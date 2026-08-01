«Инфантино должен уйти». Бойкот ЧМ-2030 оздоровит мировой футбол

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Мартин Циглер спас футбол от фиаско

Не все герои носят плащи. Фанат «Лидса», похожий на бандита из фильмов Гая Ричи, посвятил жизнь спортивной журналистике. В отличие от инсайдера Фабрицио Романо и других любителей внимания, мистер Циглер держит личную страницу в социальных сетях закрытой. Мартин получал смертельные угрозы: писал о допинге и политике в спорте. За его плечами работа на семи чемпионатах мира. Именно он раскрыл детали Суперлиги, что привело к бойкоту фанатов и сворачиванию проекта.

Англичанин разжился связями, репортеру доверяют. В результате Циглер получил информацию о шантаже имени Инфантино и Трампа раньше, чем о дикой идее продать турниры ФИФА непонятным «инвесторам» узнали сами члены организации. Ни в одной из 211 федераций и ассоциаций не знали, что Инфантино надумал передать чемпионаты мира американским богачам. Всем, кто проголосовал бы за продажу, давали по 40 миллионов долларов, а тем, кто был против, угрожали выплатить лишь 10 миллионов.

Это был политический шантаж накануне выборов президента ФИФА . Похоже на истории, когда депутаты раздавали бабушкам продукты в обмен на голоса. Коррупционеры в футболе потирали руки, но Джанни недооценил любовь людей к футболу. Инфантино планировал инсталляцию диктатуры, но репортер Циглер опубликовал важнейшую информацию и защитил футбол от продажи инвесторам во главе с фондом Джошуа Кушнера. В ФИФА официально отказались от идеи, и это однозначная победа футбола.

Обещая 10, 15 и даже 20 миллиардов долларов, так называемые инвесторы не брали на себя обязательства. Американцы просто планировали подкупить чуть больше половины президентов разных футбольных ассоциаций за 40 миллионов долларов каждого. Нужно было 4,24 миллиарда долларов, которые Джошуа Кушнер – брат зятя Трампа, мог взять у американских банкиров, хотя шейхи тоже готовы скинуться. Вот только куда пошли бы деньги и во что превратили бы чемпионат мира как турнир?

Циглер пишет, что в августе Инфантино планировал объявить о расширении мундиаля до 64 участников вместо 48, как было на ЧМ -2026. Такой шаг нужен был инвесторам, ведь чем больше матчей – тем выше выручка. Но в Португалии, Испании и Марокко не привыкли платить за проход на футбол по 10-20 тысяч долларов, как случилось на ЧМ -2026. Если отдать турниры «инвесторам» из США – пустят на трибуны только богачей, которые в лучшем случае смотрят футбол раз в четыре года.

Чеферин отомстил Инфантино за обиды

Джанни опоздал на конгресс ФИФА в Парагвае на три часа, ведь отправился с Трампом на Ближний Восток к шейхам. Президент УЕФА Чеферин и ряд влиятельных европейских футбольных чиновников покинули заседание в знак протеста. Они устали от того, что для Инфантино личные связи с шейхами и президентами важнее отношений с теми, кто отвечает за элитный футбольный продукт, то есть европейцами: именно в Европе находятся лучшие лиги и многие сильные сборные.

Словенец Чеферин не терпит предателей, ведь он – кум миллиардера Андреа Аньелли из «Ювентуса». Президент УЕФА крестил дочь итальянца, их жены стали близкими подругами. В прошлом Аньелли убеждал Чеферина, что Суперлига – вымысел желтой прессы. А дальше словенца ошарашили новостями: президенты «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» попытались украсть Лигу чемпионов и сделать её закрытым турниром по лекалам чемпионата МЛС . Чеферину врали в лицо.

Глава УЕФА обиделся на Аньелли за предательство: «Для меня не существует этого человека». Теперь словенец разозлился на Инфантино. Конфликт достиг такого масштаба, что Александер не прилетел на финал чемпионата мира. Европейцам не понравилось, что перенесли дисквалификацию Балогуна, не пустили сомалийского арбитра в США – 12 августа Омар Артан отработает финал Суперкубка УЕФА между ПСЖ и «Астон Виллой». Попытка продажи ЧМ стала последней каплей.

Иногда плохие парни делают хорошие вещи. Чеферин не исправил ни одну глобальную проблему европейского футбола за много лет у власти, зато он дважды был на стороне разума в борьбе с непонятными деньгами. В первом случае словенец запретил Пересу, Аньелли и Лапорте приватизировать Лигу чемпионов, создав Суперлигу. Теперь Александер показал себя мужчиной: мгновенно собрал 55 голосов членов УЕФА , которые согласились на бойкот будущих турниров ФИФА .

Футболу нужны грамотные реформаторы

Отдаем должное европейцам. Только чешский чиновник ляпнул о консультациях, но его сразу поставили на место сами чехи. Старый Свет не опозорился, как африканцы, которые не смогли огласить бойкот. Зона Северной и Центральной Америки благодаря позиции чиновников из США и Канады присоединилась к бойкоту. А когда на сторону Чеферина перешли осторожные азиаты включая шейхов, Инфантино потерял шанс отдать чемпионат мира семьям Трампа и Кушнера.

Выиграли битву, но пока не победили в войне. Новый британский премьер и большой фанат «Эвертона» Бернем призвал Инфантино немедленно уйти в отставку. Фанаты оставили сотни тысяч комментариев с простым посылом: «Джанни – аут». Чиновник просчитался, когда продавал мундиаль, подкупив федерации из Африки и самых жадных президентов ассоциаций из Южной Америки, обвиненных в коррупции. Многие мечтали взять деньги, но народ умнее и против продажи.

В идеале Инфантино выгонят, созвав конгресс ФИФА . А если не получится, то найдут конкурента на выборах. Президент ПСЖ Аль-Хелаифи пока отказывается, ему лень. Но в мире точно есть человек, способный написать и выполнить программу футбольных реформ. Инфантино ничего не изменил, получая по 6 миллионов долларов за год. Джанни потерял чувство реальности и может держаться за власть. Но показательно, что его идею не оценил даже главный финансовый советник ФИФА .

Карлос Кордейро устроил протест и подал в отставку. Инвестиционный банкир понимал опасную суть сделки: мундиаль продавали с потрохами, прикрывшись враньем о малой части прав. Кордейро работал в Нью-Йорке. Он знает, что слову Трампа в бизнесе доверять нельзя. Соратник Инфантино увидел, что президент ФИФА «поплыл». Это нокдаун, а нужен нокаут. Футбол слишком важен для сотен миллионов людей, нельзя отдавать его персонажам, помешанным на власти и деньгах.