Крепкая банда. Команда из футболистов АПЛ, которую можно содержать на зарплату Винисиуса

сегодня, 21:00

Получая зарплату, эквивалентную примерно 410 000 фунтов стерлингов в неделю, Винисиус стал бы самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», если бы клуб смог дать ему такой же оклад, как в «Реале». Но для содержания качественных игроков не всегда нужно платить им большие деньги. Вашему вниманию предлагаем символическую команду из футболистов Английской Премьер-Лиги, чьи суммарные еженедельные зарплаты ниже, чем у одного Вини-младшего. Все приведенные данные по зарплате взяты из базы данных Capology.

Барт Вербругген (35 000 фунтов стерлингов в неделю)

Теперь, имея за плечами три сезона в Премьер-Лиге в составе «Брайтона», Вербругген зарекомендовал себя как основной вратарь сборной Нидерландов. Ему всего 23 года, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем он перейдет в более крупный клуб, а значит, и будет получать более высокую зарплату. Его контракт с «Брайтоном» действует до 2028 года, и можно предположить, что киперу повысят зарплату, если клуб продлит с ним договор.

Джед Спенс (40 000 фунтов стерлингов в неделю)

Спенс продемонстрировал хорошую игру на чемпионате мира, теперь ему нужно выступать на таком же уровне в «Тоттенхэме» или в любом другом клубе, который его купит. Если этим летом универсальный защитник сменит команду, то сможет получить более высокую зарплату, чем нынешние 40 000 фунтов стерлингов в неделю.

Эзри Конса (75 000 фунтов в неделю)

Этим футболистом интересуется «Арсенал». Конса зарекомендовал себя довольно неплохо в составе «Астон Виллы». Это самый высокооплачиваемый игрок в данной символической сборной, но при этом он получает менее 100 000 фунтов стерлингов в неделю. Эзри заработал повышение зарплаты после продления контракта с «Астон Виллой» в сентябре 2023 года. Конса провел уже более 200 матчей в АПЛ за «Астон Виллу». Летом может сменить клуб.

Джеймс Хилл (25 000 фунтов стерлингов в неделю)

В прошлом сезоне Хилл добился успеха в «Борнмуте», став к концу сезона постоянным игроком основного состава. 24-летний игрок не пропустил ни минуты в Премьер-Лиге с начала года, а его команда показала свою лучшую игру за всю историю в высшем дивизионе и вышла в еврокубки. Хилл, которого «Борнмут» приобрел у «Флитвуда», по-прежнему получает относительно скромную зарплату, даже после того, как она увеличилась в пять раз после продления его контракта в сентябре.

Нико О'Райли (30 000 фунтов стерлингов в неделю)

Какой потрясающий сезон провел О'Райли за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне! Он закрепился в основном составе на позиции левого защитника и попал в сборную Англии на ЧМ -2026. В сентябре 21-летний футболист заработал новый контракт, но его зарплата всё же невелика по меркам АПЛ и составляет всего 30 000 фунтов стерлингов в неделю.

Адам Уортон (35 000 фунтов стерлингов в неделю)

Странно, что Уортона еще не подписал топ-клуб. Но еще не вечер, трансферное окно в АПЛ будет открыто еще примерно месяц. Думается, что у «Кристал Пэлас» есть предложения по Уортону, но лондонцы не спешат. Ждут, чтобы в конце лета заработать как можно больше. Хотя бывают такие игроки, которых постоянно связывают с уходом, а они в итоге остаются. Скоро узнаем, перейдет ли куда-то талантливый Адам. Любопытно, что хавбек даже не входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Пэлас».

Алекс Скотт (40 000 фунтов стерлингов в неделю)

Скотт — ещё один полузащитник, за которым следят ведущие клубы. Звезда «Борнмута» выступает в Премьер-Лиге уже три года, и все это время он получал зарплату в 40 000 фунтов стерлингов в неделю по контракту, который он подписал, перейдя из «Бристоль Сити».

Карлос Балеба (12 500 фунтов в неделю)

Да, похоже, в прошлом сезоне Карлос немного сдал, хотя год назад его активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». Но даже с учетом спада его формы зарплата Балебы в «Брайтоне» составляет всего 12 500 фунтов стерлингов в неделю. И она кажется мизерной для игрока его уровня.

Илиман Ндиайе (45 000 фунтов в неделю)

Этим летом Ндиайе слухи связывают с переездом в Саудовскую Аравию, поэтому у него есть шанс резко увеличить свой доход. Впрочем, есть варианты и в Европе. Восемь игроков «Эвертона» зарабатывают больше, чем сенегальский футболист, но он является одним из лидеров команды по количеству голов и результативных передач.

Крупи (20 000 фунтов стерлингов в неделю)

Крупи стал одним из главных открытий Премьер-Лиги в прошлом сезоне в «Борнмуте». Очень жаль, что он пропустит начало этого сезона из-за травмы. После удачного перехода из «Лорьяна» Крупи забил 13 голов в своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге. Если бы не его травма, топ-клубы могли бы проявить к нему интерес в последние недели этого трансферного окна, но в подобных случаях трансферы откладывают. Восстановится, проведет еще один такой сезон, а потом уже и купят.

Жереми Доку (50 000 фунтов в неделю)

Доку ворвался в Премьер-Лигу в 2023 году. С тех пор он забил всего 11 голов в лиге в 88 играх, но своим дриблингом доставил немало проблем защитникам соперников.

Общая зарплата этой символической сборной: 407 500 фунтов стерлингов в неделю.

Заработок Винисиуса Жуниора: 410 393 фунта стерлингов в неделю.