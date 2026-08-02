Доннарумма женился, Мбаппе покатал девушку на яхте. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Томас Мюллер начал отношения с 26-летней француженкой по имени Ив Роуз Битболь.
Эрлинг Холанд и его девушка Изабелла позагорали в Сен-Тропе.
А потом повстречал Майкла Джордана.
Девушка дня. Корал Симанович — жена Серхи Роберто.
Килиан Мбаппе покатался со своей спутницей на яхте. Недавно француз попал в важный список.
У Рубена Невеша скоро родится четвертый ребенок.
26-летнего Жоау Феликса заметили на отдыхе в Майами с 21-летней аргентинской певицей и тикток-инфлюенсером Клари Кремаски.
Педри посетил Китай.
Ромарио показал, как занимается в спортзале со своей девушкой.
Артем Дзюба повстречал Григория Лепса.
Доннарумма показал фото со свадьбы.
Криштиану Роналду показал, как проводит время с семьей.
Стиляги дня. Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов.
Винисиус к новому сезону готов!
Сантьяго Канисаресу после такого фото просто обязаны позвонить из ЦСКА.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Всем хороших выходных!