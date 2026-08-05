Булка за бесплатно, дорогой Маунт. Выпускники академии «Челси», от которых удалось выгодно избавиться

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Некоторые воспитанники принесли «Челси» большую пользу. Клуб смог получить большую прибыль от продажи выпускников своей академии. Давайте посмотрим на символическую сборную из тех, кого удалось выгодно выставить на трансферный рынок.

Марцин Булка – Бесплатно

Да, все верно. Вратарей, которые выпустились из академии, «Челси» продать не смог. Это довольно странно. Но нашей символической сборной нужен вратарь, поэтому мы взяли сюда того, кого отдали бесплатно, но кто впоследствии добился хоть какого-то успеха. Булка поступил в академию «Челси» в 16 лет и дважды выигрывал Премьер-лигу среди юношей до 18 лет и Кубок Англии среди молодежных команд. Однако в 2019 году он ушел: его взял в ПСЖ . После серии аренд Булка перешел в «Ниццу» за 2 миллиона евро в 2022 году, а три года спустя перешел в «Неом СК» из саудовской Про-лиги за 15 миллионов евро.

Фикайо Томори – 25 млн фунтов стерлингов

Томори стал одним из тех футболистов, кто выиграл от назначения Фрэнка Лэмпарда в «Челси» в 2019 году, поскольку в предыдущем сезоне он играл под его руководством на правах аренды в «Дерби». Однако Томори не удавалось закрепиться в основном составе «Челси» наравне с некоторыми другими воспитанниками академии, которые получили тогда шанс проявить себя. В итоге Томори перешёл в «Милан» и добился успеха во время аренды, что привело к его полноценному трансферу за 25 миллионов фунтов стерлингов. Он до сих пор в «Милане», сыграв более 200 матчей за клуб, но останется ли он в составе «россонери» этим летом — вопрос открытый.

Есть и еще один кандидат на позицию правого защитника. Стоит упомянуть про Тино Ливраменто, который перешел из «Челси» в «Саутгемптон» за 4 миллиона фунтов стерлингов, а позже сумма сделки выросла до 19,5 миллионов фунтов стерлингов благодаря пункту о доле от будущей продажи, когда он переходил в «Ньюкасл».

Трево Чалоба – 30,8 млн фунтов стерлингов

Наконец-то пришло время Чалоба покинуть «Челси». И за достойную сумму. Трево уже несколько раз был близок к уходу, но неизменно сохранял место в планах «Челси». С момента возвращения из аренды в «Кристал Пэлас» в январе 2025 года он сыграл более 70 матчей. Но теперь Чалоба станет игроком «Комо» за первоначальную сумму в 25,7 млн ​​фунтов стерлингов, которая с учетом бонусов может вырасти до 30,8 млн фунтов стерлингов. Переезд в Италию — его второй зарубежный опыт после аренды во французском клубе «Лорьян».

Марк Гуэхи – 20 млн фунтов стерлингов

Учитывая все его достижения с тех пор, Гуэхи, вероятно, можно считать тем игроком, об уходе которого руководство «Челси» больше всего сожалеет. Сумма в 20 миллионов фунтов стерлингов, которую они за него получили в 2021 году, казалась завышенной, поскольку она в основном основывалась на его игре в аренде в Чемпионшипе за «Суонси». Но для «Пэлас» это были хорошо потраченные деньги: Гуэхи расцвел, стал капитаном, и они окупили свои вложения, продав его в «Манчестер Сити» за 20 миллионов фунтов стерлингов в январе. Эта сумма была бы намного выше, если бы до окончания контракта оставалось не шесть месяцев. Зимой «Кристал Пэлас» оценивал его в 35 миллионов фунтов стерлингов, но за такую сумму продать не получилось. Включенный в первоначальный контракт с Гуэхи пункт о 20% от будущей продажи, позволил «Челси» вернуть дополнительные деньги в казну клуба.

Ян Маатсен – 37,5 млн фунтов стерлингов

Присоединившись к «Челси» в 2018 году в возрасте 16 лет, перейдя из ПСВ , Маатсен в течение года совершенствовался в академии, прежде чем дебютировать за основную команду в сентябре 2019 года. Левый защитник трижды отправлялся в аренду, прежде чем снова сыграть за «Челси», а затем, после еще 15 матчей, ушел в четвертую аренду, в дортмундскую «Боруссию». К концу сезона 2023/24 нидерландец был продан в «Астон Виллу» за 37,5 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор он провел 89 матчей за «Виллу».

