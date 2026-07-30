Главный трансфер лета. В «Реал» переходит обладатель «Золотого мяча»

Давно от мадридцев не было такой активности на рынке. Видимо, Флорентино Перес понял ошибки последних лет и зарядился мотивацией от победы в выборах. Начали «сливочные» с того, что забрали сразу трёх футболистов, которых в качестве усиления рассматривала «Барселона». Свободным агентом у «Манчестер Сити» забрали Бернарду Силву, также укрепили фланги атаки – у «Интера» выкупили Дензела Дюмфриса, из «Челси» подписали Марка Кукурелью. Вдобавок состав «Реала» пополнил Ибраима Конате – в центре обороны у команды давно наметились проблемы.
После ЧМ устроили демонстрацию силы ещё в паре кейсов. Во-первых, «Арсенал» нацелился на лидера «сливочных» Винисиуса. Быстро стало ясно, что переход возможен лишь в случае, если не удастся договориться по новому контракту – и клуб, и Моуриньо хотят сохранить бразильца, сам вингер предпочёл бы продлить соглашение. Также «Мадрид» снова увёл футболиста из-под носа ПСЖ. В этот раз речь о Яне Диоманде, котороый блеснул в прошлом сезоне за «Лейпциг». Парижане вели переговоры ещё в июне, выиграли гонку у «Ливерпуля» и «Ман Сити». В итоге «Реал» включился спустя месяц и решил вопросы всего за пару дней.
Вообще Родри был скорее одним из кандидатов на усиление в центре поля – и уж точно не номером один в списке перед началом Чемпионата мира. Жозе Моуриньо хотел, чтобы ему привезли Энцо Фернандеса, который ведёт игру в «Челси» – последние запросили у «сливочных» 120 миллионов евро.
Всё логично – Энцо молодой и прямо сейчас делает результат в составе «аристократов». Родри исполнилось 30 лет, он почти полностью пропустил сезон-24/25 из-за крестов, мучался с восстановлением в первой части минувшей кампании. Пусть это и обладатель «Золотого мяча», не было уверенности, что он закроет позицию на дистанции нескольких сезонов. При этом Пеп ещё в октябре 2025-го заявил:
Родри был и остается выдающимся игроком. Все это знают. Но я сказал Родри, и, возможно, ему было трудно понять: дело не в шести или семи месяцах [после травмы]. «Ах, [через] восемь месяцев я буду играть и стану таким же Родри, как раньше». Нет. Родри будет хорош на чемпионате мира с Испанией [следующим летом]. На чемпионате мира он будет лучшим Родри, и в следующем сезоне он будет лучшим Родри. В этом сезоне мы будем действовать так, шаг за шагом.
Он что-то знал! Опорник набрал форму и во время мундиаля вышел на пик – снова показывал инопланетный футбол, в итоге выиграл титул с «красной фурией». И абсолютно логично взлетел в шорт-листе «сливочных».
Чтобы заявить Диоманде и подписать Родри, мадридцам ещё нужно освободить место в составе. По последним данным, необходимо куда-то пристроить минимум двух футболистов – заняты все 25 позиций в заявке, при этом никто уходить не хочет.
Сейчас в списке на продажу находятся Рауль Асенсио, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно. Рауль не собирается рассматривать предложения, а Франко заявлен за резервную команду, зато есть предложение по форварду – Гонсало готов забрать Арбелоа в «Фулхэм». Ведутся переговоры. Так же бывший наставник хочет приобрести Сесара Паласиоса.
Также, вероятнее всего, продадут кого-то из пары Камавинга-Тчуамени. На первого не рассчитывает Моуриньо – менеджер лично сказал французу об этом. Уход Эдуардо не так уж вероятен – предложений по нему практически нет, «сливочным» пришлось самим выходить на «Ман Сити» и предлагать услуги полузащитника, так же есть варианты с «Интером» и ПСЖ. По Тчуамени есть интерес со стороны МЮ – те как раз недавно потеряли Каземиро, ещё один опорник такого типа был бы очень кстати. Но «красных дьяволов» смущает ценник на игрока и его зарплата. В обоих случаях, вероятно, придётся пойти на уступки.
В составе «горожан» у Родри были почти идеальные условия – гарантированное игровое время, доверие тренера, гегемония в АПЛ и титулы. Но сам опорник, видимо, понимает, что с уходом Пепа цикл «Сити» закончился – и теперь команда вступает в перестройку. Неизвестно, насколько она затянется и получится ли с первой попытки. Коллектив и без того взял только одну ЛЧ, а 30-летнему опорнику с порванными крестами осталось не так много времени, чтобы пополнить комнату с трофеями. В то же время есть интерес со стороны «Реала», чьё имя – синоним победы в ЛЧ.
По последним данным, сделка близка к завершению и может быть закрыта в ближайшие дни. Мадридцы считают, что стороны сойдутся на компенсации в 40-50 миллионов евро. Со стороны футболиста не будет никаких проблем – он сам хочет перебраться в Мадрид, весной ждал предложения только от «сливочных» (и сейчас отвергает другие варианты), а теперь полностью согласовал условия контракта и успел пообщаться с Моуриньо. Опорнику остался лишь год по контракту с «Ман Сити», так что упираться «горожанам» просто нет смысла.
Другой вопрос, так ли идеален этот союз? Моуриньо не славился изощрённой игровой системой, не факт, что сможет раскрыть качества обладателя «Золотого мяча» в той же мере, что и Гвардиола. Вообще стоило бы отдать предпочтение ПСЖ, который в прайме прямо сейчас. В любом случае это рискованный выбор – но он уже сделан.
Ну поглядим что получится из этого