Король Египта будет царить в Турции. Салах не сможет сделать «Трабзонспор» чемпионом

вчера, 22:01

«Трабзонспор» хорошо поработал над представлением Салаха. Клуб сначала выпустил 17-секундный ИИ-клип с пирамидой, вокруг которой росли зелёные деревья с видом на стадион Papara Park, сопровождаемый эмодзи с короной.

Вскоре после этого последовало объявление: спустя недели переговоров и слухов о том, что «Трабзонспор» может подписать Мохамеда Салаха, о сделке объявили официально. Лучший иностранный бомбардир в истории АПЛ , покинувший «Ливерпуль» в конце прошлого сезона, действительно подписал контракт с турецким клубом.

Аккаунт «Трабзонспора» заранее предупредил, во сколько Салах прибудет в аэропорт Ататюрк в Стамбуле. 34-летний Мохамед был окружён толпой по прибытии в Стамбул, незадолго до того, чтобы отправиться в Трабзон — более скромный город, который протянулся вдоль моря на 114 км.

Примерно в то же время, когда он приземлился, клуб опубликовал видеосообщение, на котором Салах был в футболке «Трабзонспора» в самолете. Хотя египтянин будет носить номер 10, на спине в тот момент у него был 61-й — отсылка к клубу и городу. Шестьдесят один — это не просто цифра для жителей Трабзона: почтовый индекс, номера автомобилей начинаются с него. Это стало символом идентичности для города, который долгое время находился в тени крупных мегаполисов — не только Стамбула, но также Анкары и Измира. Салах подписал двухлетний контракт, отказавшись от вариантов из США и Саудовской Аравии.

«Спортинг Канзас Сити», владелец которого Питер Маллук является сыном египетских иммигрантов — был самым заметным из команд МЛС , интересовавшихся Салахом. Однако, хотя «Спортинг» был готов дать Салаху такие же деньги, как в «Ливерпуле», что сделало бы Мохамеда вторым по зарплате в турнире после Лионеля Месси, переманить в США форварда не получилось.

Казалось, что футболист поедет в итоге в Саудовскую Аравию. Салах — самый известный мусульманин, который ещё не выступает в Саудовской Про-лиге, клубы пытались подписать его несколько раз, и он даже признался в 2025 году, что если бы не заключил новый контракт с «Ливерпулем», то именно в этой стране продолжил бы карьеру.

Но вопрос в том, почему именно Турция и конкретно «Трабзонспор»?

Это может показаться довольно неожиданным шагом. Салах — не просто крупнейшее подписание в истории «Трабзонспора». Возможно, его можно назвать главной звездой в истории турецкого футбола. Были и другие. Роберто Карлос, Уэсли Снейдер, Дидье Дрогба, Робин ван Перси… Но они уже откровенно доигрывали. Салах еще может очень круто зажечь. А вот Георге Хаджи, например, перешел в «Галатасарай» в возрасте 31 года, и впоследствии выиграл четыре титула Суперлиги. Мало кто на пике переходит в Турцию из топовых звезд футбола.

Суперлига известна тем, что звезды, которые прошли свой максимум, ищут здесь последний жирный контракт в карьере. Идеальный вариант для футболиста, который уже недостаточно хорош для топ-5 европейских лиг. Уровень футбола ниже, но деньги всё ещё хорошие, ведущие команды регулярно участвуют в Лиге чемпионов, а атмосфера на матчах даже горячее, чем во многих европейских дерби. Вариант с переездом в Турцию до сих пор актуален для многих звезд, хотя США , Саудовская Аравия и, относительно недавно, Китай — бросали вызов турецким клубам в этом плане.

Можно было бы ожидать, что Салах подпишет контракт с кем-то из «большой тройки» стамбульских клубов, но ни «Галатасарай», ни «Фенербахче» не проявили интереса. «Бешикташ» вел затяжные переговоры и в разные моменты казался близким к подписанию Салаха, но в итоге не смог или не захотел удовлетворить финансовые требования Мохамеда и его агента Рами Аббаса. Президенту «Бешикташа» Сердалу Адали даже пришлось сделать заявление по этому поводу.

И тут на сцену вышел «Трабзонспор». Это самый успешный турецкий клуб вне большой тройки, он выиграл Суперлигу семь раз, хотя все, кроме одного из этих титулов (2022), были завоёваны в 1970-х и 80-х годах. Они — одна из всего двух команд за пределами Стамбула, выигравших чемпионат.

Но в более широком смысле это не гранд. Чтобы понять то, насколько в Стамбуле акцентируют внимание на своих клубах, хочется отметить, что в среду утром главная футбольная новость на первой странице Hurriyet, а это очень крупное издание, была о том, что «Фенербахче» якобы пытается подписать нападающего «Реала» Эндрика, а не о прибытии Салаха в Трабзон.

«Трабзонспор» не попал в Лигу чемпионов, по итогам прошлого сезона вышел в Лигу Европы, где в квалификации сыграет либо с венгерским «Ференцварошем», либо с польским «Горником Забже». В рейтинге европейских футбольных клубов «Трабзонспор» идет на 146-м месте, это между ФК « РФС Рига» и «Викингуром» из Рейкьявика.

С таким составом чемпионом не стать

Их состав тоже вызывает вопросы: Салах будет выступать в нападении вместе с Полом Онуачу, который в Англии не запомнился по игре за «Саутгемптон». Андре Онана там находится в аренде из «Манчестер Юнайтед», у них также есть двое игроков сборной Кабо-Верде, которая выстрелила на чемпионате мира: Вагнер Пина и Сидни Лопес Кабрал, автор того великолепного гола в ворота Аргентины. Но даже с Салахом клуб претендовать на чемпионство не будет, как кажется.

Так почему именно «Трабзонспор»? Реальность такова, что этот клуб смог удовлетворить финансовые требования Салаха. Сделал бы это, например, «Бешикташ», то Мохамед оказался бы именно там. Египтянин будет получать €17 млн в год. Он получит право на 20 процентов от продаж товаров, связанных с ним, от клуба. Агенты, участвующие в сделке, получат процент от сделки, что составляет минимум €1,7 млн за два года его контракта.

Возникает вопрос, как «Трабзонспор» может себе это позволить. Контракт Салаха будет финансироваться за счёт спонсорства, главным образом через партнерство с Turkish Airlines и Togg, производителем электромобилей. Оба имеют связи с турецким правительством.

Ничего личного, это бизнес.