У «Реала» и «Барселоны» новые форварды. Ставка на космическую скорость

сегодня, 18:04

Тренеры нашли проблемы грандов Ла Лиги

Моуриньо и Флик солидарны в оценках, летом они перестраивают атаку. В ключевых матчах Лиги чемпионов «Реал» уступил «Баварии», а «Барселона» вылетела от «Атлетико». Грандам не хватило безжалостности в атаке. В случае с мадридцами речь о первом домашнем матче против «Баварии»: забили 1 гол после 21 удара. Нойер сделал девять сейвов. Во втором матче «Реал» подвела оборона, но её наладить сложнее. «Атлетико» пропустил три мяча после 28 ударов футболистов «Барселоны», из которых 16 пришлись в створ ворот, но Рэшфорд и Левандовски подвели Флика в решающий момент.

Также можно вспомнить результат последнего Эль Класико. При Хаби Алонсо «Реал» обыграл «Барселону». А вот тренер Арбелоа увидел всего один удар «сливочных» в створ на «Камп Ноу». Результативность некоторых Эль Класико объясняется ошибками защиты, а не яркостью атаки. «Барселона» забивала много из-за глубины состава – помогли резервисты, но Флик видел, что нападение не было синхронным и монолитным. Левандовски постарел, а у Рафиньи были травмы. В Мадриде результативно сыграл Мбаппе, но у «Реала» до сих пор нет сыгранного трио с Килианом в качестве лидера.

Теперь «Барселона» может отправить автора гола в финале мундиаля Торреса в ПСЖ , где он усядется на скамейку. У каталонцев давно нет тройки атаки в стиле Месси, Суареса и Неймара. Также Моуриньо и Флик согласились в ещё одной оценке – их атакующие линии сыграли медленнее, чем хотелось клубным боссам. Винисиус и Мбаппе умеют набрать скорость, но Гюлер не самый быстрый футболист, а вингер Родриго оказался в лазарете. У «Барселоны» не смог вернуть былую резкость ветеран Левандовски. Ямаль играет быстро, но его некому было поддержать, кроме калифа на час Рэшфорда.

«Барселона» подписала новых форвардов

Флик мечтал о трансфере Холанда, но у каталонского клуба огромные долги. Президент Ла Лиги Тебас и прочие футбольные чиновники помогали Лапорте регистрировать футболистов. Рэшфорда не выкупили у «Манчестер Юнайтед», ведь не хватило денег. Уход Левандовского снизил нагрузку на «Барселону», поскольку в Ла Лиге есть лимит на зарплатные расходы клубов. Без Роберта стал возможным трансфер Гордона из «Ньюкасла» на левый фланг атаки и Адейеми из «Боруссии». Оба футболиста выделяются гибридными ролями. Адейеми номинально является правым вингером, как и Ламин Ямаль.

Быстрый немец, который не сыграл за сборную на чемпионате мира, готов в системе Флика стать «девяткой». Не лучший выбор, но надо учесть финансовое состояние клуба. Подписали тех, кого смогли. Гордон тоже не Олисе, но Флик рассмотрел в левом вингере «Ньюкасла» потенциал. Конечно, играй в атаке каталонцев опытный Кейн, в подобной ставке было бы больше логики. Но поскольку в «Барселоне» доверяют прогрессу Ямаля – с каждым сезоном у вингера больше голов, Флик формирует линию атаки вокруг запросов юного футболиста. На подхвате будет «девятка» – египтянин Абделькарим.

Гордон, Адейеми и Ямаль – безумно быстрые, а у Ольмо хороший последний пас. По классу выпадает Карим, но в Ла Лиге был его тезка, в которого не все верили. Игуаин играл в «Реале» чаще, чем Бензема, но в итоге именно француз стал легендой клуба и выиграл «Золотой мяч». Адейеми всего 24 года, а Гордону – 25. Ещё одному новичку – Бисиву из «Брюгге» – только 18 лет. Тяжело понять, в каком состоянии окажется Рафинья после травм, но в теории Флик может сделать из него форварда в стиле Фирмино. Вопросы остаются, ведь Гордон, Ямаль и Адейеми не такие результативные, как Левандовски.

«Реал» выставил ультиматум Винисиусу

Агент бразильца использовал реальный интерес «Арсенала» к вингеру на переговорах о новом контракте с «Реалом». Весной испанцы писали, что Винисиус запросил контракт, как у Мбаппе, но такие деньги в Ла Лиге платили только Килиану и Левандовскому. Бразилец не настолько результативный. Перес устал от переговоров и сделал финальное предложение. Или Винисиус примет условия «Реала» и будет играть в основе, или его отдадут «Арсеналу» этим летом, чтобы не потерять свободным агентом через год. Логичные действия, которые сочетаются с текущими переговорами с другими нападающими.

«Бавария» не отдает Майкла Олисе, а Перес не хочет портить отношения с немцами. «Лейпциг» отдаст Диоманде лишь за 130 миллионов евро, переговоры затянулись. Ян может сыграть на двух флангах атаки. Родриго в лазарете, Моуриньо нужен быстрый вингер. В центре поля может появиться чемпион мира Родри, а Беллингем станет играть выше по схеме. Мадридцы не пропадут ни в случае ухода Винисиуса в АПЛ , ни если бразилец останется. Уход Жуниора активизирует переговоры с Холандом, а пока «Реал» подписал высокого форварда Карлоса Эспи, в котором видят джокера в стиле Хоселу.

Но сколько трофеев выиграет «Реал», покупая парней из «Леванте» и «Леганеса», за который недавно играл Диоманде? Перес знает, что каждый сезон без больших побед усложняет переговоры с готовыми футболистами. «Бавария» не отпускает Олисе, но Холанд сам может сомневаться, что Моуриньо подходит ему как тренер. Также есть сомнения, что после многочисленных перестановок в основе «Реал» легко войдет в сезон. Даже если Мбаппе продолжит регулярно забивать, останется вопрос сочетаемости. Роналду, Бензема и Бэйл стали трио, а теперь у «Реала» лишь набор форвардов.