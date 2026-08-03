У Сафонова будет новый конкурент. ПСЖ усиливает вратарскую позицию

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В Париже любят наследников Буффона

Сафонов был запасным голкипером ПСЖ , когда в основе играл Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец решил переехать в Англию, где закрепился в основе «Манчестер Сити». Доннарумма стал наследником Буффона в сборной Италии, но отказался перейти в «Ювентус», ведь Джиджи – неаполитанец, они не любят Турин. После его ухода в основе ПСЖ ждали молодого голкипера «Лилля» Шевалье. Но вратарь года в Лиге 1 провалился в столице. У Шевалье были небольшие травмы, француз не набрал форму и уступил Сафонову позицию в основе. Тренерский штаб ПСЖ получил первого номера команды.

Российский голкипер сыграл в финале Лиги чемпионов. Хотя ПСЖ и «Арсенал» дошли до пенальти, а Матвей выиграл в серии, он не стал героем. «Канониры» сами промахивались. Спортивный директор ПСЖ Кампуш и главный тренер Энрике ошиблись, доверившись Шевалье, но сделали правильную трансферную ставку на Сафонова. В большинстве клубов держались бы за Матвея в основе, подписав ему молодого резервиста, который пока не готов к старту. Но двукратные победители Лиги чемпионов действуют иначе. Кампуш приглашает из «Пармы» в Париж ещё одного наследника Буффона.

Джанлуиджи доигрывал в родном клубе. Возможно, чемпион мира остался бы в футболе ещё на сезон, но его молодые коллеги вляпались в скандал со ставками. Буффона в молодости простили подобные проступки, он отдал бандитам огромные деньги. Джанлуиджи не хотел, чтобы его карьера ассоциировалась с новой серией расследований о связях звездных футболистов и мафии, которая принимала ставки на матчи Серии А. Бывший вратарь ПСЖ отложил перчатки, а «Парма» через год нашла ему наследника в основу. Зион Сузуки играл в Бельгии, но быстро перерос уровень «Сент-Трюйдена».

Сузуки выделяет великолепная техника

Сафонов – современный голкипер. Он хорошо играет ногами, в чем опережает Доннарумму. Эта характеристика пригодилась в борьбе с Шевалье в прошлом сезоне. Луису Энрике нравится, что Матвей спокоен. У него типаж Тибо Куртуа. Сафонов при этом не склонен к сериям очевидных ошибок, как бельгиец в молодости в «Челси». У Матвея были ляпы, как у всех голкиперов, зато он хорош в сериях пенальти. Для команды, которая в большинстве случаев атакует – подходящий вратарь. Вот только Шевалье после неудачи хочет уйти хотя бы в аренду, чтобы реанимировать карьеру. Из-за этого нужен голкипер.

Сузуки прилично смотрелся в основе «Пармы», хотя в воротах 13-й команды Серии А тяжело стать лучшим из лучших. Зато Зион постоянно был в игре, у него богатая практика отражения ударов. Опыт пригодился в сборной Японии на чемпионате мира. Азиаты не сумели пройти бразильцев в плей-офф, но до этого сыграли здорово. Поскольку «Атлетико» забрал у ПСЖ корейского форварда Ли Ка Ина, решение подписать Сузуки связывают также с маркетингом. Клубам, которые побеждают в Лиге чемпионов, важно развивать азиатский рынок. В Азии живет 4.8 миллиарда человек и там очень любят футбол.

Зион – сын ганца и японки, родившийся в Нью-Джерси. Семья быстро вернулась на родину матери, поэтому мальчику выбрали японскую фамилию, ведь в местных школах мало темнокожих детей и любой иностранный ребенок может пережить нападки. Учитывая габариты Сузуки и его нрав – спокойный, вежливый и улыбчивый, у него вряд ли были проблемы в Сайтаме, где играл за «Урава Ред Даймондз». А у сборной США не было шансов украсть его у японцев. После успеха в «Парме» и на ЧМ все ждали переход Сузуки в гранд. У габаритного голкипера необычная техника – чисто складывается.

Сузуки парирует удары как вратари среднего роста, вроде Акинфеева. У многих, даже элитных голкиперов, есть общая проблема – удары рядом с корпусом на высоте локтей. Локтем сложно отбить мяч. Надо мгновенно сложиться. Зион убирает ноги в сторону от места, на котором только что стоял. В результате он успевает подставить руки и отражает мяч. Сузуки можно сравнить по технике с Меньяном, которого воспитали в ПСЖ . В основе парижского клуба Майк не заиграл, зато успешен в Серии А в составе «Милана». Но голкиперу сборной Франции 31 год, а цели ПСЖ Сузуки исполнится 24 года.

У Сафонова есть шансы остаться в основе

Богатые клубы любят формировать дуэты сильных вратарей. Стратегия всегда ведет к разочарованию одного из них, даже если его конкурент намного старше. Но Сафонова и Сузуки разделяют три года жизни, вратари одного поколения. У Матвея появился опыт плей-офф Лиги чемпионов, которого нет у Зиона. Луис Энрике понимает, что российский голкипер подошел Маркиньосу и Пачо. Также Матвей умеет выйти в атаку передачами на Хакими и Мендеша на флангах. Иногда Сафонов вообще лупит мяч в аут, но это тоже задумка Энрике. Сузуки надо многому научиться, чтобы отправить Матвея в запас.

В юности Зион отказался от переезда в Манчестер, где японца видели запасным после подписания камерунца Онаны. Сейчас Кэррик мог бы доверить Сузуки место в основе, но «Манчестер Юнайтед» слабее ПСЖ . Сафонов выбрал команду, в которой играл чемпион Европы Доннарумма. Матвей проиграл конкуренцию, но дождался ухода звезды и вытеснил нового соперника. У Сузуки похожая задача, хотя Луис Энрике вряд ли сразу бросит Сафонова в глубокий запас. Скорее всего, в финале Суперкубка УЕФА в основе сыграет Матвей. Но ПСЖ ротирует состав в разных турнирах, Сузуки тоже получит практику.

Дальше тренерский штаб выберет голкипера в лучшей форме. Сафонов и Сузуки играют в разном стиле, что важно. Они примерно одного роста, но Зион намного массивнее и физически выделяется среди элитных вратарей. Японец таким родился, он любит тягать железо в тренажерном зале. Среди голкиперов мало фанатов бодибилдинга. Сузуки молод, у него прекрасная реакция, но со временем надо будет выбрать между штангой и классической вратарской подготовкой. Также важно сравнить, кто лучше играет ногами. У Сафонова школа лучше, чем у Сузуки, но Зион невероятно одаренный молодой вратарь.