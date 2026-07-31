Многие провалились. Как проявили себя самые дорогие футболисты АПЛ прошлого лета

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Клубы Премьер-лиги продолжают совершать дорогостоящие приобретения в это трансферное окно, но прошлое лето показало, что не всегда все идет по плану. В летнее трансферное окно 2025 года клубы Премьер-лиги потратили рекордную сумму в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов, при этом было заключено две сделки на девятизначные суммы. Давайте вспомним 10 самых дорогих трансферов Премьер-лиги прошлого лета и попробуем выяснить, как эти футболисты себя проявили в первом сезоне в новом клубе.

Александр Исак – 125 млн фунтов стерлингов

Переход Исака в «Ливерпуль» стал главной трансферной сагой прошлого лета, тогдашний нападающий «Ньюкасла» объявил забастовку, чтобы добиться ухода со «Сент-Джеймс Парк». В итоге его желание исполнилось в последний день трансферного окна, когда «Ливерпуль» согласился заплатить «Ньюкаслу» рекордную для Великобритании трансферную сумму в 125 миллионов фунтов стерлингов. Однако начало карьеры в «Ливерпуле» для шведского игрока было не слишком удачным, поскольку отсутствие предсезонной подготовки лишило его игровой формы. Ему также не повезло с травмами, особенно когда он сломал малоберцовую кость в декабре. Забил всего три гола в минувшем сезоне АПЛ . Это провал. Уже этим летом Исак может сменить клуб.

Ник Вольтемаде – 69 млн фунтов стерлингов

Летнее трансферное окно 2025 года вряд ли станет для болельщиков «Ньюкасла» приятным воспоминанием, поскольку они потеряли Исака, а также не смогли договориться с некоторыми топовыми футболистами. «Ньюкасл» заменил Исака, заплатив «Штутгарту» 64 миллиона фунтов стерлингов (+5 млн в виде возможных бонусов) за Вольтемаде, сделав его самым дорогим приобретением в истории клуба. Член правления мюнхенской «Баварии» и легендарный бывший игрок Карл Хайнц Румменигге заявил, что «Ньюкасл» — «идиоты», заплатив такую цену за Вольтемаде. Поначалу Ник заставил замолчать всех критиков, забив шесть голов в своих первых восьми матчах за клуб. Но игрок сборной Германии из героя превратился в аутсайдера, забивать так часто перестал, а один раз даже в свои ворота мяч отправил. Он завершил сезон 2025/26 с 11 голами во всех турнирах, и теперь слухи его связывают с возможным уходом из «Сент-Джеймс Парк».

Флориан Вирц – 116,5 млн фунтов стерлингов

«Ливерпуль» выдержал конкуренцию со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити», чтобы подписать Вирца из «Байера» в рамках сделки, стоимость которой составила 100 миллионов фунтов стерлингов (+ 16,5 млн в виде возможных бонусов). Однако немецкий футболист выглядит лишь тенью того игрока, который блистал в Бундеслиге, ему трудно адаптироваться к темпу и физической нагрузке Премьер-лиги.

«Когда я играл за „Байер“, у меня было больше времени на владение мячом. Здесь же нужно играть в одно касание, иначе на тебя набросятся трое соперников — это тоже большая разница», — признавался Вирц.

23-летний футболист забил семь голов и отдал 10 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах прошлого сезона.

Эберечи Эзе – 67,5 млн фунтов стерлингов

«Арсенал» в последний момент подписал Эзе из «Кристал Пэлас» за 67,5 миллионов фунтов стерлингов, опередили «Тоттенхэм». Хет-трик в своем первом северолондонском дерби принес ему уважение болельщиков «Эмирейтс», затем он еще и дубль оформил в ворота «Тоттенхэма» во втором круге. За исключением двух матчей против «Тоттенхэма», 28-летний футболист стабильно не играл и забил всего два гола в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. Он все же помог «Арсеналу» завоевать долгожданное золото АПЛ , но еще был промах в серии пенальти в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Этот момент сильно омрачил его дебютный сезон на «Эмирейтс».

