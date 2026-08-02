«Брайтон» – чемпион по футбольным ставкам. У клуба безупречный скаутинг

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«Чайки» находили будущих чемпионов мира

«Бенфика» – чемпионы по трансферной выгоде, но у фанатов португальского клуба появились претензии к руководству в лице Руя Кошты. После ухода Моуриньо и серии неудачных дорогих сделок «орлы» ещё совершат несколько интересных продаж с выгодой. Но португальцам проще, чем середняку АПЛ . У «Брайтона» сейчас отрицательный трансферный баланс, ведь им параллельно нужно развивать команду и держаться на плаву в сложной лиге, где конкуренты намного богаче. Зато клуб, о котором недавно мало кто знал, демонстрирует фантастический нюх на талантливых футболистов, недооцененных другими.

Владелец «Брайтона» Тони Блум стал миллиардером, играя в покер и занимаясь бизнесом, связанным со ставками. Мастер стратегического мышления хорош в футболе, ведь его команда в последнем сезоне оказалась выше «Челси», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» в таблице АПЛ . Провинциальный клуб использует опыт Блума в спортивной аналитике. Тони доверяет цифрам и статистике, а скауты «Брайтона» подбирают футболистов, обращая внимание на показатели молодых талантов. В результате они пригласили эквадорца Кайседо, испанца Кукурелью, бразильца Жоау Педру, голландца ван Хеке и аргентинца МакАллистера.

Раньше скауты сначала смотрели игру футболиста, а потом рекомендовали его своему клубу. «Брайтон» перевернул схему. Статистика стала фильтром при поиске. Когда видят аномалию, как было с МакАллистером в «Аргентинос Хуниорс» – переходят к оценке по видео. Во время продаж «Брайтон» часто пользуется щедростью Боэли, отдавая футболистов «Челси», как было с Кайседо, Педру и чемпионом мира Кукурельей. Впрочем, «Ливерпуль» тоже доволен подписанием МакАллистера. Скорее всего, «чайки» получают денежную долю при следующих трансферах футболистов, вроде летнего перехода Кукурельи в «Реал».

Даже трансфер аргентинца Валентина Барко из «Страсбура» в «Челси» может оказаться выгодным для «Брайтона». «Чайки» сделали скидку дочернему клубу лондонцев. Французы развили таланты аргентинца, а теперь Боэли может переправить его из Франции обратно в Англию. У «Брайтона» интересные ставки. Даже резервистов они выбирают с умом. Голландский защитник ван Хеке играл в арендах, потом стал основным у чаек. Летом участник чемпионата мира и напарник Ван Дейка в основе сборной Нидерландов перешел в «Тоттенхэм» за 60 млн евро. «Брайтон» заплатил за воспитанника «Бреды» 6.5 миллионов евро.

Репутация позволяет сохранять сильный состав

Кайседо обошелся «Челси» в безумные 116 млн евро и закрепился в основе команды. У защитника Бена Уайта есть проблемы в «Арсенале», но у англичанина сложный характер и мешали травмы. «Брайтон» получил 59 млн евро, их работа в этом деле завершена. В заявке остается сильный голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген, а «Тоттенхэму» заплатили 54 миллиона евро за невероятно талантливого хорвата Вушковича, которому всего 19 лет. Зная «Брайтон», через несколько сезонов Лука может обойтись покупателям в 80 миллионов евро. Молодые африканцы Минте и Балеба тоже ценятся скаутами грандов.

Ни у кого нет 100 % попаданий в игроков, даже у «Бенфики» и «Аякса» – рекордсменов последних пяти лет по трансферному балансу. Но «Брайтону» не помогает в скаутинге великая история, как у этих клубов. Зато благодаря репутации скаутов и руководства, им доверяют сильные юные игроки. Все знают, что «чайки» не будут срывать интересный трансфер, они не передерживают футболистов. Также многим нравится человечный подход. Идеальный пример – ветеран Уэлбек. Воспитанника МЮ прекрасно готовили в «Брайтоне», теперь форварда в 35 лет пригласил «Челси». Алонсо считает, что ему нужен такой джокер.

Доверие – важная штука в футболе. «Брайтон» не может гарантировать, что их футболист закрепится в основе нового клуба. Например, форварда Фергюсона отдали в «Рому» в аренду, но ирландец не выстрелил и не останется в Италии. Но Эвану лишь 21 год, у здоровяка вся карьера впереди. «Чайки» грамотно подбирают футболистов. Потеряли Кукурелью слева в защите – взяли Эступиньяна. Отдали эквадорца в «Милан» – подписали турка Кадиоглу. Вроде бы футболисты с разным профайлом, но у них достаточно пересечений по характеристикам, чтобы каждый принес пользу «Брайтону», прежде чем пойдет на повышение.

Футболу нужны новые «Брайтоны» по всему миру

Существует футбольная пирамида, но расположение на ней не зависит строго от финансового статуса клуба. Деньги помогают, но нет вкуса – миллионы не спасут. «Брайтон» доверился тренеру Поттеру, которого клуб вел с работы в Швеции. Дальше была ставка на Де Дзерби. У этого наставника ярко выраженный стиль, итальянец спас «Тоттенхэм» от вылета из АПЛ . Теперь «Брайтон» тренирует 33-летний специалист Фабиан Хюрцелер. Возраст наставника, которого нашли не в «Шахтере», как Де Дзерби, а в скромном «Санкт-Паули», не мешает «Брайтону» неплохо держаться в лиге, из которой вылетел «Вест Хэм».

В Лондоне больше денег и была победа в Лиге Конференций с Мойесом, но руководство клуба выставило Дэвида за дверь. Результат – вылет «молотобойцев». «Брайтон» может допустить серию роковых ошибок и повторить путь лондонцев, но на данный момент Тони Блум подтверждает статус прекрасного покерного стратега, который умеет управлять большими денежными активами. Но у «Брайтона» появилась проблема – стало больше клубов, которые имеют доступ к статистике юношеского футбола. Сфера активно развивается в последние годы, теперь следят даже за ребятами из деревенских команд по всему миру.

Тренеры поняли, что статистика – полезный фильтр, она помогает работать. А скауты поняли, что цифры отражают характер футболиста. Радар со сравнением ключевых показателей двух игроков стал полезным инструментом на первом этапе поиска новичка. Математика важна в футболе, в «Брайтоне» это поняли быстрее грандов. Теперь важно не отстать. С ростом ставок растут риски. Например, покупка 19-летнего Вушковича за 54 миллиона евро – клубный рекорд «Брайтона». Тяжело будет заработать при продаже, но Блум знает, что иногда надо идти ва-банк в покере и в жизни. Конкуренты ведь рискуют чаще.