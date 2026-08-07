Игра претендентов на титул, охотник-Евсеев. Третий тур РПЛ увлекает

вчера, 10:54

«Крылья Советов» — «Балтика»

— Сергей Булатов заслужил порцию комплиментов. Самарцам достался тяжёлый календарь на старте – ЦСКА и «Динамо», ещё и на выезде. Вряд ли кто-то ожидал, что в обеих играх «Крылья» поделят очки с москвичами (а теперь ещё и победили в Махачкале). Причём в обоих случаях команда прибавляла во втором тайме – с «армейцами» так вообще была в одном нереализованном моменте от победы. Очень уверенная игра.

— Соперники у «Балтики» были те же, но результат другой. На выезде с ЦСКА чаша весов склонилась в пользу соперника – 1:2. В любом случае дома удалось реабилитироваться, обыграв «бело-голубых». Так что народная мудрость действует – лучше выиграть один из двух матчей, чем в обоих сыграть вничью. Да и без Бориско с Андраде, как оказалось, есть жизнь.

«Локомотив» — «Акрон»

— Матч между провально стартовавшими командами. «Красно-зелёные» хотя бы добыли ничью с «Ахматом», но может ли этому радоваться бронзовый призёр прошлого чемпионата? Потери подкосили «Локо»: зимой Баринов, летом – Воробьёв, а возможно – и Карпукас, Батракова ставят в опорную зону. Москвичи посыпались

— Это превью тура РПЛ , но в этом случае невозможно не сказать о Кубке. Благоевич в «Акроне» – тотальный провал. У команды – три поражения на старте, 11 пропущенных мячей и всего один забитый. Тольяттинцы абсолютно не выдерживают конкуренции и что хуже для них – вслед за «Локо» с таким футболом предстоит ехать к прямому конкуренту, с которым надо бороться за очки – «Родине».

ЦСКА — «Ростов»

— Вообще от команд уровня ЦСКА ждёшь 12 очков в первых четырёх турах с таким календарём – с таким подспорьем легче бороться за медали. Но надо вспомнить, что коллектив перестраивается, а Дмитрий Игдисамов набирается опыта во взрослом футболе. В любом случае получается неплохо – есть четыре очка, обыграли непростого соперника на старте. «Крылья» на подъёме – оступиться не так страшно.

— Но на подъёме и «Ростов», с которым «армейцам» будет ничуть не проще. Поражение от «Оренбурга» и быстрый гол «Родины» отрезвили южан – они завелись и в Москве забили четырежды, взяв три очка, затем разобрали «Акрон» в Кубке. Важно на случай, если к финишу придётся бороться за выживание – в последние годы всего стоит ожидать.

«Динамо» — «Динамо Махачкала»

— Эйфория от воссоединения с Сандро Шварцем проходит, а вот результат остаётся – состав «бело-голубых» абсолютно не готов к требованиям немца. И если с Самарой удалось хотя бы очко зацепить, в Калининграде всё было совсем плачевно. Ещё хуже для москвичей то, что теперь играть с Махачкалой, которая такие проблемные коллективы просто переламывает.

— Евсеев – киллер. Махачкалинцы не играют в витиеватый футбол, но крайне эффективны и обедают всеми, у кого по игре есть какие-то проблемы. «Факел» не провёл качественное усиление перед РПЛ – проиграл. «Локо» не залатал дыры и не перестроился после потерь – проиграл. У московского «Динамо» тоже есть серьёзные проблемы на старте, так что не удивимся, если Махачкала после трёх туров будет в группе лидеров.

«Зенит» — «Родина»

— Питерцы на старте фестивалят – отгрузили пять голов «Акрону», накормили трёшкой «Оренбург» и спокойно готовятся к первой домашней игре в чемпионате. Достался простой календарь – теперь предстоит сыграть с «Родиной», которая продолжает привыкать к новым скоростям.

— Победа в Кубке над «Рубином», конечно, прибавит уверенности перед сложнейшим выездом, но факт остаётся фактом – это с резервом казанцев можно делать всё, что захочется, а любой соперник уровня «Ростова» и тем более «Зенита» ничего такого не позволит. У москвичей ноль очков к третьему туру. Так же будет и к четвёртому – важно настроиться на последующий матч с «Акроном».

«Спартак» — «Краснодар»

— Очередная проверка для «красно-белых». Сначала на классе обыграли «Родину», потом проявили характер и переломили ход встречи с «Ахматом» после нелепого пенальти. Но «Краснодар» – другой уровень. Это битва с прямым конкурентом в борьбе за титул. Возможно, увидим Мирлинда Даку – для москвичей это отличное точечное усиление и дополнительный аргумент в чемпионской гонке.

— Пока две победы на старте, но есть некоторый скепсис в отношении «быков». С «Рубином» вышла волевая победа – отчасти они сами её отдали во втором тайме. Дома против «Факела» могли сводить игру к 3:0, Мусаев решил дать шанс игрокам ротации – пропустили дважды за три минуты. Между тем Сперцян уехал, лидера атаки Кордобы нет, а Воробьёв тяжело адаптируется в новой обстановке.

«Рубин» — «Оренбург»

— Казанцы остались без главного бомбардира последних лет – вообще непонятно, какая будет альтернатива. Даже в текущем сезоне Мирлинд забил два из трёх мячей «Рубина» в РПЛ . Если так и останутся без качественного форварда, ни о какой борьбе за топ-5 не идёт даже речи.

— Для южноуральцев это шанс реабилитироваться после разгрома от «Зенита». Ильдар Ахметзянов проводит качественную работу, так что «Оренбург» в текущем сезоне мог бы замахнуться и на топ-10.

«Факел» — «Ахмат»

— Повышение в классе даётся тяжело, но никто и не ожидал другого. На пользу психологическому состоянию команды, что удалось отыграть два мяча в Краснодаре, но теперь предстоит злой «Ахмат».

— Даже с подаренным пенальти не удалось зацепить очки со «Спартаком», хотя у грозненцев довольно сильный состав. Подопечные Станислава Черчесова собираются отыграться на «Факеле» – да и победа перед выездом в Краснодар будет кстати.