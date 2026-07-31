Неоднозначный выбор. ПСЖ хочет нестабильного форварда «Барсы»

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Был футболистом-мемом со скрытыми сильными качествами

Само собой форвард с кошмарной реализацией – это самое мемное сочетание. А когда он играет в таком гранде, как «Барселона», это мем в квадрате. Ферран попал в трудное положение – трансферы в «Сити», а потом и в «Барсу» накладывали определённые ожидания. При этом профильный футболист атаки, за которого «сине-гранатовые» в условиях кризиса собирали 55 млн евро, прописался на скамейке, а из-за слабого завершения не мог выиграть конкуренцию.

Это перекрывало ту незаметную пользу, из-за которой Хави и Флик ценили нападающего. Всё же Ферран сформировался как идеальный джокер и проводник идей тренера. Да, на острие на него нельзя положиться. Но футболист отличается исполнительностью, пониманием игровой структуры. Он отлично впитал принципы позиционного футбола, играя под руководством Луиса Энрике, Пепа Гвардиолы, адаптировался к современным интерпретациям Хави и Ханси Флика. Вдобавок за счёт него тренер может добавить атаке вариативности, перейдя на игру с ложной «девяткой», в которой Ферран стягивает на себя внимание и освобождает зоны для забеганий Ямаля и Рафиньи. Это командный футболист, который нацелен прежде всего на то, чтобы принести пользу команде. Благодаря таким качествам Торрес не перетягивает одеяло на себя, может закрыть сразу несколько позиций в атаке и при этом не будет спорить – идеальный инструмент для тренера (Симеоне ставит лайк).

Флик раскрыл потенциал

Флик прокачал всю команду, сделал их атлетами, которые готовы на 90 минут интенсивного футбола – даже худощавый Ямаль возмужал! То же самое касается Феррана. Наличие такого игрока изначально помогало корректировать игровой план, дозировать нагрузку между лидерами атаки (Ферран может заменить форварда, кого-то из вингеров, «десятку»).

В первый же сезон под руководством Флика Ферран побил собственный рекорд результативности – 10 мячей и шесть голевых передач в 27 матчах Ла Лиги. Минувший же сезон стал вообще аномалией. В первом круге форвард вдруг решил проблемы с завершением и стал забивать с феноменальной для себя частотой: уже к завершению первого круга у Торреса в активе было 11 мячей в Ла Лиге. Дело потом пошло на поправку и во второй половине чемпионата нападающий отличился лишь пятью голами, но даже так он раньше не показывал такой результативности.

Плюс к этому Ферран пару раз выдавал перформанс и просто тащил команду на своих плечах. В ответном матче плей-офф с «Атлетико», когда надо было отыграть два мяча, форвард поучаствовал в обоих голах каталонцев (пусть в итоге и вылетели, выглядело это мощно). Даже на чемпионате мира именно за Ферраном было последнее слово – футболист ротации, которого чаще всего выпускали на концовку, не имевший ни одного гола в турнире, в дополнительное время при 0:0 вдруг забил и подарил праздник целой нации.

Парижане в поисках после продаж

ПСЖ футболист такого профиля отлично подходит, особенно сейчас. Команда, взявшая две ЛЧ подряд, готовится к переменам. Парижане уже отпустили Гонсалу Рамуша в «Милан» за 74 миллиона евро, Кан-Ин Ли отправился в «Атлетико» за 40 млн. По последним данным, высока вероятность трансфера Брэдли Баркола в «Ливерпуль» – мерсисайдцы хотят договориться на 100 млн евро, французы оценивают важного игрока старта в 145 млн.

Незаменимых в системе Луиса Энрике нет, но у каждого из ушедших была своя роль в проекте. Рамуш выходил на острие с замены, разгружал лидеров, Ли отлично дополнял игру в центре поля и мог выйти на фланге, о Баркола вообще слова излишни: один из лидеров, на которого Энрике рассчитывал. Так что совокупный урон понесли крайне серьёзный. Теперь французский гранд в поисках усиления.

Ферран недоволен ситуацией с «Барсой», а ПСЖ идеально подходит

Пока всё складывается в пользу ПСЖ . Каталонцы хотели бы видеть Феррана в строю – его контракт истекает следующим летом, форварда собирались продлить. При этом серьёзной проблемой стал пункт, по которому «сине-гранатовым» придётся выплатить «Сити» семь-восемь млн евро в случае переподписания соглашения. Самому футболисту не понравились условия, предложенные по новому контракту. Сообщается, что Феррана не устраивает как финансовая составляющая, так и спортивная – он хочет получать больше игрового времени.

К этому моменту нападающий уже получил предложение парижан и остался доволен условиями. «Барса» осознаёт, что вопрос с продлением Торреса – за пределами финансовых возможностей клуба и готова к переговорам, но спортивный директор Деку хочет получить за футболиста 50 миллионов евро компенсации.

Вариант с трансфером в ПСЖ идеален для всех. Каталонцы до сих пор в состоянии финансового кризиса и не могут тягаться с европейскими грандами, деньги ещё понадобятся на громкий трансфер, а Ферран хоть и хорош с точки зрения исполнительности, не даёт такой профит, чтобы требовать жирные условия по контракту. Лучше просто отпустить футболиста, заработав на этом.

Для парижан Ферран – проверенный вариант. Это замена по позиции Гонсалу Рамушу, поскольку Торрес как минимум не хуже португальца. Гонсалу показывал не такую уж высокую результативность, да и в целом Энрике от нападающего требует другого. Ему нужна работоспособная лошадка, которая будет дисциплинированно отрабатывать без мяча и держать структуру при владении, плюс ценится универсализм – чтобы футболист мог закрыть сразу несколько позиций, помогал изменить тактический рисунок при необходимости. Ферран даёт как раз такие качества.