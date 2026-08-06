«Динамо» затянуло с перестройкой. У Шварца проблемы

вчера, 16:03

Состав не совсем подходит требованиям немца

Ставка на ностальгию, Тюкавин был готов лично встретить немца в аэропорту – это понятно. Сандро Шварц хорошо знаком со структурой клуба, а его манера работы стала ориентиром для «бело-голубых» – не просто так отличный результат выдал харизматичный Марцел Личка, а отстранённый Славиша Йоканович провалился и ушёл.

При этом эйфория от воссоединения прикрывает подводные камни – текущий состав москвичей не подходит под требования немецкого менеджера (он и сам недоволен качеством игры). Прежде всего Сандро делал ставку на прессинг и быстрый вертикальный футбол. И тут же всплывает проблема в центре поля, где специалист от каждого игрока ждёт объём и продвижение мяча. Условный Данил Глебов, которого подписали под Валерия Карпина, под такую модель не заточен. Он даёт объём без мяча, при этом не обладает необходимой культурой паса. Частично подходит Фомин. Бителло даёт нужный уровень креатива, при этом не так дисциплинированно отрабатывает в обороне. Нет условных Моро и Шиманьского, которые бы обеспечили необходимую динамику.

Уже это очень сильно бьёт по игровой структуре – каждый соперник «Динамо» на старте создал им немало проблем. «Крылья» увезли из Москвы ничью, «Балтика» так вообще остановила команду. С «Факелом» в Кубке победа, но и она – минимальная, на тоненького. Если так пойдёт дальше, положение москвичей никак не изменится по сравнению с предыдущим сезоном.

Сработавшийся тандем

В текущей ситуации есть и плюс. Всё же Желько Бувач просто влюблён в Сандро Шварца. У них был отличный тандем в первый заход Шварца – именно они и подняли «бело-голубых» обратно в ранг топ-клубов, претендующих на трофеи. С парой немцев у руля москвичи включились в борьбу за чемпионство, добрались до финала Кубка России. И такой проект вполне имел перспективы для развития. Показательно, что весной 2022 года, когда у Шварца всё повалилось из рук, спортивный директор сохранил доверие к наставнику и был готов продолжать работу – это Сандро предпочёл вернуться на родину после начала спецоперации.

Сейчас Шварц вернулся – и для руководства клуба это большой плюс. Пришёл проверенный специалист, коммуникация с которым отработана в предыдущий период сотрудничества. Не нужно отлаживать работу, между тренером и спортдиром нет языкового или культурного барьера. Один уже знает, футболисты какого профиля усилят команду, другой – как формулировать запрос, если нужен кто-то из игроков.

Только об этом преимуществе есть смысл говорить лишь в одном случае – если это сопровождается действиями. А «Динамо», которое потратилось минувшим летом, в этот раз на рынке бездействует.

Нужен русский в тренерском штабе

Надо учитывать и ещё один подводный камень – коммуникацию с игроками. Шварц – душа команды, он следит за микроклиматом. Но многие связывали просадку «бело-голубых» весной-2022 с тем, что команду покинул Андрей Воронин. Была версия, что тренер отвечал за атмосферу в коллективе, открыл Константина Тюкавина, участвовал в тренировочном процессе и отладил игру в атаке – словом, был этаким мостиком между тренерским штабом и командой.

Сейчас Шварцу не менее необходим такой человек. Тренер второй раз на те же грабли наступать не хочет. Поэтому в его тренерский штаб вошёл Сергей Паршивлюк – он провёл в «Динамо» пять сезонов в качестве игрока, затем работал в штабе Лички, Карпина и Гусева. Это буквально старожил и проводник идей «Динамо». Сам Сандро отмечает:

«Весь тренерский штаб очень важен, речь не только об ассистентах, но и о тренерах по физподготовке. Когда впервые увидел Паршивлюка, на тот момент он был игроком – я понял, что он читает игру, он очень умён, это прекрасный человек. Уже тогда понимал, что он может стать тренером. Сергей будет мостиком между игроками и тренерским штабом, также он будет работать над защитой, поскольку сам был великолепным крайним защитником. Он будет отвечать не только за атмосферу, но также будет анализировать игру в защите».

Сырой проект

Шварца пока не стоит критиковать. Можно говорить, что на специалиста просто не оказалось спроса ни в родной Германии, ни где-либо ещё, поэтому его подобрали «бело-голубые». Но это качественный специалист. В «Герте» он просто получил нулевую поддержку, без которой не удалось всплыть. Зато в МЛС менеджер проявил себя отлично – «Нью-Йорк Ред Буллз», который ранее считался просто середняком, в первый же сезон под руководством Шварца вышел в финал турнира. Вряд ли тренер, который показал свой уровень сразу в двух странах, резко растерял все свои качества.

Специалист успокаивает игроков и говорит:

«Сейчас мы в начале пути находимся. Провели только две официальные встречи. Есть потенциал для роста и моменты, которые мы должны улучшать. Мы работаем. Сегодня просматривались принципы и виденье футбола, которые мы хотим привить команде. Считаю, что мы достаточно хорошо сыграли. Конечно, мы понимаем, что есть ожидания. Мы тоже недовольны и разочарованы тем, что за две встречи мы заработали лишь одно очко. Но идет постоянный процесс, который ведет нас к игре, которую мы хотим показывать».

При этом нельзя отрицать и то, что было упущено важное время на комплектование состава, а действующий подбор игроков не способен обеспечить качество в новой игровой модели. Если до закрытия трансферного окна новички так и не подъедут, до зимы будет очень сложно.