Барези – повелитель пространства. Сельский сирота стал легендой футбола

сегодня, 15:06

Сегодня из Италии пришла печальная новость — не стало одного из символов итальянского футбола Франко Барези. «Соккер.ру» вспоминает жизненный путь легенды.

«Мне показалось, что он – настоящий человек»

Когда Франко спросили о приключениях, не связанных с футболом, Барези вспомнил путешествие по Амазонии, где он пересекался с местным племенами и был восхищен красотой лесов. Но отдельно прилежный католик выделил личные встречи с тремя римскими папами. Барези общался с Иоанном Павлом, Бенедиктом и Франциском. Аргентинец был фанатом «Сан-Лоренцо», немец поддерживал «Баварию», ведь был родом из одноименного региона. Поляк сам играл в футбол, был вратарем. Неудивительно, что Барези назвал самым интересным из пап римских именно Иоанна Павла. Франко показалось, что именно поляк был «настоящим человеком». Барези оставлял похожее впечатление.

Настоящий человек вырос в бедной семье, вместе с братом Джузеппе они купались в деревянной бочке в сарае. Будущие капитаны «Интера» и «Милана» появились на свет в одном из самых богатых регионов планеты – на севере Италии, но выросли в небольшом поселке Травальято. С итальянского языка название их дома переводится как «проблемный» в смысле «отягощенный трудностями». Жизнь Франко Барези поначалу не была легкой. Мальчик родился в 1960 году и застал времена, когда итальянцы ставили на кровать под одеяло деревянный пузатый дугообразный каркас, который звали «prete» – священник. Внутрь каркаса размещали жаровню с углями, в шутку названную монахиней.

Сельский юмор: священник и монахиня под одеялом. Барези согревался с помощью старинного приспособления и понятия не имел о футболе. У Франко не было телевизора, он не знал о Пеле и Кройфе. Но помог случай. Барези увидел трансляцию полуфинала ЧМ -1970 между Италией и Германией. Стадион «Ацтека», сто тысяч зрителей, безумный сюжет. Италия выиграла 4:3, а маленький Франко был впечатлен. Он со старшим братом Джузеппе начал пинать старый мяч во дворе. Мальчишки всегда бегали босыми, ведь не было спортивной обуви. Игра братьев понравилась местному священнику Пьеро Гарбелле. Он настаивал, чтобы оба Барези не забрасывали футбол, но в их семью пришло горе.

«В восемнадцать лет Барези играл как ветеран»

Когда Франко было 13 лет, умерла его мама Регина, он тяжело пережил трагедию. Когда исполнилось 17 лет, в автокатастрофе погиб отец. До совершеннолетия Барези стал сиротой, его поддерживала старшая сестра Лючия. Также помогал священник Гарбелла, ведь братья Барези учились в местной католической школе. Франко настолько привык к распорядку семинарии, что даже взрослым ложился спать в десять вечера. Гарбелла был фанатом футбола и обрадовался, когда в Травальято приехал молодой тренер Сеттембрино. Гвидо тренировал юниоров клуба «Аврора», в котором начинали братья Барези. Но младший Франко был невысоким и худым, в него не верили скауты.

Милан близко, поэтому представители «Интера» смотрели деревенские игры. Но скаут, который заинтересовался талантом центрального защитника Барези, умер. «Интер» после просмотра забрал лишь старшего из братьев, а младший отправился в «Милан». Одна из самых главных потерь в истории «Интера». Барези нашел новую семью, всю карьеру представлял один клуб и находится в пантеоне легенд футбола. Фанаты «Милана» должны поставить памятник Аммендоле, который в начале 70-х отвечал за развитие талантов клуба. Рино развил сеть скаутов и заманил в школу «россонери» будущих легенд. Аммендола верил, что Барези станет сильным защитником, невзирая на габариты.

Даже для конца 70-х годов Франко был низковатым для центра обороны – 176 сантиметров в лучший день. Но Барези впечатлял пониманием игры. Легендарный швед Лидхольм отмечал, что юниор играет как ветеран. Нильс забрал парня в основу, Барези дебютировал в 17 лет, а через год стал либеро – свободным защитником. В восемнадцать лет Франко уже был чемпионом Италии. «Милан» завоевал «звезду» над эмблемой, «Скудетто» стало десятым, но первым за 11 лет. А через сезон «россонери» отправили в Серию В после скандала «Тотонеро». Футболисты продавали матчи и делали ставки у букмекеров. «Милан» выгнали во вторую лигу, но Барези не обвиняли.

«Не было никого, кто лучше понимал пространство»

Так Барези описал великий режиссер Вернер Херцог. Требовательный немец в обычной жизни – приятный дед, которого интересуют футбол и барбекю. Херцог точно слышал, что Кройф назвал футбол игрой о времени и пространстве. Йохан понимал суть. Голландец изобрел современный футбол, но даже он не был таким мастером прочтения действий мяча. Барези в защите словно путешествовал во времени на несколько секунд. Итальянец точно знал, что сделает соперник, возвращался в настоящее и чисто отбирал мяч. Франко идеально совершал подкаты, у него было невероятно много перехватов мяча. Барези не играл в кость, что отмечал Марадона, который был фанатом Франко.

После травмы колена на ЧМ -1994 в тридцать четыре года Барези вернулся и провел великий финал. В серии пенальти защитник оплошал, как и Роберто Баджо, бразильцы Таффарел и Ромарио выиграли кубок мира в США , но у Франко хватало трофеев. Он – трехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный триумфатор в Серии А, который не бросил «Милан» даже после двух понижений в классе. После одного из матчей против «Наполи» Марадона ушел с поля в футболке Барези. Диего сказал журналистам, что этот жест – дань уважению мастерству Франко. Защитника легко оценить по именам соперников. Итальянец останавливал на тренировках Ван Бастена, а на поле – других легенд.

Он играл против Марадоны, Линекера, Фёллера, Клинсманна, Виалли, Ромарио, Санчеса, Батистуты, Бутрагеньо, Папена и Стоичкова. Серия А 90-х была великой, и Барези часто оказывался лучшим. В 1989 году Франко стал вторым в опросе «Золотого мяча», уступив ван Бастену, но форвард передал защитнику в руки награду на церемонию вручения на «Сан-Сиро». После выхода на пенсию Барези отдыхал. Франко читал, разгадывал кроссворды, часто гулял, смотрел баскетбол и стал большим фанатом тенниса из-за еще одного поклонника футбола – швейцарца Федерера. Барези был тихим и скромным, а настоящим лидером «Милана» стал благодаря высокому футбольному классу и дисциплине.

В футболе сейчас кризис защитников. Они играют в соперника, а не в мяч. Многие заточены под построение атак. Набрали здоровяков без позиционной грамотности, грации и элегантности. А вот Барези играл красиво. Мальдини, Каннаваро и Неста поставят его выше, и это – признание. Франко говорил, что его легко растрогать – часто плакал, особенно после решения закрепить за ним шестой номер. А сегодня плачут его жена Маура, сыновья Эдоардо и Джанандреа (второй сын – из российского детдома), брат Джузеппе и единственная футбольная наследница династии – Регина Барези. Племянница Франко забивала голы за «Интер». Даже фанаты главного врага огорчены, ведь ушла легенда.