Беньямин Шешко – 73,7 млн ​​фунтов стерлингов

Шешко, один из трех футблистов «Манчестер Юнайтед», попавших в этот список, перешел из «Лейпцига» за 66,3 миллиона фунтов стерлингов (+7,4 млн в виде возможных бонусов). 23-летний нападающий поначалу не смог оправдать такую ​​цену, забив всего два гола в своих первых 16 матчах Премьер-лиги. Однако уход Рубена Аморима совпал с резким улучшением формы словенского футболиста, который во второй половине сезона забил девять голов в Премьер-лиге. Многие из этих голов он забил, выходя на замену, что обеспечило ему один из лучших показателей по количеству минут на один гол в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. Нападающий забивал гол в лиге каждые 148,8 минуты и помог «Юнайтед» занять третье место.

Брайан Мбемо – 71 млн фунтов стерлингов

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» дважды безуспешно пытался приобрести Мбемо, но в итоге сделка состоялась после того, как клуб согласился выплатить «Брентфорду» первоначальную сумму в 65 миллионов фунтов стерлингов (+6 млн в виде возможных бонусов). Он блестяще начал свою карьеру на «Олд Траффорд» и в октябре 2025 года был признан лучшим игроком месяца Премьер-лиги. К концу февраля камерунский футболист забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех соревнованиях. Однако после этого его форма немного ухудшилась, начался трехмесячный период без забитых голов, прежде чем он отличился в двух последних играх сезона.

Уго Экитике – 79 млн фунтов стерлингов

Поскольку Виртц и Исак не оправдали ожиданий, Экитике, пожалуй, стал единственным успешным примером беспрецедентных инвестиций «Ливерпуля» летом 2025 года. Французский игрок был приобретен у «Айнтрахта» за 69 миллионов фунтов стерлингов (+10 млн в виде возможных бонусов). Временами ему не хватало стабильности, но Уго все же стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в сезоне 2025/26, забив 17 голов в 45 матчах во всех турнирах, а также отдав шесть результативных передач. Его дебютный сезон преждевременно завершился разрывом ахиллова сухожилия в матче против ПСЖ в апреле – серьезная травма, которая может вывести его из строя аж до 2027 года.

Виктор Дьёкереш – £66,3 млн фунтов стерлингов

Долгое время обходившийся без топового форварда, который бы выполнял роль классической «девятки», прошлым летом «Арсенал» определил Дьёкереша в качестве своей главной трансферной цели и заплатил «Спортингу» 57,4 миллиона фунтов стерлингов(+8,9 млн в виде возможных бонусов). Начало карьеры шведского футболиста на «Эмирейтс» выдалось непростым, он подвергался критике со стороны ряда экспертов за свою игру. Но Виктор сумел переломить ситуацию и завершил сезон 2025/26 с 21 голом в 55 матчах во всех турнирах. И, конечно же, с золотой медалью Премьер-лиги. Нападающий продемонстрировал отличную игру в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико», помог «Арсеналу» выйти в финал этого турнира во второй раз в своей истории.

Матеус Кунья – 62,5 млн фунтов стерлингов

Третий и последний игрок «Манчестер Юнайтед» в этом списке, Кунья, перешел в клуб прошлым летом после того, как «красные дьяволы» активировали пункт о выкупе его контракта с «Вулверхэмптоном» за 62,5 миллиона фунтов стерлингов. Бразилец быстро стал любимцем болельщиков на «Олд Траффорд», а его сочетание таланта и креативности позволило сравнить его даже с легендой клуба Эриком Кантона. Бразильский нападающий продемонстрировал умение проявлять себя в ответственных моментах, забив победный гол в гостевых матчах против «Арсенала» и «Челси», а также первый гол в победном матче против «Ливерпуля» со счетом 3:2. В сезоне 2025/26 он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах Премьер-лиги, хотя эти цифры не отражают в полной мере его влияние на игру «Манчестер Юнайтед».

Жоао Педро – 60 млн фунтов стерлингов