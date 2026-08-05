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«Манчестер Сити» назвали фаворитом АПЛ. Артета и Алонсо голосуют против

сегодня, 20:57
Манчестер Сити

Джейми Каррагер не обладает уникальной интуицией, но ему платят миллионы фунтов за сезон как телевизионному эксперту, чтобы создавал контент болтовней. Бывший защитник «Ливерпуля» назвал «Манчестер Сити» основным фаворитом на победу в АПЛ. Следующий сезон престижного турнира будет уникальным, ведь многие самые богатые клубы наняли новых тренеров. Из клубов «Большой шестерки» только в «Арсенале» уже много лет нет перемен. Де Дзерби появился в богатом «Тоттенхэме» в этом году, хотя «шпор» пока рано включать в список фаворитов АПЛ. У Каррика мало опыта на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Андони Ираола знают английский футбол, но все они пройдут боевое крещение на новых должностях. Даже в случае с «Манчестер Сити» все не так просто, как считает Каррагер. Оценим плюсы и минусы каждого из фаворитов сезона АПЛ.

«Манчестер Сити»

Мареска был помощником Гвардиолы, сам Хосеп выбрал его наследником. Во второй части сезона каталонец на прощание наладил игру «горожан», передал Энцо боеспособную команду. У Марески не самый веселый тренерский стиль, но Гвардиола собрал физически крепких ребят, им подходит игра в стиле сборной Норвегии. Вот только есть тень дела о 130 нарушениях футбольных законов. Чиновники из Англии не могут объяснить, почему затянули с оглашением долгожданного вердикта. Обещали раскрыть детали в начале июня, но опять перенесли дату, хотя решение специальной комиссии скажется на чемпионской гонке, даже если «Манчестер Сити» лишится десяти очков, не говоря о шестидесяти. Также важны трансферы. На планы Холанда может повлиять возможный переход Винисиуса в «Арсенал». Если «Реал» в конце трансферного окна выкупит норвежского форварда, то Мареска останется без элитной «девятки», а Гвардиола потратил несколько лет, чтобы Эрлинг стал частью команды. Добавляем вероятный уход Родри в «Реал» – появляются проблемы с балансом во многих фазах игры. «Манчестер Сити» – фаворит АПЛ с оговорками.

«Арсенал»

Лондонцы – фаворит у букмекеров, что говорит о доверии фанатов, которые ставят именно на «Арсенал». При этом многие в профессиональной среде почему-то не верят, что Артета удержится на вершине. Наверное, сказывается репутация «канониров». Но Микель рассказал Анри, что после финала Лиги чемпионов и победы в АПЛ хочет перевести «Арсенал» на новый уровень. Этим объяснена ставка на дорогой и опасный трансфер Винисиуса. Подписания толковых игроков вроде грека Цолиса и бразильца Бруно важны для обновления заявки, но приход человека, забивавшего в финале Лиги чемпионов, полезен на другом уровне. Артета сказал Анри, что появление Винисиуса заставит соперников иначе готовиться к матчам против «Арсенала». У «канониров» пока нет такого футболиста, чтобы под него меняли стратегию соперники. Тактически такой трансфер открывает штабу Микеля новые двери. Тренеры «Арсенала» уперлись в потолок, они ставили на стандарты и рациональность во имя чемпионского кубка в АПЛ. «Канониры» потеряли идентичность чемпионских времен Венгера, где жесткость Виейра соединялась с грацией Анри. Но «Арсеналу» станет проще драться за титул, ведь у них появился опыт вкусной, как спелый арбуз, победы.

«Челси»

Вокруг лондонцев всегда много шума. Шебутной клуб пригласил раненого в Мадриде тренера Алонсо, подписывает дорогих новичков и получил неожиданный бонус – возвращение Мудрика, которого Хаби в прошлом пытался подписать в «Байер» из «Шахтера». Также лондонцы избежали наказания за 74 нарушения законов. Совладелец «Челси» Боэли отправил чиновникам доказательства махинаций времен Абрамовича и Грановской. Явку с повинной оценили в 30 миллионов фунтов штрафа, но сняли бан на регистрацию футболистов, сделав наказание условным. «Челси» легко отделался, в АПЛ любят своих богачей. Вот только швейцарцы и американцы хотят увидеть победы и трофеи. Уход Кукурельи не сломает команду, а у Алонсо есть опыт свержения гегемона «Баварии» с «Байером». Человек, который был чемпионом Германии, может поднять «Челси» после финиша в середине таблицы в прошлом сезоне. Впрочем, нестабильность – лондонская фишка. Они легко могут огорчить болельщиков даже с Палмером и Роджерсом в основе.

«Ливерпуль»

Многие справедливо недооценивают недавних чемпионов, ведь «красные» редко побеждают в АПЛ. Они были первыми всего дважды в истории после реорганизации высшего дивизиона. Слот повторил успех Клоппа, но потерял работу по итогам прошлого сезона. Арне рассчитывал остаться, но директор «Ливерпуля» Хьюз работал с Ираолой в «Борнмуте» и пригласил наставника, которому доверяет. Бывший тренер «вишенок» заслужил шанс на уровне клуба из Лиги чемпионов, но баск не привык управлять капризными звездами. «Ливерпуль» активно перестраивается. Ван Дейку нужен правильный помощник в центре обороны. На флангах больше нет проверенных латералей с голевыми пасами, а уход Салаха заставляет пересмотреть всю игру в финальной трети. После потери Фирмино и Мане передачи шли на египтянина. Без ветерана надо искать новые векторы развития. «Ливерпуль» много потратил в прошлом сезоне, а теперь Исаку и Вирцу надо дождаться новичков и показать себя. «Красные» могут удивить конкурентов в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

Команда, которую не назовут главным фаворитом АПЛ, благодаря спокойной работе Майкла Каррика может навредить многим соперникам. Есть сомнения, что бельгийский голкипер Ламменс сможет долго играть без ошибок. Возможно, лучший отрезок в футболке МЮ вратарь уже выдал, а роковая «бабочка» в составе сборной Бельгии на ЧМ-2026 заставила Каррика подыскать запасные варианты. Также есть сомнения, что возрастной Бруно Фернандеш выдаст ещё один сказочный сезон. Конечно, в АПЛ опытный плеймейкер может многое, как мы знаем благодаря успехам Де Брюйне, но МЮ не так хорошо отлажен, как были в чемпионских сезонах их соседи под руководством Гвардиолы. Зато недооценка соперников может сыграть в пользу «дьяволов». МЮ отработает в АПЛ и Лиге чемпионов без давления. План строительства новой арены отвлечет внимание владельцев клуба, чему Каррик только рад – меньше станет вмешиваться в футбольные дела, что поможет команде спокойно развиваться. Но работы много, МЮ до конца не выздоровел.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:59
Арсенал защитит титул.
Борьба за топ4 как всегда будет жаркая)
Ждем начало АПЛ!)
Гость
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