У ЦСКА и «Локо» свои планы, «Спартак» защищает титул. Старт Кубка России

сегодня, 10:53

Группа А – «Спартак» и все остальные

По старту чемпионата к «Спартаку» почти нет вопросов: команда на опыте, без спешки разобралась с «Родиной», затем обыграла «Ахмат», несмотря на нелепейший пенальти. Обладатели Кубка России теперь засматриваются на чемпионство и считаются одними из фаворитов, но это не значит, что команда не может замахнуться на золотой дубль.

Первая строчка зарезервирована москвичами, дальше может пойти по-разному. «Рубин» можно было бы назвать фаворитом на вторую путёвку, но закончилась многолетняя сага Мирлинда Даку – форварда забрали «красно-белые», а казанцы лишились своей главной опции в атаке. Теперь навязать им борьбу может и «Оренбург», и даже «Родина».

Опыт и остаточный класс в этом треугольнике на стороне «Рубина», «Оренбург» может брать дерзостью и фактором домашней площадки – он снова работает. «Родина» – кот в мешке. Дебютанты проиграли первые два матча сезона, при этом показали привлекательную игру. Только вот приз зрительских симпатий очки не даёт, а в сухом остатке москвичи пока уступают в большинстве компонентов: выносливости, интенсивности, которые способны выдерживать весь матч, верховой борьбе, надёжности обороны. Это андердог квартета. Всё может измениться, если подъедет точечное усиление, а Диас адаптирует игровую структуру под новые реалии.

Группа B – тянет на группу смерти

Есть два железобетонных фаворита: «Динамо» и «Краснодар». А ещё «Ахмат», который всеми силами рвётся ближе к топ-клубам. Для Мурада Мусаева это будет хороший маркер. В прошлом сезоне замахнулись на золотой дубль, но глубина состава не позволила взять даже один трофей. Теперь к южанам относятся с большим скепсисом. Стабильный фаворит последних лет потерял важную часть группы атаки – своего главного плеймейкера Эдуарда Сперцяна и вингера Виктора Са, который регулярно появлялся в старте. Вдобавок Кордоба пропускает старт сезона. Да, подвезли и новичков, но Мусаеву только предстоит доказывать, что он способен перестроить команду.

Сандро Шварц в «Динамо» – ностальгия и ставка на проверенного иностранца. На бумаге всё шикарно: Тюкавин остаётся, лидеры при деле, у Шварца отличный тандем с Бувачем, так что работа будет отлажена. Но и в Карпине было мало сомнений. В обоих случаях «бело-голубые» выдали просто ужасный старт сезона.

Понятно, что «Ахмат» при такой расстановке сил – третий лишний. Да и у Станислава Черчесова немного другие амбиции: грозненцы начали тратиться и сформировали боевой состав, тренер выправил ситуацию после неудач Сторожука. Теперь перед ним задача побороться за пятёрку. Кубок для команды будет скорее идти в довесок.

О «Факеле» пока говорить нечего. Команда практически не усилилась, на старте чемпионата – два поражения. Из плюсов: дали бой «Краснодару» и отыграли два мяча при 0:3 в гостях. В группе Кубка воронежцы – андердог, но это им только на пользу.

Группа С – опасная «Балтика», мощный «Зенит»

Потеря Андраде, а вслед за ним и Бориско – «выстрел в голову», но по первым турам кажется, калининградцы держатся. Андрей Талалаев наладил отличное взаимопонимание в команде, а теперь дойдут новички – и те, кто получал не так много времени в прошлом сезоне, и те, кто приехал в текущем. При этом у «балтийцев» нет такой глубины состава, чтобы решать задачу-максимум сразу в двух турнирах.

А вот у Семака есть и возможность, и ресурсы, и амбиции оформить своего рода требл. «Зенит» уже собирал все трофеи в России в сезоне-23/24 – тогда результат получился на тоненького, сложился с огромным трудом и отчасти вопреки логике.

Махачкала и «Крылья» способны удивить. «Динамо» – вообще среди лучших команд лиги на старте сезона. В первых двух турах обыграли «Факел» и «Локомотив». Самарцы же отлично провели турне в Москве: поделили очки с «Динамо» и ЦСКА , причём с последними могли рассчитывать и на победу. Если запала «тёмных лошадок» хватит на весь первый круг, то в Кубке они попьют крови и «Балтике», и «Зениту».

Группа D – дерби двух молодых команд

Квартет на самом деле интересный. Прежде всего из-за москвичей. Галактионов как никто другой понимает Дмитрия Игдисамова: оба переходили из молодёжного футбола во взрослый, получили шанс проявить себя в топ-клубе и столкнулись с серьёзным скепсисом. Галактионов уже на другом жизненном этапе. Из неопытного состава он выжал максимум, пришёл к бронзовым медалям – а теперь должен творить что-то невероятное: «красно-зелёные» зимой потеряли Баринова, летом – Воробьёва и потенциально – Карпукаса, подвезли только Коваленко и Джикию, а амбиции только выросли. Команда в ужасной форме, в чемпионате вряд ли выдержит конкуренцию, так что Кубок – единственный шанс сохранить кредит доверия и продолжить работу в проекте.

«Армейцы» по-хорошему должны выходить в плей-офф Пути РПЛ . Для Дмитрия Игдисамова это важный маркер. Критики в адрес молодого тренера хватает, это правда «кот в мешке»: работал с «армейской молодёжью», нет нужды в адаптации, лоялен к руководству и будет постепенно зарабатывать авторитет. С другой стороны, резкий скачок, отсутствие опыта работы с мастерами. Зарабатывать доверие предстоит шаг за шагом, результаты в Кубке тоже способны помочь.

Но смешать все карты могут «Акрон» и «Ростов». «Акрон», конечно, не в нынешнем их состоянии. Благоевич ужасно подвёл команду к сезону, их разобрал «Зенит», а потом чудо позволило устроиться не на позорный счёт с «Рубином». Ещё пара таких матчей – и сербу укажут на выход, что будет дальше – секрет для всех. Тот же Леонид Слуцкий вышел на рынок. Нельзя исключать, что новый тренер сработает лучше, и коллектив оживёт.

«Ростов» тут – крепкие работяги, которые способны покусать каждого. Но Альбе, скорее всего, будет важнее сохранить силы на чемпионат, чтобы не пришлось бороться за выживание.