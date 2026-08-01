Дефицит талантов – проблема РПЛ. Футболисты повторят ошибки Сперцяна

сегодня, 21:00

Таланты не услышали Карпина

Тренер сборной рекомендовал лучшим молодым игрокам РПЛ уезжать в солидные лиги. Даже если расширить зону поиска, включив легионеров, почти никто не услышал Карпина, кроме Матвея Сафонова. Голкиперу повезло, что скауты ПСЖ обратили внимание на его статистику, а Доннарумма отправился в «Манчестер Сити». Сафонов воспользовался своим шансом, в отличие от Захаряна. Арсен долго думал, куда ему перейти, и его представители ошиблись с выбором. Вмешались травмы, но даже без них «Реал Сосьедад» оказался плохим выбором.

Также все возможные ошибки по пути в серьезную лигу совершил Эдуард Сперцян. После чемпионства с «Краснодаром» хавбек не оседлал волну, которая могла вынести игрока сборной Армении в элитный чемпионат. В итоге его представителям писали средние клубы, а президент «Краснодара» не спешил отпускать воспитанника. Недавно Сперцян перешел в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Трансфер за 22 млн евро – стратегический провал РПЛ как единого футбольного организма. Шейхам даже не пришлось переплачивать за плеймейкера.

Понятны мотивы 26-летнего Эдуарда. За три года в пустыне он заработает безумные 25 миллионов евро. Такую зарплату ему не выдали бы в Чемпионшипе и середняке Серии А. Вот только если бы в РПЛ лучше работала трансферная система, а иностранные скауты доверяли клубам, Сперцяна забрали бы команды уровня дортмундской «Боруссии» или «Интера». В Бундеслиге можно получать 6 миллионов евро за сезон, будучи игроком атаки вроде Мхитаряна. В «Интере» тоже можно заработать в районе 6 миллионов евро, создавая голы.

Разумеется, шейхи дадут 8 миллионов с копейками без налогов, а в ЕС надо заплатить в казну. Но в «Аль-Ахли» не будешь развиваться, в отличие от топ-5. Также важно, что команда Сперцяна теряет главного тренера. Даже здесь представители футболиста не думали ни о чем, кроме доли от трансфера. Наверное, комиссионные впечатляют, но тренер Яйссле переходит в «Ньюкасл». Наставник будет в АПЛ , а Сперцян должен разрывать слабых соперников в «Аль-Ахли», но молодым футболистам быстро надоедает пустынный футбол.

У Сперцяна будут деньги, но не разлюбит ли он игру в Саудовской Аравии? Факт, что самого яркого мастера последних лет в РПЛ не забрал серьезный клуб, не лучшим образом говорит о силе чемпионата. Сафонов не был самым ярким в «Краснодаре», Эдуард его опережал. Матвей доверился Луису Энрике, удивил тренерский штаб ПСЖ и может остаться основным голкипером победителей Лиги чемпионов. Сперцян ждал, ждал и дождался денежного предложения, но в футбольном смысле переезд в лигу Роналду – как выход на пенсию.

Выделяются Батраков и Кисляк

Фиксируем разницу между отсутствием талантов и их дефицитом. В РПЛ есть одаренные футболисты, но их мало. Если ограничиваться группой не старше 23 лет, то сильно впереди остальных идут плеймейкер «Локомотива» Батраков и хавбек ЦСКА Кисляк. Примечательно, что именно они – самые ценные футболисты лиги по оценочной рыночной стоимости. Даже среди взрослых игроков. Диапазон стоимости такой, как у Сперцяна – от 20 до 25 миллионов евро, но ценных футболистов в РПЛ стало намного меньше.

Вингер «Зенита» Энрике не вытеснил Райана из основы сборной Бразилии во время ЧМ -2026, не использовал шанс запомниться скаутам больших клубов. Агенты пытаются отправить крайнего форварда в «Рому», но не факт, что у них получится. Чемпионы РПЛ не мастера вовремя отпускать футболистов, об этом Аршавин может написать толстенную книгу. У «Зенита» остался 20-летний Педро, но это не самый мощный футболист РПЛ . А Тюкавин может откладывать отъезд так долго, что в итоге или никуда не уедет, или совершит явную ошибку.

Слабые агенты – ещё одна причина, почему нет крутых трансферов. А клубы ставят на молодежь, когда видят выгоду. Есть искусственный стимул – строгий лимит на легионеров, но он как раз помешает многим уехать. Печально, что нет понимания, как работает здоровая футбольная система. Возможно, уедет 24-летний вратарь «Краснодара» Агкацев, ведь успех Сафонова сделал рекламу школе «горожан». Но Глушенкову 27 лет, а Обляков на год старше. Футболисты их поколения застряли, они не сыграют в новом сезоне в престижных еврокубках.

Батраков может стать жертвой агентов, если его запихнут в Турцию. А проблема Кисляка – простоватый стиль футбола старой школы. Футболисту надо найти наставника, который понимает такую работу в опорной зоне и выше по схеме. У Батракова тоже проблема с позиционированием. Кто он вообще? Форвард, плеймейкер, инсайд? Скауты не любят таких футболистов, потому что можно подставить начальника. Тренер просит подписать второго форварда, а приезжает парень, который в 21 год начинает руководить командой на всех фазах атаки.

Проблемой также стало отсутствие национального футбольного стиля. Сборная России Карпина пытает быть похожей на играющий в симпатичный футбол «Краснодар», но нет официальных игр, чтобы задать тренды. На юношеском уровне не все понимают, насколько важно выдерживать стиль футбола. Дожили, что молодежную лигу выиграл «Зенит», который не был чемпионом 17 лет, так как в Санкт-Петербурге покупали российских футболистов. В лиге категории U-19 победил «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга. В чемпионате U-16 титул снова у «Зенита».