У «Локомотива» проблемы. Футболисты бегут, долги выросли, трансферов нет

сегодня, 15:00

По версии руководства, «всё нормально»

В начале лета говорили о долгах «Локомотива» в размере 12 миллионов евро, больше миллиарда рублей. Тогда в клубе выпустили специальное заявление. Плохо для фанатов команды, что текст был канцелярским и уводил от сути проблемы. «Локомотив» не выплатил часть старых трансферных долгов. В будущем могут быть задержки с выполнением финансовых обязательств перед футболистами. После поражения от ЦСКА в серии пенальти в Кубке страны глава совета директоров «Локомотива» Нагорных неохотно ответил на вопрос о финансовых проблемах: «У „Локомотива“ всё нормально». А что он мог сказать?

Если считать нормальной хронически короткую скамейку, отсутствие летнего усиления, переход капитана Баринова в ЦСКА и неудачные результаты, то да – у «Локомотива» всё нормально. И всё станет замечательно, когда агенты Батракова испугаются проблем московского клуба и увезут игрока в Турцию. Разумеется, руководство «Локомотива» заявляет, что официальных предложений по Алексею не было, в том числе от ПСЖ . Но в трансферном мире никто не присылает документы из клуба в клуб первым делом. Сначала выходят на агентов футболиста, договариваются, а потом следуют официальные переговоры.

Уход Батракова станет сильным ударом для «Локомотива», ведь клуб уже покинул Воробьев. Футболисты хотят получать достойные деньги. Слова Баринова о проблемах «Локомотива» – и ему лучше знать, Дмитрий общается со многими в клубе, могут испугать как минимум лучших иностранцев, вроде Монтеса. После удачного для защитника чемпионата мира – он перекрыл красную карточку в первом матче неплохой игрой в обороне за сборную Мексики – у великана появились варианты. У Баринова не срослось с испанскими клубами, но Дмитрий выбрал переход в ЦСКА , нарвавшись на свист фанатов «Локомотива».

Костяк команды Галактионова состоит из российских футболистов, но из-за лимита появится спрос на самых перспективных. А параллельно иностранные цели начнут чаще отказывать «Локомотиву». Баринов сказал, что все бегут. Если придираться к формулировкам, можно сказать точнее: все ценные игроки подумывают об уходе. Если хавбек «армейцев» знает больше о внутренней кухне бывшего клуба, чем рассказал в интервью, то его громкие заявления – намек на уход целого ряда футболистов основы. Потеряют Батракова, Монтеса, Карпукаса и Сильянова – будут проблемы, которые сложно исправить без денег.

Галактионов точно не лучший тренер РПЛ прямо сейчас. Любому наставнику сложно работать в кризисных условиях. «Локомотив» в случае отставки менеджера может пригласить Слуцкого, ведь бывший чемпион РПЛ покинул свой китайский клуб. Но Леонид Викторович всегда будет ближе к знакомому ЦСКА , зачем ему «Локомотив»? У этого клуба хватает чисто футбольных проблем. Сыграли вничью с «Ахматом», проиграли «Динамо» из Махачкалы. Уступили по пенальти ЦСКА . Дальше встретят середняков – «Акрон» и «Оренбург». У этих команд разное настроение после стартовых матчей, но их точно не страшит «Локомотив».

У спонсора «Локомотива» всё ненормально

Когда говорим о маршруте московского клуба, то выходим на РЖД . В первом квартале 2026 года прибыль компании упала в 2.6 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. Железнодорожники должны постоянно вкладывать деньги в обновление инфраструктуры и движущего состава, поэтому официально на 20 % сократили прочие инвестиции. Чистый долг компании за пять лет вырос в два раза и составляет 3.5 триллиона рублей, это примерно 39 миллиардов евро. Заступили за грань неприятностей. Логично, что будут резать расходы. Сложно объяснить акционерам, зачем содержать богатую версию ФК «Локомотив».

А о финансовых делах клубов РПЛ можно говорить с уверенностью даже безо всяких инсайдов. На сайте РФС есть файл с отчетностью за 2025 финансовый год, опубликованный в мае. По самой свежей информации «Локомотиву» на сезон нужно 8.5 миллиардов рублей, даже если не совершать дорогие трансферы. При этом доходы клуба, даже с учетом денег РЖД , не позволяют выйти в ноль. В официальном отчете на сайте РФС указан долг клуба по состоянию на прошлый год – 1 миллиард 94 миллиона рублей. Так что инсайдеры были правы, у «Локомотива» не все хорошо. А проблема в том, что прибыль невозможно увеличить.

Фанаты не смогут прокормить «Локомотив». Доходы РЖД магическим образом не начнут расти, особенно если вмешаются факторы, которые сократят объем грузоперевозок. Достаточно задержек зарплаты, чтобы ключевые футболисты решили уйти. Другие столичные клубы, «Зенит» и «Краснодар» на фоне жесткого лимита заберут некоторых футболистов «Локомотива». Но из невероятно ценных активов у них только Батраков. Хотя финансовые проблемы москвичей могут помешать отправить его в новый клуб за большие деньги. Покупатели читают новости, даже турки попросят об скидке в районе 8 миллионов евро.

Специалисты по футбольному рынку прикидывали стоимость Алексея: составляет около 28 млн евро. Но если ни один европейский гранд в него не поверит, «Галатасарай» отдаст только 20 миллионов евро. А если сорвать трансфер, то и этих денег не будет. Через год «Зенит» предложит 15 миллионов, если к Батракову потеряют интерес серьезные зарубежные клубы. Сильянова и Пиняева за большие деньги никто не заберет даже в РПЛ . Карпукас в силу позиции – он не игрок атаки – не принесет 15 миллионов евро. «Локомотиву» надо закрыть долги или с помощью спонсора, или после трансфера лидера, что повлияет на футбол.

Финансовые проблемы подтачивают команду изнутри. Если футболист не уверен, что останется, зачем ему рисковать здоровьем? Агенты сразу ищут варианты. Баринов на опыте ушел первым, но решение Воробьева тоже показательное. Форвард ещё не знал, что у Джона Кордобы будет травма, но перешел в «Краснодар», где может сидеть на скамейке. Трансфер Дмитрия улучшил положение «Локомотива» на 7.3 миллиона евро, но деньги придут траншами. Московский клуб тратит 95 миллионов евро на сезон. А в графе «обязательства» в отчете РФС указаны 60 миллионов евро, и это без учета долгов перед РЖД .