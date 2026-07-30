Тяжёлый выезд «Спартака», «Локо» разобран. Второй тур РПЛ

сегодня, 15:23

Резвый старт чемпионата России.

«Родина» — «Ростов»

— Для дебютанта чемпионата первый блин получился комом – «Спартак» показал уровень элитного дивизиона. По матчу стало ясно, что у «Родины» неплохой фундамент, который требует доработки – команды элементарно не хватило на 90 минут. Стоит сделать скидку на уровень соперника – более объективная картинка сложится на основе матча второго тура.

— Если судить по первому матчу, ростовчане будут гораздо ближе к «Родине», чем ожидалось. Команда Альбы испытала огромные проблемы с южноуральцами, которые на домашней площадке дожали соперника. Южанам не удалось удержать минимальное преимущество – 1:2. Видно, что команде надо набирать форму.

«Акрон» — «Рубин»

— С такой игрой, какую «Акрон» показал с «Зенитом», в сезон заходить нельзя. Дыр в обороне было столько, что даже не очень прессингующие питерцы ловили на ошибках, причём счёт мог быть ещё крупнее – простили. И ведь более организованный «Рубин» с танком Даку может доставить столько же проблем.

— Поражение от вице-чемпиона вроде никак не удивляет – при этом казанцы сами отпустили нити домашней игры. По ходу первого тайма вели в счёте, на перерыв уходили при 1:1. Возможно, не рискнули сыграть понадёжнее, на результат, перед своими болельщиками – всё же Артига старается отойти от принципов Рахимова. Вот и результат.

ЦСКА — «Крылья Советов»

— Дмитрию Игдисамову было крайне важно начать сезон у руля основы ЦСКА правильно. Его назначение – и так авантюра, многие высказывают скепсис – победа бы не сняла всех вопросов, но позволила снизить градус напряжения. Тем более речь о «Балтике» – команде обескровленной, но до сих пор опасной. Москвичам удалось, а сейчас ещё подъедет вратарь в пару к Торопу – кстати, как раз из «Балтики».

— У самарцев тяжёлое начало сезона – первые три игры на выезде, так вдобавок две из них – в Москве против топов. Зацепить ничью в таком турне – хороший результат. Воспользовались тем, что «Динамо» только притирается с Сандро Шварцем и не показало свой максимум. Против ЦСКА будет тяжелее.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»

— Махачкалинцам важно сходу начать набирать очки. Пока все предпосылки к тому, что команда будет бороться за выживание – а победа над «Факелом», который будет где-то поблизости, сойдёт за отличное стратегическое преимущество. С таким «Локомотивом», ещё и дома, подопечные Вадима Евсеева вполне могут рассчитывать и на ничью.

— Игра с «Ахматом» показала, что потери всё же сказались на «красно-зелёных» – не хватало Воробьёва, Карпукас мечтает о «Зените», Коваленко и Салтыков просто не вошли в игру, а Джикия сразу после выхода поучаствовал в голевом эпизоде – от него мяч залетел в ворота Митрюшкина.

«Балтика» — «Динамо»

— Теперь Талалаев имеет полное право кричать о необходимости усиления – сначала «тёмные лошадки» остались без Сауся, летом отдали центрального защитника Андраде в «Зенит», удар по обороне многократно умножился, когда калининградцы лишились вратаря Бориско (зато вернулся бывший вратарь). И в довершение ко всему этому – поражение в первом туре от ЦСКА . Понятно, что «Балтика» не может бороться за пятёрку и тем более за тройку – но с такими потерями в борьбу за выживание бы не свалиться.

— В домашней игре не хватило той лёгкости и скорости, которой требует Шварц – Фомин и Глебов не совсем подходят под такой футбол, а Чавес всё ещё не восстановился. В итоге поделили очки с «Крыльями» – а теперь предстоит тяжёлый выезд. Понятно, что у Сандро есть кредит доверия. Он плодотворно работал в клубе, сработался с Бувачем. Но с огнём лучше не заигрывать.

«Оренбург» — «Зенит»

— По тому, какую работу проделывает Ильдар Ахметзянов, хочется, чтобы у южноуральцев всё получилось. То же, что мы видели весной, команда показывает вначале нового сезона. Это снова страшный соперник на домашней площадке – «Ростов» благодаря этому и дожали.

— Но и «Зенит» по первому туру оставил такое впечатление, что южноуральцам, кажется, домашняя площадка не поможет. «Акрон» просто разобрали – «сине-бело-голубых» вообще сложно удивить, если играешь в атаку, а не на сдерживание. Южноуральцы – такая же легковесная атакующая команда, с которой Семак легко справится. Плюс мотивация от весеннего поражения.

«Краснодар» — «Факел»

— Отлично сыграли в Казани после пропущенного мяча – активизировались, шикарно выстрелил Боселли в первом тайме, во втором он же пяткой отдал голевую на Кривцова, а потом добил Кристиан. Но не стоит забывать о потере Сперцяна и отсутствии Кордобы – на дистанции это скажется.

— Как раз последнее – та единственная болевая точка, на которую может надавить «Факел». Воронежцы слабо усилились этим летом и даже с Махачкалой не справились. Против «быков» точно придётся выставлять автобус.

«Ахмат» — «Спартак»

— У грозненцев пока крайне перспективный проект – Станислав Черчесов делает разницу на тренерском мостике, так вдобавок руководство готово потратиться на футболистов. В Москве зацепили ничью с «Локомотивом», теперь дома сыграют со «Спартаком».

— Для «красно-белых» это проверка. Да, отлично смотрелись против «Родины» и дожали на классе, но легко обыграть дебютанта и потом выпускать юмористические рилсы – надо давать результат и в Грозном. Там у москвичей лишь одна победа в предыдущих четырёх встречах. Уже пошли разговоры о претензиях на титул, но их не будет, если «Спартак» не способен показывать разницу в классе с неудобными соперниками.