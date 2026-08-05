«Манчестер Сити» назвали фаворитом АПЛ. Артета и Алонсо голосуют против

сегодня, 20:57

Джейми Каррагер не обладает уникальной интуицией, но ему платят миллионы фунтов за сезон как телевизионному эксперту, чтобы создавал контент болтовней. Бывший защитник «Ливерпуля» назвал «Манчестер Сити» основным фаворитом на победу в АПЛ . Следующий сезон престижного турнира будет уникальным, ведь многие самые богатые клубы наняли новых тренеров. Из клубов «Большой шестерки» только в «Арсенале» уже много лет нет перемен. Де Дзерби появился в богатом «Тоттенхэме» в этом году, хотя «шпор» пока рано включать в список фаворитов АПЛ . У Каррика мало опыта на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Андони Ираола знают английский футбол, но все они пройдут боевое крещение на новых должностях. Даже в случае с «Манчестер Сити» все не так просто, как считает Каррагер. Оценим плюсы и минусы каждого из фаворитов сезона АПЛ .

«Манчестер Сити»

Мареска был помощником Гвардиолы, сам Хосеп выбрал его наследником. Во второй части сезона каталонец на прощание наладил игру «горожан», передал Энцо боеспособную команду. У Марески не самый веселый тренерский стиль, но Гвардиола собрал физически крепких ребят, им подходит игра в стиле сборной Норвегии. Вот только есть тень дела о 130 нарушениях футбольных законов. Чиновники из Англии не могут объяснить, почему затянули с оглашением долгожданного вердикта. Обещали раскрыть детали в начале июня, но опять перенесли дату, хотя решение специальной комиссии скажется на чемпионской гонке, даже если «Манчестер Сити» лишится десяти очков, не говоря о шестидесяти. Также важны трансферы. На планы Холанда может повлиять возможный переход Винисиуса в «Арсенал». Если «Реал» в конце трансферного окна выкупит норвежского форварда, то Мареска останется без элитной «девятки», а Гвардиола потратил несколько лет, чтобы Эрлинг стал частью команды. Добавляем вероятный уход Родри в «Реал» – появляются проблемы с балансом во многих фазах игры. «Манчестер Сити» – фаворит АПЛ с оговорками.

«Арсенал»

Лондонцы – фаворит у букмекеров, что говорит о доверии фанатов, которые ставят именно на «Арсенал». При этом многие в профессиональной среде почему-то не верят, что Артета удержится на вершине. Наверное, сказывается репутация «канониров». Но Микель рассказал Анри, что после финала Лиги чемпионов и победы в АПЛ хочет перевести «Арсенал» на новый уровень. Этим объяснена ставка на дорогой и опасный трансфер Винисиуса. Подписания толковых игроков вроде грека Цолиса и бразильца Бруно важны для обновления заявки, но приход человека, забивавшего в финале Лиги чемпионов, полезен на другом уровне. Артета сказал Анри, что появление Винисиуса заставит соперников иначе готовиться к матчам против «Арсенала». У «канониров» пока нет такого футболиста, чтобы под него меняли стратегию соперники. Тактически такой трансфер открывает штабу Микеля новые двери. Тренеры «Арсенала» уперлись в потолок, они ставили на стандарты и рациональность во имя чемпионского кубка в АПЛ . «Канониры» потеряли идентичность чемпионских времен Венгера, где жесткость Виейра соединялась с грацией Анри. Но «Арсеналу» станет проще драться за титул, ведь у них появился опыт вкусной, как спелый арбуз, победы.

«Челси»

Вокруг лондонцев всегда много шума. Шебутной клуб пригласил раненого в Мадриде тренера Алонсо, подписывает дорогих новичков и получил неожиданный бонус – возвращение Мудрика, которого Хаби в прошлом пытался подписать в «Байер» из «Шахтера». Также лондонцы избежали наказания за 74 нарушения законов. Совладелец «Челси» Боэли отправил чиновникам доказательства махинаций времен Абрамовича и Грановской. Явку с повинной оценили в 30 миллионов фунтов штрафа, но сняли бан на регистрацию футболистов, сделав наказание условным. «Челси» легко отделался, в АПЛ любят своих богачей. Вот только швейцарцы и американцы хотят увидеть победы и трофеи. Уход Кукурельи не сломает команду, а у Алонсо есть опыт свержения гегемона «Баварии» с «Байером». Человек, который был чемпионом Германии, может поднять «Челси» после финиша в середине таблицы в прошлом сезоне. Впрочем, нестабильность – лондонская фишка. Они легко могут огорчить болельщиков даже с Палмером и Роджерсом в основе.

«Ливерпуль»

Многие справедливо недооценивают недавних чемпионов, ведь «красные» редко побеждают в АПЛ . Они были первыми всего дважды в истории после реорганизации высшего дивизиона. Слот повторил успех Клоппа, но потерял работу по итогам прошлого сезона. Арне рассчитывал остаться, но директор «Ливерпуля» Хьюз работал с Ираолой в «Борнмуте» и пригласил наставника, которому доверяет. Бывший тренер «вишенок» заслужил шанс на уровне клуба из Лиги чемпионов, но баск не привык управлять капризными звездами. «Ливерпуль» активно перестраивается. Ван Дейку нужен правильный помощник в центре обороны. На флангах больше нет проверенных латералей с голевыми пасами, а уход Салаха заставляет пересмотреть всю игру в финальной трети. После потери Фирмино и Мане передачи шли на египтянина. Без ветерана надо искать новые векторы развития. «Ливерпуль» много потратил в прошлом сезоне, а теперь Исаку и Вирцу надо дождаться новичков и показать себя. «Красные» могут удивить конкурентов в АПЛ .

«Манчестер Юнайтед»