Хау нужно было уйти, лидеров почти не осталось. «Ньюкасл» снова станет середняком

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В конце 2024 года, за несколько месяцев до вершины современной истории «Ньюкасл Юнайтед», председатель клуба Ясир Аль-Румайян выступил с речью на форуме «Инвестиционная инициатива будущего». Справедливо сказать, что поражение «Ньюкасла» со счётом 1:2 от «Челси» пару дней назад не было в повестке дня. Аль-Румайян говорил о «бесконечных горизонтах» и множестве вызовов, стоящих перед Саудовской Аравией и миром. Он подчеркнул возможности, которые открывает искусственный интеллект, и угрозу изменения климата.

Самые яркие высказывания касались изменения направления Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF), управляющим которого он является с 2019 года. Он отметил, что международные инвестиции были приоритетом для PIF в течение предыдущего десятилетия, приобретая доли в таких активах, как Walt Disney Company, Uber, Facebook, а также «Ньюкасл Юнайтед», но он тогда заявил, что «теперь мы больше сосредоточены на внутренней экономике». В то время он не получил большого внимания в спортивных новостях — и был в основном забыт, когда «Ньюкасл» начал выдающийся сезон, который принес им выход в Лигу чемпионов, а также Кубок Лиги. Первый трофей клуба с 1969 года.

За несколько недель до этого The Athletic опубликовал статью, оценивающую первые три года владения «Ньюкаслом» PIF. Авторы выделили прогресс, но была и фраза, которая многое подчеркивала. Они отметили, что некоторые в клубе «обеспокоены тем, что приоритеты Саудовской Аравии сместились в сторону внутренних инвестиций». Мол, рассчитывали стать новым «Челси», но не вышло. Кроме того, PIF внезапно и значительно увеличил своё внимание к Саудовской Про-лиге. Могут ли эти два сверхамбициозных футбольных проекта действительно существовать рука об руку?

Амбициозные планы

Это был 2024 год, задолго до того, как Александр Исак, Энтони Гордон, Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс решили, что нужно уходить. Это было задолго до болезненных отказов от главных трансферных целей. Йохан Манзамби и Виктор Муньос выбрали «Астон Виллу» и «Ливерпуль». Лиам Делап и Жоао Педро ушли в «Челси», Матеус Кунья, Брайан Мбеумо и Бенджамин Шешко выбрали «Манчестер Юнайтед», Уго Экитике — «Ливерпуль». Это было задолго до того, как главный тренер Эдди Хау ушел из клуба. Скоро конкуренты перехватят еще одного футболиста.

Когда «Ньюкасл» назначил Хау в ноябре 2021 года, через месяц после поглощения PIF, казалось, что именно он станет архитектором первой фазы новой эры: подъём с нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги, заложение основ для новой фазы. А потом обычно приходит другой тренер. Более топовый. Всё сложилось иначе. Молниеносного скачка не произошло. Теперь есть финансовый фэйр-плей. Да, к нему есть вопросы. Но все же он существует. Неограниченные расходы, как это сделали «Челси» и «Манчестер Сити» после прихода Романа Абрамовича и Шейха, просто невозможно было теперь осуществить.

Прогресс, которого они добились, во многом основан на хорошей работе на трансферном рынке. Назначение Хау, подписание Кирана Триппьера, Гимарайнса, Ника Поупа, Свена Ботмана, Исака, Гордона, Тонали и Харви Барнса. Одни попадания. А обычно новые владельцы часто мажут, стараясь купить новых футболистов. На третий год фундамент был заложен, речь шла о движении вверх, не только на поле, но и в плане роста бизнеса. Стадион, база, работа с болельщиками. Дело не только в том, чтобы накупить топовых игроков и выйти в Лигу чемпионов.

Шейхи не спешат

В конце 2023 года «Ньюкасл» начал работу над проектом реконструкции домашней арены. Думали даже над тем, чтобы построить новый стадион. В августе 2024 года планировалось в скором времени рассказать о планах. В октябре 2024 года вопрос по стадиону перенесли на начало 2025 года. Сейчас вторая половина 2026 года, и всё ещё нет ясности, что же будет со «Сент-Джеймс Парком».

Кроме того, работы по строительству новой тренировочной площадки не начались до сих пор. В январе сообщалось, что клуб наконец определил место для нового современного комплекса в Вулсингтоне, рядом с международным аэропортом Ньюкасла, но пока точно нельзя сказать, когда у команды появится новая база. Развитие женской команды тоже замедлилось. Уход Хау может вызывать лишь грусть. Подавляющее большинство болельщиков «Ньюкасла» не презирают и не осуждают этого тренера. Они просто хотят двигаться дальше.

В начале 2023 года PIF провёл ознакомительные переговоры о инвестициях в различные клубы по всей Европе, в частности в бельгийский «Остенде», с целью создания модели мультиклубов, которую используют Red Bull, City Football Group и BlueCo. Опять же, и этот проект ещё не стартовал. В этом контексте удивительно, что первая фаза этого проекта в Ньюкасле оказалась настолько успешной. Как и «Астон Вилла», они прервали многолетнюю засуху трофеев и дважды квалифицировались в Лигу чемпионов при бюджете, с которым в Англии принято рассчитывать только на Лигу Европы.