Льюис Холл – 35 млн фунтов стерлингов

Холл был еще одним вариантом на позицию левого защитника, где он сейчас выступает, но когда Холл был в «Челси», он еще и играл на позиции полузащитника. Когда в 2023 году «Челси» отдал его в аренду «Ньюкаслу», Льюис, конечно, немного сожалел об уходе, но его связь с «сороками» не позволила отказать ему команде с «Сент-Джеймс Парка». Холл признавался, что с детства болеет за «Ньюкасл». После завершения аренды у «сорок» было право обязательного выкупа Холла за 28 миллионов фунтов стерлингов, эта сумма с учетом бонусов может вырасти до 35 миллионов фунтов стерлингов.

Есть и еще один вариант вместо Холла. Это Рубен Лофтус-Чик, который за 18 миллионов фунтов стерлингов перебрался в «Милан» в 2023 году.

Конор Галлахер – 34 млн фунтов стерлингов

Это было очень обидно для фанатов по итогу. Мало того, что «Челси» потерял воспитанника собственной академии, который всегда выкладывался на 100%, им еще и пришлось вернуть Жоау Феликса за большие деньги. Необычный трансфер случился в 2024 году. Не так часто англичане переезжали в Испанию, но времена меняются. Так было и с Галлахером, который оказался в «Атлетико». Мадридцы же в итоге продали Галлахера обратно в АПЛ уже 18 месяцев спустя. В «Тоттенхэм».

Мэйсон Маунт – 60 млн фунтов стерлингов

Маунт, самый дорогой воспитанник академии «Челси», проданный клубом, был жемчужиной той банды, которую Лэмпард интегрировал в основную команду в 2019 году. Как и Томори, Маунт играл под руководством Лэмпарда на правах аренды в «Дерби». Мейсон впоследствии был признан лучшим игроком «Челси» в сезонах 2020/21 и 2021/22. Однако в следующем сезоне его карьера пошла на спад, и этот сезон стал для него последним в «Челси». «Манчестер Юнайтед» подписал Маунта за 55 миллионов фунтов стерлингов, эта сумма впоследствии выросла до 60 миллионов, но с тех пор все покатилось вниз. Из сборной Англии Маунт выпал. Травмы сильно замедлили прогресс хавбека после трансфера, поэтому, вероятно, «Челси» продал его в подходящий момент.

Омари Хатчинсон – 22,5 млн фунтов стерлингов

Можно утверждать, что большую часть работы по развитию Хатчинсона проделали тренеры академии «Арсенала», но его переход в «Челси» в 2022 году на правах свободного агента фактически стал возвращением в «синий» район Лондона после четырех лет, проведенных в клубе еще до того, как ему исполнилось 13 лет. Большую часть сезона 2022/23 Хатчинсон провел, выступая за молодежные команды «Челси», и сыграл всего два матча за основную команду. Впечатляющая аренда в «Ипсвиче», которому он помог выйти в Премьер-лигу, привела к его переходу в данный клуб на постоянной основе за рекордную для «Ипсвича» сумму. Клуб затем получил прибыль от продажи Хатчинсона, когда тот переходил в «Ноттингем Форест» за 37,5 млн фунтов стерлингов годом позже.

Тайрик Джордж – 24 млн фунтов стерлингов

В аренде в «Эвертоне» Джордж не показал выдающейся игры, но клуб все равно с удовольствием выкупил его контракт за 24 миллиона фунтов стерлингов этим летом. Ранее Тайрик забил шесть голов в 37 матчах за «Челси», но за 11 игр в аренде ему не удалось отличиться.

Тэмми Абрахам – 34 млн фунтов стерлингов

Абрахам воспользовался своим шансом вернуться в «Челси» в качестве девятого номера в 2019 году после того, как помог «Астон Вилле» выйти в Премьер-лигу, находясь в аренде. Но Томас Тухель, похоже, не испытывал к нему такой же симпатии, как Лэмпард, поэтому игровое время нападающего сократилось. Жозе Моуринью пришел на помощь Абрахаму, подписав его в «Рому» в 2021 году. Абрахам забил 27 голов в своем первом сезоне в Италии и выиграл Лигу Конференций. Если верить слухам, то «Челси» был заинтересован в возвращении Абрахама после ударного сезона в Серии А, но в итоге Тэмми форму потерял, поэтому интерес лондонцев пропал. Затем были аренды в «Милане» и «Бешикташе», а теперь Тэмми играет за «Астон Виллу». Теперь же он может вернуться в Серию А.