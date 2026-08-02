Одна победа в шести матчах. Московские гранды соревнуются в неудачах

сегодня, 17:23

«Локомотив» уступил лидеру РПЛ

Звучит красиво, но на первом месте по ходу второго тура оказалось скромное «Динамо» из Махачкалы. Бывший защитник «Локомотива» Евсеев, который тренирует дагестанцев, пошутил, что надо распечатать таблицу и повесить на стену. Наставник сразу отметил, что его команда знает свое место, но в «Динамо» после потери лидеров сохранился коллектив. Без Касинтуры и Пальцева не расклеились, не вылетели из РПЛ , хотя рискуют в будущем оказаться во втором по счету дивизионе. Чтобы себя обезопасить, надо вернуться к корням: на удачных отрезках «Динамо» всегда бросало фаворитов через голову.

«Локомотив» выиграл первый тайм: технично забил Раков после шикарной передачи Батракова. А затем ещё один воспитанник москвичей Глушков ответил на это голом и ассистом за «Динамо». Пошли неудачные для Галактионова замены, а Евсеев перестроил подопечных. «Динамо» забило один мяч до травмы голкипера «Локомотива» Митрюшкина, а победный гол отправили в ворота Лантратова. Без мексиканца Монтеса некому было вразумить линию обороны «Локомотива». Фаворит мог пропустить больше. Тактически «Динамо» провело один из лучших матчей за несколько лет. «Локомотив» заслужил поражение.

«Динамо» без побед в двух турах

Возвращение Шварца в РПЛ – плохой знак для «Динамо». Некогда перспективный немецкий тренер настолько испортил репутацию в Бундеслиге, что его не забрал ни один аутсайдер. Сандро решил вернуться в Москву, где хорошо платят. Но Шварц уезжал из «Динамо», когда в составе были Захарян, Шиманьски, Смолов, Бальбуэна и Моро, а Фомин забивал 10 голов за сезон в РПЛ . Теперь у «Динамо» неплохой состав, но команда потеряла 4 из 6 очков на старте сезона, сыграв против середняков. Не забили «Крыльям Советов», а теперь проиграли в Калининграде, ведь не нашлось человека с последним пасом.

Дома против самарцев нанесли 20 ударов, но подвела реализация и меткость. Против «Балтики» помогла оборона соперника – Талалаев отругал защитников за пропущенный от Артура мяч в концовке матча. Но к тому времени его команда вела 2:0. Хотя «Балтика» сыграла в своем стиле, а «Динамо» контролировало мяч, показательным стал счет по ударам в створ – 4:4. Чемпионат мира научил, что возня с мячом не равна контролю матча и не всегда ведет к победам. Шварц может рассказать о сильной игре голкипера соперника Латышонка, но лучше бы объяснил, почему его команда провалилась на флангах в обороне.

ЦСКА едва не проиграл самарцам

Удивляет, что и здесь неграмотно сыграли крайние защитники. Во втором тайме Витюгов принял мяч на углу штрафной площади, но его никто не встретил. Без опеки было время для подготовки обводящего удара под дальнюю от Максима штангу. Сменщик Акинфеева не дотянулся до мяча, хотя у Торопа была работа по ходу домашнего матча против «Крыльев Советов». Гости хорошо начали матч, но до конца первого тайма могли гореть с разницей в два мяча. Сначала Гонду отдал мяч на Поповича, и молодой серб забил после дальнего удара. Затем сам аргентинец Лусиано пробил в перекладину, разок не повезло.

Но если суммировать весь поединок, то «Крылья Советов» не заслужили поражения. Хотя у гостей нет ярко выраженных лидеров в идеальной форме, «армейцы» сейчас тоже намного скромнее, чем были раньше. Когда недоработал в отборе опытный Мойзес, а затем не менее опытный Круговой не прочитал момент – ЦСКА пропустил ответный мяч. Форвард Мусаев, вышедший на замену, не сумел стать джокером и не забил Песьякову. «Крылья Советов» не перевернули игру так, как «Балтика» против «Динамо», но они могут быть довольны результатом московского матча. Середняк не проиграл в столице ЦСКА .

Игроки не видят спортивного смысла

Отсутствие еврокубков подрывает психологию игроков. Когда пятое место имело значение, футболисты «Ростова» и «Рубина» рвали жилы. Как минимум тогда были выше премиальные за еврокубковые позиции. Теперь между второй и двенадцатой строчкой нет реальной разницы. Сильнее всего перемена влияет именно на игроков богатых клубов. Ты или готов к чемпионству, как «Краснодар» в прошлом, или сезон превращается в формальность. Вот проиграли «Локомотив» и «Динамо» середнякам. Что с ними сделают? Ничего, потерялся спортивный смысл, когда нет путевок в Лигу чемпионов.

Но у игроков должна быть совесть. Когда в туре попадаются московские дерби, то осечки неизбежны. Когда одна из столичных команд встречает «Зенита», а другая – «Краснодар», тоже можно ждать неприятностей. Но если в соперниках середняки – «Динамо» из Махачкалы, «Балтика» и «Крылья Советов», – надо помнить о фанатах. Аргумент, что сезон только начинается, работает в обе стороны. Он также только начинается для команд Евсеева, Талалаева и Булатова. Но коллективы этих тренеров нашли в себе моральные и физические силы, чтобы отобрать очки у тех, кто в прошлом претендовал на «золото».