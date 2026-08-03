Парад нелепых ошибок в матче «Спартака». Черчесов озадачил любимый клуб

сегодня, 09:35

Классический «Спартак» на время вернулся

«Ахмат» сыграл против «красно-белых» очевидным вторым номером, отдав мяч. При этом в первом тайме у хозяев поля был выход два в один на защитника. Черчесов мог лидировать 2:0 и победить фаворита, которого прекрасно знает. «Ахмат» опасен для «Спартака» по простой причине: эти команды похожи. Не по стилю, а из-за низкой концентрации футболистов. У коллектива из Грозного всегда много удалений, но главный тренер Черчесов не сумел перестроить их, чтобы футболисты перестали бить соперников в центре поля и на флангах, получая лишние предупреждения.

А «Спартак» – чемпион по привозу пенальти в этом году. Новый тренер команды Хуан Карседо не искоренил плохие привычки. Независимо от имен футболистов, которые совершают фолы в своей штрафной, сохраняется фактор нелепости. Большинство ключевых эпизодов в игре «Ахмата» и «Спартака» имели дурацкую природу, начиная с пенальти на старте матча. Максименко сделал пас на защитника Ву, а тот остановил мяч рукой. Такие пенальти случаются редко, ведь даже в детских командах знают правила. Почти всегда идет остановка рукой перед розыгрышем мяча.

Это делается, так как нельзя ввести мяч в игру с углового, штрафного и при ударе от ворот, если снаряд катится. Футболист останавливает мяч рукой, а затем делает пас. Виноват Максименко, ему стоило кинуть мяч рукой. Виноват защитник, Ву зачем-то тянул время, хотя мог принять пас ногой и работать дальше. Касинтура забил на 5-й минуте, что хорошо сочеталось с генеральным планом Черчесова – владеть мячом по минимуму. «Ахмат» легко мог забрать у «Спартака» очки в подобном стиле, поскольку ответный гол Ву после розыгрыша углового был редким явным моментом гостей.

Вернулся классический «Спартак». Допустили несколько ошибок в защите. Привезли невероятный пенальти. Хотя предыдущие эпизоды с нарушениями в штрафной площади Максименко тоже нелепые. Литвинов потянул за футболку соперника против «Сочи». Солари пережил миг близости с Сантосом в игре с «Зенитом», Джику и Ву били оппонентов в банальных ситуациях. Вчера «Спартак» не паниковал и не позволил «Ахмату» сыграть красиво. Вот только был ещё один опасный удар, кроме пенальти и выхода два в один. Даже с «автобусом» Черчесов мог рассчитывать на три гола.

Разумеется, разгром «Спартака» был бы несправедливым итогом матча. Московская команда пыталась найти свою игру. Но когда на оценки в районе 6.2 из 10 наиграли почти все в команде, то даже статистикой не прикроешься. Счет сравнял центральный защитник Ву. У команды Карседо не было единства на флангах – Денисов не провел сильный матч в дуэте с напарником Солари. А Зобнин слишком часто менял позиции, чтобы ассистировать Маркиньосу. Хавбека Мартинса, который сыграл в атаке, сдержали защитники, а у Барко один пас под удар. «Спартак» огорчил в финальной трети.

Драматичная развязка на совести «Ахмата»

Подбиваем итоги. В матче увидели пенальти, удаление, удар в перекладину Солари, нереализованный выход группы игроков на бедного защитника, несколько фолов футболистов «Спартака», когда они наступали на грани желтых карточек. А вишенкой на веселом для нейтрального зрителя торте стала жуткая ошибка голкипера Шелии. Уроженец Москвы несколько лет выступал за академию «Динамо». В теории матчи со «Спартаком» могут быть для него принципиальными. На деле на 90+1-й минуте Гиорги подарил гостям победу, голкипер закинул мяч в сетку после удара Барко со штрафного.

Многие будут обсуждать удаление, но Касинтура в борьбе размахивал локтем. Удар по шее соперника точно был, но можно смело спорить, был ли замах намеренным и опасным для здоровья. Это не удар в висок, не удар в челюсть с размаха. Судья долго рассматривал эпизод и выбрал красную карточку, но речь о моменте в центре поля. Снова вопрос к Черчесову и его футболистам. Зачем Эгаш так играет вдали от ворот, когда махание руками оставляет «Ахмат» на полчаса в меньшинстве, а борьба с техническим фолом, вроде дерганья за футболку, вряд ли привела бы даже к желтой карточке.

«Ахмат» и «Спартак» – братья по разуму, когда говорим о футбольной смекалке и уровне концентрации. Например, у фаворита жалкие 4 удара в створ ворот, а самый яркий момент – удар Солари в перекладину. Вот только попадание в каркас ворот не является ударом в створ. У аргентинца ни одного точного выстрела, как и у Маркиньоса с Мартинсом. Тройка форвардов Карседо вообще без ударов в створ ворот в матче, в котором их команда была в большинстве. Перед удалением заменили Мартинса, но не подумайте, что Угальде сыграл лучше. У него один удар по воротам, снова провал.

Понятно, почему «Спартак» подписывает албанца Даку из «Рубина». В матче, в котором Карседо наперед знал тактику соперника, а потом его команда получила кадровый перевес, фаворит провалился на отрезке в большинстве. После красной карточки «Ахмат» допустил лишь два удара в створ своих ворот, причем во втором случае не было никакой опасности. Барко пробил в руки Шелии, но голкипер запустил мяч в свои ворота. К слову, вспомним ещё одну нелепую ошибку – Ромао умудрился заработать решающий штрафной, ударив по лицу Угальде, хотя тот находился в метре позади.

Низкая концентрация стала центральной темой матча. Были не только ошибки «Ахмата». При счете 1:1 в конце матча футболисты «Спартака» не знали, кто должен бросать аут. Взялся форвард Угальде – передумал. Хавбеки и защитники стояли, поэтому пошел Маркиньос. Нет автоматизма под давлением и внимательности к банальным деталям. Везение времен победных голов Глушакова подарило «Спартаку» три очка, но Карседо надо сделать выводы. Ждут центрального форварда, ведь наивные тактические уловки, вроде бросков Зобнина вперед и ухода Солари в центр – слабая заявка на титул.