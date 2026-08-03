Уехали жить в Лондон. Все трансферы из «Реала» в «Арсенал»

сегодня, 14:05

Всего было пять таких переходов.

Интерес «Арсенала» к Винисиусу Жуниору не ослабевает, и если бразильский вингер перейдет в клуб, это станет одним из самых громких приобретений в истории «канониров». У «Арсенала» не особенно богатая история трансферных отношений с «Реалом», но все же такие сделки были. Давайте вспомним всех футболистов, которых «Арсенал» подписал напрямую из испанского гранда.

Давор Шукер

Давор считается одним из лучших футболистов в истории Хорватии. Его даже можно было бы назвать лучшим, если бы не Модрич. Но, к сожалению, на «Хайбери» он совсем не походил на того форварда, который собирал трофеи с «Реалом» и феерил за сборную на чемпионате мира 1998 года. Сумма в 3,5 миллиона фунтов стерлингов была не слишком большой, но и не ничтожной по меркам 1999-го. Переход Шукера не стал полным провалом – восемь голов в 22 матчах Премьер-лиги. Вполне приличный результат, но все же от него ожидали большего. Шукеру не удалось заменить Николя Анелька, который летом того же года перебрался в обратном направлении. К счастью для «Арсенала», на следующий день после перехода Шукера клуб подписал еще и Тьерри Анри.

Даниэль Себальос (аренда)

Себальос – идеальный футболист первых лет работы Микеля Артеты в «Арсенале». Талантливый, многообещающий, но в итоге недостаточно хороший для клуба. Вполне приемлемый на тот момент, но затем забытый. Лишь после усиления состава действительно качественными игроками и отказа от относительно средних футболистов вроде Себальоса, проект Артеты по-настоящему расцвел. Дани производил впечатление классического испанского полузащитника: технически грамотного и способного контролировать мяч. Но, к сожалению, ему чего-то не хватало на поле. Себальос заслуживает похвалы за уверенную игру в финале Кубка Англии 2020 года, когда «Арсенал» одержал победу над «Челси», но аренда, так и не перешедшая в постоянный контракт, говорит сама за себя. Пять полных сезонов в Мадриде в качестве игрока резерва — вот что действительно характеризует Себальоса.

Жулио Баптиста (аренда)

Бразилец был одним из тех удивительно противоречивых футболистов, которые в один момент могли выглядеть как элитный игрок мирового уровня, а в следующий — футболист среднего уровня или даже хуже. Не было стабильности у Баптисты. Но в Баптисте было что-то притягательное. Шукер и Себальос ведь не забили четыре гола на выезде на «Энфилде», правда? Это был бы провал, если бы «Арсенал» потратил на трансфер Жулио 20 миллионов фунтов стерлингов. Но в конечном итоге это была аренда без особых рисков, которая обошлась клубу недорого.

Месут Озил

Человек, который заставлял болельщиков «Арсенала» мечтать и одновременно плакать. Какое-то время Озил выглядел именно тем революционным приобретением, которого так ждал «Арсенал». Ажиотаж вокруг его перехода из «Реала» был беспрецедентным за последние годы, и поначалу казалось, что Месут действительно оправдывает возложенные на него ожидания. «Арсенал» совершил настоящий прорыв, подписав его, и в течение нескольких лет немец оправдывал это доверие, щедро раздавал ассисты, демонстрировал блестящую игру и два раза выиграл Кубок Англии в период, когда трофеев в целом у клуба было немного. В конечном итоге его игра испортилась при Артете, классическая десятка Микелю не нужна была. Месут все же остался в истории Премьер-лиги одним из редких футболистов, за игрой которых было бы настолько приятно наблюдать.

Мартин Эдегор

Был капитаном «Арсенала», приведя команду к первому чемпионскому титулу в лиге за 22 года. Вот так про норвежца будут говорить в будущем. Казалось бы, что еще нужно? А аппетит приходит во время еды. Теперь хочется выиграть Лигу чемпионов. Если получится это сделать, то тогда уж точно про Эдегора будут слагать легенды. Контракт хавбека рассчитан до лета 2028 года. Пора боссам лондонского клуба задуматься о будущем Эдегора. А то ведь так можно и потерять своего капитана.

И тут мы подходим к Винисиусу. Как вы заметили, по статусу к нему и близко из этой пятерки никто не подходит. Многое ожидали от Озила, но если перейдет Винисиус… Он станет одной из главных звезд лиги. Салах ушел. Значит, Винисиус станет чуть ли не главным лицом АПЛ наряду с Холандом. Это вообще иной уровень. А мы знаем, что бразилец довольно капризен. У него постоянные скандалы со своей девушкой. Они расставались уже несколько раз за год. Денег придется заплатить кучу за звезду «Реала». Нужно ли вообще это делать? Рискну предположить, что все эти слухи про «Арсенал» — ход агентов Винисиуса, чтобы выбить жирный контракт у «Реала». Помните, как бразилец уезжал на ЧМ ? На столе было предложение от мадридцев, но Винисиус хотел больше денег. Гораздо больше. Если верить испанской прессе, то его план был таким – успешно выступить на мундиале. В идеале привезти золотую медаль, положить ее на стол с титулом лучшего бомбардира ЧМ -2026 и назвать свои условия по новому контракту. Но у Холанда были другие планы. Что может рассказать Винисиус руководству «Реала» нового? Ничего. Вот тут могут включиться и агенты. Мол, не хотите платить – потеряете свою звезду.

С другой стороны, болельщики «Арсенала» ждут топ-трансфер. Мол, это подтвердит, что лондонцы не являются выскочками, а зацементировали за собой статус гранда. Ну а если ты гранд, то и трансферы должны быть грандиозными. А вы верите, что Винисиус уедет жить в Лондон этим летом?