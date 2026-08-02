«Спартак» подписал скандального форварда. Цели Даку – победные голы и трофеи

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Москвичам нужен безжалостный снайпер

«Спартак» можно смело включить в список кандидатов на чемпионство, опираясь на рисунок игры с тренером Карседо. Но, зная москвичей, надо держать в уме, что к десятому туру «красно-белые» себя из этого списка выключат. Впрочем, у «Спартака» есть не только надежда на успех, но и деньги. В отличие от соседского ЦСКА , где финансовое положение мешает делать запасы на дорогих позициях, «красно-белые» могут позволить большую зарплату Мирлинда Даку из «Рубина». «Армейцы» подписали Гонду из «Зенита», который помогает им голевыми действиями, а в «Спартаке» просчитались, доверившись Угальде и Гарсии в центре атаки.

Костариканец играет в стиле легкого шустрого форварда, а Даку ознаменует возвращение во времена Соболева и даже Дзюбы. Как и нападающие, после «Спартака» забивавшие за «Зенит», Мирлинд – парень с непростым характером. Впрочем, в основном Даку хулиганил в составе сборной Албании. Балканские разборки – отдельная глава в европейском футболе. После матча против сборной Хорватии на Евро-2024 нападающий «Рубина» выкрикивал оскорбительные вещи о македонцах и сербах. После этого Даку получил дисквалификацию на два матча от УЕФА . Но прошло несколько лет, теперь Мирлинд празднует голы в Казани с сербами.

В «Рубине» есть представители многих балканских стран, наличие Бабича в «Спартаке» не будет проблемой. Вряд ли игроки устроят драку, вспоминая трагедии косоваров из прошлого. Даку играл за сборные Косово и Албании, а теперь хочет закрепиться в Москве. Некоторые фанаты «Спартака» будут недовольны, но придут голы – пропадет свист. Немного странно, что Даку в 28 лет не нашел хороший клуб в топ-5, но у него высокие требования по зарплате. В «Зенит» игрок не попал из-за скандала на Евро, северяне перешли к очередному бразильцу. В «Спартаке» не перебирают, ведь проблема заострилась. Гарсия и Угальде не радуют голами.

Форвард сборной Тринидада и Тобаго Гарсия пришел в «Спартак» за 19 миллионов евро, но забил смешные 6 голов в 36 матчах в РПЛ . У костариканца Угальде статистика в целом сильнее, он был лучшим снайпером сезона РПЛ , но бедняга не может отойти от тактических экспериментов Станковича. Безжалостному снайперу важно не сломаться морально. Как только Угальде перестал забивать – у него 1 гол в 17 последних поединках РПЛ – сразу стал легкой добычей защитников. В первом туре «Спартаку» больше пользы на острие принес центральный хавбек Мартинс, которого Карседо выпустил на замену в атаку, чем основной нападающий Угальде.

Даку слишком поздно покидает «Рубин»

Мирлинд на прощание забил победный гол «Акрону» и заплакал. Его качали на руках напарники, а тренер Артига сожалеет, что теряет лидера. В проигранном матче первого тура Даку тоже отличился против «Краснодара». Игрок в форме, скауты «Спартака» передали эту информацию Карседо. Но высокий нападающий запоздал с отъездом. Рассчитывал попасть в «Зенит» ради денег и трофеев. После отказа петербуржцев выждал и переходит в «Спартак». Если москвичи сохранят Барко, а быстрые Маркиньос и Солари порадуют Даку правильными передачами, то появление албанца скажется положительно и изменит команду.

Гарсия и Угальде объективно в плохой голевой форме. Даку набивал 15 голов за сезон в РПЛ , играя за крепкого середняка из Казани. Ещё дважды у него было по 10 голов, но в «Рубине» сильно влиял уровень амбиций коллектива. Понятно, что если «Спартак» весной будет бороться за первое место, то Даку начнет выкладываться в каждом матче сильнее, чем в «Рубине». Можно сколько угодно настраивать футболистов, но амбиции важны. Также Мирлинд может стать полезным для тренерского штаба из-за явных лидерских качеств. В «Зените» убедились, что дерзкие Дзюба и Соболев были важнее для чемпионства, чем их вялые напарники.

В Санкт-Петербурге не сразу поверили Артёму и Александру, но форварды их формата стали чемпионами. В случае Даку нет недооценки. Также у него нет плохой репутации. Для албанца и косовара ненависть к соседям – норма, а не аномалия. Умные сербы не ждут, что их будут любить народы на Балканах, и они сами часто ещё сильнее в ответ не любят хорватов и албанцев. Также Даку вряд ли проблемный футболист в плане дисциплины. У него нет солидного еврокубкового опыта, но вряд ли сейчас этот пункт актуален. Задача – опередить «Зенит» в РПЛ . Тренер и аналитики «Спартака» ставят на футболиста нужного формата и подхода.

Рослого нападающего высокого класса в клубе нет. Даку выше Угальде на 20 сантиметров и выше Гарсии на 10 сантиметров. У него есть техника, умеет стягивать на себя защитников и отдавать голевые передачи. В лучшем сезоне Мирлинд забил 15 мячей и сделал 8 голевых передач в РПЛ . Его можно сравнить с Кордобой, которого «Краснодар» не отпустил в Москву и Санкт-Петербург. «Горожане» были чемпионами с колумбийцем, но Джон на пять лет старше. Даку – логичная ставка «Спартака», он адаптирован в РПЛ , знает соперников и выступал за команду, которая не всегда играла примитивно. Карседо нужны победные голы Мирлинда.

Опасения присутствуют, но это не трансфер за 30 миллионов евро. Неприятно для Карседо, но его подвели Угальде и Гарсия. Зато теперь есть нападающие на любой вкус. Осталось сорвать трансфер Барко в «Ривер Плейт». Если агенты аргентинца разозлят клуб из Буэнос-Айреса финансовыми запросами, а «Спартак» не сделает скидку – Эсекьель останется. В «Ривер Плейт» подтвердили переговоры, но пожаловались на запросы москвичей. Барко оценили в кругленькую сумму. Даку обошелся в 11 миллионов евро, но Угальде и Гарсия были дороже. «Спартак» надеется, что Мирлинд окажется «пятым элементом», которого не хватает по пути к чемпионству.