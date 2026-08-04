Трансферный провал «Ливерпуля» может исправиться. Набрал форму, блеснул на ЧМ

сегодня, 15:14

Карма в действии

Летом шведский форвард скандалил с руководством «Ньюкасла», чтобы те не препятствовали его переходу в «Ливерпуль» – и в итоге первый сезон в составе мерсисайдцев получился абсолютно провальным. Хотя этому есть и логическое объяснение. «Ньюкасл» вообще не собирался расставаться с лидером атаки, поэтому переговоры с «красными» вскоре зашли в тупик.

Тогда же подключился сам футболист: пошли слухи о том, что форвард игнорирует сборы команды, не прибыл в расположение клуба и всячески саботирует подготовку, чтобы добиться завершения сделки. Эта сага шла не один день – ожидаемо, что она негативно сказалась на форме Исака и его ментальном состоянии. Пробиваясь в топ-клуб и договариваясь по условиям контракта, он потратил много сил, а фокус сместился с футбола.

Вот вам и жёсткий откат. В первом круге Премьер-лиги нападающий отметился только двумя голами, но хотя бы играл – в конце декабря Александер вообще выбыл с переломом голени и пропустил три с половиной месяца. Так же кошмарно дела обстояли в других клубных турнирах (в общей сложности – 22 матча за сезон-25/26 и только четыре гола). Со сборной тоже совсем не клеилось: национальная команда полностью провалила отборочный турнир на ЧМ -2026 (квалифицировались чудом). Болельщики ждали, что Александер как лидер атаки поведёт шведов за собой, но тот завершил квалификацию с нулём в графе «голы». Минувший сезон форвард хочет просто забыть.

Возвращается в форму

Перед глазами Исака есть пример соотечественника в виде Виктора Дьёкереша. Тоже перебрался в английский топ-клуб минувшим летом, опять-таки начинал довольно слабо, забив всего пять мячей в первом круге АПЛ . Только Виктор не вылетел с травмой и продолжил адаптироваться – в итоге с конца января снова начал забивать, отметившись девятью голами. Благодаря Виктору Швеция и пробилась на чемпионат мира (у него – хет-трик Украине и гол полякам в стыках квалификации).

Александер, который за этим наблюдал со стороны, постепенно тоже начал играть в футбол. Форвард смог выдать перформанс в дебютном матче против Туниса (5:1, у Исака – гол и ассистентский дубль), плюс поучаствовал в единственном мяче в ворота сборной Нидерландов (1:5). Понятно, что негусто: в следующих двух матчах форвард ушёл в голевое молчание, а шведы не смогли ничего противопоставить сборной Франции в 1/16 финала. С другой стороны, на форме Исака всё ещё сказывались отсутствие качественной предсезонки и травма посреди минувшего сезона, да и сборная Швеции в целом качественную игру показывала лишь эпизодами. Для Исака в этой ситуации главное, что дело сдвинулось с мёртвой точки.

При Ираоле можно начать сначала

Не только в скомканной предсезонке было дело: посыпалась вся команда, не один Исак. Во-первых, большое количество новичков, во-вторых, перестройка на принципы Слота, которые сильно отличаются от игровой структуры Клоппа, в-третьих, лидеры стали ещё на год старше – тот же Салах тоже значительно сдал в результативности.

Теперь, когда команду возглавил Андони Ираола, откат от описанных выше пунктов должен закончиться. Следующий вопрос – насколько быстро игроки усвоят его требования, получится ли качественная предсезонка при том, что часть отпуска съел ЧМ , а команда на подготовку к сезону укатила на другой континент в иные климатические условия?

В любом случае у Исака хотя бы появилась передышка, а под руководством Ираолы можно будет начать всё сначала. Специалист прежде работал в «Борнмуте» и видел, что Исак из себя представляет. Он наверняка найдёт подход к форварду. Другими словами, зона турбулентности пройдена, эффективность Исака стоит оценивать по сезону-26/27, к которому у него получится подготовиться более качественно.

Всё ещё один из лучших

При критике Исака мы забываем о главном – это топ-футболист. Он не игрок одного сезона, показал качество на дистанции достаточно длинной, чтобы в его уровне не осталось сомнений. И в разных климатических условиях. Сначала он был хорош в «Сосьедаде» из солнечной Испании, затем перебрался в серый морозный Ньюкасл, где тренироваться приходится в мокрый снег, а солнце показывается по праздникам. Тут он провёл три сезона – в двух из них забивал 20+ мячей в АПЛ . Если у футболиста такой величины что-то идёт не так, то есть уверенность – это временно (тем более он мотивирован и сам понимает, что необходимо работать).

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола тоже отмечает:

Думаю, что Алекс сейчас находится в хорошем состоянии. На чемпионате мира выглядел очень уверенно, и, на мой взгляд, чувствовал себя комфортно. Уже провёл первую тренировку с нами, и я увидел хорошую версию Исака. Она [предсезонка] получится не самой продолжительной, но, надеюсь, за три-четыре недели он наберет необходимые кондиции. После этого мы сможем подвести его к оптимальной форме, потому что в нынешнем сезоне он будет для нас очень важным игроком.