧ , а 30-летнему опорнику с порванными крестами осталось не так много времени, чтобы пополнить комнату с трофеями. В то же время есть интерес со стороны «Реала», чьё имя – синоним победы в ЛЧ .

По последним данным, сделка близка к завершению и может быть закрыта в ближайшие дни. Мадридцы считают, что стороны сойдутся на компенсации в 40-50 миллионов евро. Со стороны футболиста не будет никаких проблем – он сам хочет перебраться в Мадрид, весной ждал предложения только от «сливочных» (и сейчас отвергает другие варианты), а теперь полностью согласовал условия контракта и успел пообщаться с Моуриньо. Опорнику остался лишь год по контракту с «Ман Сити», так что упираться «горожанам» просто нет смысла.