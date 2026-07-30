Дороже только золото. Самые дорогие трансферы топ-клубов Европы

сегодня, 22:35

Давайте посмотрим на некоторые топ-клубы, которые не перебили свой максимальный трансферный рекорд с 2020 года. А уже прошло шесть лет!

«Манчестер Юнайтед»

Этим летом исполнится 10 лет с тех пор, как «Манчестер Юнайтед» дважды побил трансферный рекорд, когда футболист, который прошел через собственную академию, ушел бесплатно в другой клуб. Возвращение Поля Погба в 2016 году обошлось «Юнайтед» в колоссальные 89 миллионов фунтов стерлингов. Получили ли они от него пользу Болельщики «Юнайтед» уже давно были в ярости от трансферной политики Глейзеров. Но приблизиться к трансферу Погба удалось. Ведь МЮ заплатил за Антони примерно 82 миллиона фунтов стерлингов в 2022 году. Теперь может покинуть «Монако».

«Барселона»

Это неудивительно, что каталонский клуб не тратит пока огромные деньги. «Барселоне» пришлось держать свои финансы под контролем в последние годы. Они были абсолютно безудержны на трансферном рынке почти десять лет назад, потратив сумасшедшие 147 млн евро на Усмана Дембеле летом 2017 года, а затем 135 миллионов евро на Филиппе Коутиньо шесть месяцев спустя. А потом они можно сказать, что разорились. Посмотрите, например, на лето 2021 года, когда «Барселона» прибегла почти исключительно к подписанию свободных агентов. Недавно «Барса» совершила самую крупную покупку десятилетия, подписав Энтони Гордона за 80 миллионов евро, но в их списке самых дорогих приобретений за всю историю он занимает лишь седьмое место.

ПСЖ

Сумасшедшая покупка Неймара ПСЖ в 2017 году остается самым дорогим трансфером, когда-либо совершенным кем-либо. Это изменило правила игры в трансферном рынке, но даже спустя десятилетие никто за футболиста столько не платил. Самым крупным приобретением ПСЖ с 2020 года стал Рандаль Коло Муани за 90 миллионов евро в 2023 году, с тех пор он забил 11 голов. Но в настоящее время ПСЖ пять раз подряд выиграл Лигу 1 и два раза подряд победил в Лиге чемпионов.

«Атлетико»

Переход Жоау Феликса из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году был на тот момент третьим самым дорогостоящим в истории футбола после перехода Неймара и Килиана Мбаппе в ПСЖ . Феликс был еще подростком и одним из самых перспективных игроков в мире, поэтому «Атлетико» сделал большую ставку. Но ставка не сыграла. С тех пор несколько крупных трансферов опустили его на шестое место среди самых дорогих игроков за всю историю, но он остается первым в списке самых дорогостоящих покупок «Атлетико». На втором месте — Хулиан Альварес, за которого «Манчестер Сити» заплатил около 95 миллионов евро в 2024 году.

«Интер»

«Интер» выиграл три из шести последних титулов Серии А, но за это время не побил свой трансферный рекорд. Их самой крупной покупкой стал переход Ромелу Лукаку за 80 миллионов евро в 2019 году, что во многом помогло им выиграть Скудетто в том сезоне. Лучше бы он остался в клубе. Примерно такая же ситуация произошла с Ашрафом Хакими, которого позже купили за 45 миллионов евро, но обоих пришлось продать в 2021 году. Впрочем, и без Лукаку и Хакими команда была способна взять Скудетто. А Ашраф попал в скандалище.

«Ювентус»

Криштиану Роналду стал рекордным приобретением «Ювентуса», когда они купили его у «Реала» в 2018 году более чем за 100 миллионов евро. Трудно представить себе более высококлассного игрока, которого «Ювентус» мог бы подписать, и поэтому Роналду остается их самой крупной покупкой. В то время только Месси котировался дороже. Криштиану забил за «Юве» 101 гол и дважды выиграл Серию А.

«Эвертон»

Самый дорогой трансфер, который совершил «Эвертон», был переход Ришарлисона в 2018 году. Сумма сделки составила примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.

«Рейнджерс»

Шотландский футбол уже не тот, что был раньше, но «Селтик» все равно имеет возможность тратить большие деньги, а вот «Рейнджерс» — нет. Рекордное приобретение «Рейнджерс» произошло еще в 2000 году, когда они купили Торе Андре Фло за 12 миллионов фунтов стерлингов. Он забил 38 голов за два сезона, но ни разу не выиграл чемпионский титул.

«Рома»

Прошло 17 лет с тех пор, как «Рома» побила свой трансферный рекорд, подписав Габриэля Батистуту, когда заплатила такую же сумма за Патрика Шика в 2017 году. Верить в то, что Шик принесет чемпионство? Да никто в это не верил. А вот когда Батистута переезжал в Рим, то тогда в столице пахло золотом. После трансфера Шика «Рома» потратила почти (но не совсем) столько же на Тэмми Абрахама.

«Лацио»

Однажды «Лацио» побил мировой трансферный рекорд, подписав Эрнана Креспо в 2000 году. С тех пор мировой трансферный рекорд был побит еще семь раз, но аргентинский нападающий по-прежнему остается самым дорогим трансфером «Лацио». Он в итоге забил 48 голов за два сезона.

«Боруссия» Дортмунд

Рекордным приобретением дортмундской «Боруссии» по-прежнему является Усман Дембеле, которого они взяли у «Ренна» за 35 миллионов евро в 2016 году. Несмотря на то, что год спустя Дембеле стал их рекордной продажей за более чем 100 миллионов евро, Дортмунд не стал реинвестировать в одного конкретного игрока, а вместо этого распределил средства. Себастьен Халлер — их крупнейшее приобретение с 2020 года, стоимость которого в 2022 году составляла 31 миллион евро.

«Монако»

Двумя крупнейшими приобретениями «Монако» по-прежнему является колумбийский дуэт Хамес Родригес и Радамель Фалькао, которых они подписали в 2013 году за более чем 40 миллионов евро за каждого. Фоларин Балогун стал их крупнейшим приобретением после 2020 года, заплатили 30 миллионов евро.

«Бетис»

Когда Денилсон подписал контракт с «Бетисом» в 1998 году, то это была самая дорогая сделка в истории футбола. С тех пор «Бетис» с тех пор не тратил на трансфер футболиста больше, чем на Денилсона. Их самым крупным приобретением с 2020 года стал Антони за 22 миллиона евро плюс бонусы.