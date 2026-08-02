Доннарумма женился, Мбаппе покатал девушку на яхте. Как футболисты провели эту неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Томас Мюллер начал отношения с 26-летней француженкой по имени Ив Роуз Битболь.

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А потом повстречал Майкла Джордана.

Девушка дня. Корал Симанович — жена Серхи Роберто.

Килиан Мбаппе покатался со своей спутницей на яхте. Недавно француз попал в важный список.

У Рубена Невеша скоро родится четвертый ребенок.

26-летнего Жоау Феликса заметили на отдыхе в Майами с 21-летней аргентинской певицей и тикток-инфлюенсером Клари Кремаски.

Педри посетил Китай.

Ромарио показал, как занимается в спортзале со своей девушкой.

Артем Дзюба повстречал Григория Лепса.

Доннарумма показал фото со свадьбы.

Криштиану Роналду показал, как проводит время с семьей.

Стиляги дня. Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов.

Винисиус к новому сезону готов!

Сантьяго Канисаресу после такого фото просто обязаны позвонить из ЦСКА .

На этом наш выпуск завершен, друзья! Всем хороших выходных!