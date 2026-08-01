сегодня, 13:06

Боэли обвинил Абрамовича во всех грехах «Челси»

Грехи признали, это не предмет дискуссии. Но одна из проблем фанатизма – он ослепляет. Поклонники «Челси» узнали, что их клуб 13 лет всех обманывал, но сложно найти критический отзыв и сожаление. Своих всегда оправдывают, и это глобальная проблема. Не нужно объяснять, как беззаконие порождает новое беззаконие. Руководство «Челси» всегда тыкает пальцем в сторону спонсоров «Манчестер Сити», а те говорят, что многие конкуренты просто грамотнее прячут улики.

В «Челси» все грехи списали на Абрамовича, который до сих пор дружен с людьми из Лондона. Скорее всего, он в момент продажи «Челси» знал о стратегии новых владельцев. Консорциум миллиардеров из США и Швейцарии отправился к властям, признав серьезные финансовые нарушения предыдущего владельца и управляющей делами Грановской. Теперь понятно, почему Марина Владимировна исчезла в 2022 году из футбола, а Петр Чех не остался директором лондонского клуба.

Боэли сотрудничал с чиновниками из Англии. В «Челси» признали 74 серьезных нарушения футбольных правил. Учтены случаи выплат посредникам в обход законных процедур, финансовые махинации и сокрытие фактов при проверках. На протяжении тринадцати лет победители АПЛ и Лиги чемпионов обманывали конкурентов, лигу и УЕФА . Благодаря этому «Челси» усиливал состав и выигрывал трофеи, в том числе еврокубки. Абрамович и Грановская ушли, а их дела раскопали.

«Челси» наказали снятием шести очков в АПЛ и баном на два трансферных окна. После этого была апелляция, результаты которой насмешили английских фанатов. С команды Хаби Алонсо не будут снимать очки, а трансферный бан стал условным. Достаточно не нарушать правила определенное время, и «Челси» сможет покупать футболистов, используя лазейки Боэли. Длительные контракты и размен трансферами подрывают доверие к английскому футболу, но законы – только для бедных.

Лондонцев оштрафовали на 30 миллионов фунтов с учетом санкций УЕФА , но это смешной вердикт после 13 лет обманов. За прошлый сезон убыток «Челси» составил 310 миллионов евро. Алонсо нужно вернуть команду в Лигу чемпионов, ведь «Реал» отказался помочь, заплатив 100 млн евро за трансфер Энцо Фернандеса. «Челси» нужны доходы, иначе через пару лет инвесторам надоест футбол. Абрамович спасал клуб, подкидывая свои деньги, а вот американцы хотят вернуть вложения.

Стратегия лондонцев – очень грамотная манипуляция

Американский управляющий «Челси» сдал прежних владельцев и менеджеров, что создает ложное впечатление, будто с Боэли клуб начал действовать иначе. Нет, лондонцы до сих пор не считаются с убытками и тратят много денег. Гарначо отдали в «Астон Виллу» в аренду, а в обратном направлении последовал Роджерс за 137 млн евро. Клуб, который признал 74 нарушения, спокойно совершает безумные сделки. При этом они даже не получат осенью премиальные в еврокубках.

«Челси» провалил прошлый футбольный сезон. Продажа Сантоса в МЮ и Кукурельи в «Реал» принесла деньги, но расходы на трансферы значительно превышают доходы от сделок. В таких условиях Боэли и другие владельцы клуба начнут действовать методами Абрамовича, который вливал в клуб личные деньги в непомерных количествах. Но, поскольку они сознались в нарушениях прошлых владельцев, то вроде как начинают с чистого листа. При этом Боэли всегда ищет обходные пути.

Руководство АПЛ слабо проверяет покупателей клубов лиги. Чиновники вредят футболу, разрешая иностранцам, которые не уважают законы, уходить от ответственности. Страдает даже сборная. Тухель прав: что по стилю футбола англичане никакие, а ДНК в АПЛ сформировали легионеры вроде Салаха и Де Брюйне. Теперь хотят заманить Винисиуса и не потерять Холанда. А «Челси», хотя клуб признал нарушения, не получил даже легкого наказания, не говоря о серьезном.

В одних вопросах футбольные чиновники демонстрируют странное упрямство. Например, вингер «Челси» Мудрик употребил бесполезный препарат, который находился в списке запрещенных из-за допинг-скандалов, связанных с олимпийскими атлетами. При этом Михаила отстранили на четыре года. Но после успеха «Челси» в апелляции по делу о махинациях им словно сделали подарок: Мудрика разбанили, вингер присоединится к составу и может вернуться на поле.

Чиновники панически боятся краха «Манчестер Сити»

Неудачи «Ньюкасла», который скован новыми финансовыми правилами АПЛ , отпугивают от лиги безумно богатых инвесторов. Английские чиновники переживают, что футбольный цикл отбросит их назад. Когда-то Серия А была центральным чемпионатом планеты, а сейчас это лига второго элитного эшелона. Никто не может гарантировать, что через 10 лет лучшие футболисты планеты выберут именно АПЛ . Деньги – важный фактор, но только за счет них нельзя создать успешную систему.

Чиновники футбольной ассоциации и отдельно АПЛ просчитались, когда разрешили пришлым миллиардерам и шейхам нарушать правила в десятках и сотнях случаев. Здесь также надо пожурить УЕФА и ФИФА , но от них никто не ждет борьбы с беззаконием. Попытка отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов провалилась, а теперь европейские чиновники просто ждут, чем завершится суд над руководством «горожан». Собрали 130 нарушений, но специально затянули с вердиктом.

Наказывая «Эвертон», чиновники запугивали середняков, но в случае с грандами действуют иначе. С «Челси» не сняли жалкие шесть пунктов в АПЛ и не запретили трансферы на два окна, хотя такое наказание после 74 нарушений – мягкий и адекватный вердикт. Фанаты предполагают, что на часть махинаций закрыли глаза. И логична гипотеза, что чиновники не замечали схемы Грановской в обмен на финансовую выгоду. Но ни одного руководителя АПЛ почему-то не судят за взятки.