«Наполи» рано списывает топ-форварда. Отказались от Лукаку

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Отношения дали трещину

Минувший сезон получился для возрастного форварда особенно тяжёлым. Немалую его часть Ромелу пропустил из-за травмы, вдобавок к этому – личная драма. У нападающего только пять матчей в минувшем розыгрыше Серии А. В такой ситуации весной он отправился в сборную Бельгии – но в итоге не сыграл за национальную команду. И при этом не вернулся в расположение неаполитанцев, что вызвало недовольство в клубе. Лукаку попытался объясниться:

Этот сезон для меня очень тяжелый – травма и личная потеря... Я знаю, что в последние несколько дней было много шума вокруг моей ситуации, и важно прояснить ее. Последние несколько недель я чувствовал себя неважно физически, в сборной обнаружилась травма бедра. Это уже вторая травма в сезоне. Поэтому я решил пройти реабилитацию в Бельгии, чтобы помочь команде, когда меня вызовут. Я никогда не смогу повернуться спиной к «Наполи». Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем играть и побеждать в составе своей команды.

Перед форвардом обозначили, что такой поступок будет иметь последствия – и хоть последующий разговор, когда Ромелу вернулся в Неаполь, считался позитивным, вскоре появились слухи о предстоящем расставании.

Тренер, под которого брали Ромелу, ушёл

Ромелу Лукаку в «Наполи» – это скорее пожелание Антонио Конте. Менеджер успел хорошо сработаться с бельгийским нападающим, понимал, какой к нему нужен подход и какие он даст качества в оптимальном состоянии. Ради этого даже ускорили переговоры по аренде Виктора Осимхена – два лидера атаки бы не ужились в одной команде, да и у нигерийца сложились напряжённые отношения с клубом.

Под руководством Конте Лукаку забил 14 мячей в сезоне-24/25 Серии А и завоевал чемпионство. Но уже спустя год расклады – не в пользу бельгийца. Конте, который сам продвигал сделку по Ромелу, в итоге перестал ему так сильно доверять, а с завершением сезона покинул клуб. Неаполитанцы остались с 33-летним форвардом, который весь прошлый сезон лечился от травмы и не факт, что в таком возрасте вернётся на прежний уровень. Ещё один важный нюанс – это габаритный форвард, таран – такие обычно долго набирают форму, а с возрастом это делать намного сложнее. «Наполи» просто нет резона держать Лукаку в команде – тем более если не захочет новый главный тренер Массимилиано Аллегри. Последний, конечно, тоже комплиментарно высказывался о форварде, когда шли переговоры о его переходе в «Ювентус», но это было три года назад. Сейчас сказываются возраст и травматичность.

Есть замена

Над поиском форварда неаполитанцы вполне успешно потрудились ещё в минувшем сезоне. Альтернативой травмированному Лукаку стал Расмус Хёйлунд, которого арендовали у «Манчестер Юнайтед». Датчанин, конечно, растворился в бесконечных трансферах манкунианцев и не закрепился в старте, но в Италии уже играл за «Аталанту», причём вполне успешно.

С адаптацией в «Наполи» не возникло проблем. Молодой страйкер быстро вписался в игровую модель, начал забивать. Что самое главное – он влиял на результат матчей. В начале декабря оформил дубль «Ювентусу» и принёс неаполитанцам победу (2:1), в конце декабря – дубль в игре с «Кремонезе» (2:0), в феврале с «Дженоа» Расмус забил два из трёх мячей своей команды, поучаствовал в двух голах в матче с «Пизой» (3:0). Суммарно Хёйлунд провёл 33 матча в чемпионате и отметился 12 мячами, а также отдал пять голевых передач.

Неаполитанцы по итогам розыгрыша Серии А пробились в Лигу чемпионов, так что в арендном соглашении активировался пункт о выкупе Хёйлунда, сумма компенсации составила 44 миллиона евро. В любом случае неаполитанцам понадобится ещё один нападающий. Хёйлунду нужен опытный сменщик – всё же датчанин пока не показывал стабильность на длительном отрезке, а кто-то для подстраховки обезопасит команду. По последним данным, неаполитанцы присматриваются к Душану Влаховичу.

Рановато для футбольной пенсии

Все опасения относительно Лукаку абсолютно понятны – тем более если прибавить к этому внушительную зарплату. Но есть и аргументы в пользу бельгийца. Он всё ещё топ-футболист, который ближайший сезон, а то и два способен держать определённый уровень. Это показал чемпионат мира. Сборная Бельгии показала уже классический для себя результат – четвертьфинал. Только в этот раз речь не о золотом поколении в прайме, а о возрастной команде, дела которой обстоят уже не так уж хорошо. Лукаку на мундиале отметился тремя голами и одним ассистом. А матч с Сенегалом в 1/16 финала стал показательным. У бельгийцев абсолютно не клеилась игра, на 51-й минуте соперник повёл 2:0. Так всё и оставалось, пока старая гвардия во главе с Ромелу не вышла на замену. Давление на ворота тут же выросло, в итоге Лукаку положил начало камбэку.