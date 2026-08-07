Здесь не только Гвардиола. Топовые футбольные тренеры, которые сейчас без работы

вчера, 16:30

Тиаго Мотта

Любители футбола немного забыли о Мотте, учитывая, что с момента его последней работы прошло больше года. В «Ювентусе» Тиаго не добился выдающихся результатов, но была причина, по которой он получил эту должность, ведь Мотта творил чудеса в «Болонье». Если посмотреть на то, как развивались события в «Ювентусе» после его увольнения, то становится ясно, что проблемы были, наверное, не в Мотте. Вполне можно снова представить Тиаго в Серии А, в этой лиге тренеры часто меняют клубы, но Мотта вполне может попробовать свои силы и в другом чемпионате.

Томас Франк

Прошло всего несколько месяцев, а преемник Франка в «Тоттенхэме» уже разглагольствовал о том, что команде «не хватает игроков в нападение, полузащиту и защиту». Игор Тудор, впрочем, долго продержаться не смог. Восемь месяцев Франка у руля «Тоттенхэма» вскоре могут показаться не такими уж плохими, если посмотреть на них задним числом. Посмотрим, сможет ли Роберто Де Дзерби исправить этот бардак. Датчанин явно не оправдал ожиданий в «Тоттенхэме», но футбол, который на протяжении нескольких сезонов показывал «Брентфорд», должен позволить ему претендовать на хорошую работу в АПЛ в будущем.

Хави Эрнандес

Прошло почти два года с тех пор, как Хави покинул «Барселону». Проявлять терпение и ждать подходящей следующей работы — мудро, но если он не вернется на тренерскую скамью к началу следующего сезона, то… Ладно, например, Зидан. Зинедин ждал работу в сборной Франции. А чего ждет Хави? Ему нужно напоминать людям о своем существовании. Пока рано делать выводы о Хави как о тренере. Его футбол не был той прекрасной тики-такой, которую можно было бы ожидать от убежденного поклонника Кройфа и от футболиста, лучшие годы которого пришлись на период работы с Пепом Гвардиолой. Но завоевание титула чемпиона Ла Лиги во время финансового краха «Барселоны» — это немалое достижение.

Эдди Хау

Как и в случае с Юргеном Клоппом, когда тот покинул «Ливерпуль», можно поверить Хау на слово, когда он говорит, что ему нужен отдых. Было видно, как работа в «Ньюкасле» сказалась на Эдди. Вряд ли в этом году он найдет себе новую работу, но, безусловно, это лишь вопрос времени, когда с Хау начнут переговоры другие клубы. Хау, как известно, с детства болеет за «Эвертон», так что вполне можно представить его вместо Мойеса в ливерпульском клубе.

Юлиан Нагельсманн

Два неудачных выступления на крупных турнирах во главе сборной Германии несколько подорвали репутацию Нагельсманна. Его следующая работа в клубном футболе станет своего рода попыткой восстановить свою репутацию. Интересно будет посмотреть, какую работу он получит дальше, имея огромный опыт в свои 38 лет. Вывел «РБ Лейпциг» в полуфинал Лиги чемпионов, в целом неплохой период работы с «Баварией», должны обеспечить ему достойную работу на европейском уровне. Возможно, Юлиан вернется в Бундеслигу, когда появится возможность возглавить дортмундскую «Боруссию»? Ниже уровнем падать в Германии он вряд ли захочет.

Арне Слот

После ухода Рональда Кумана теперь слухи связывают лысого тренера с работой в сборной Нидерландов. Вполне реальный вариант, кстати.

Дидье Дешам

Время Дешама в сборной Франции подошло к концу, но ему всего 57 лет, что говорит о том, что тренерская карьера Дидье еще не завершена. У него также есть опыт работы тренером в клубном футболе: возглавлял «Монако», «Ювентус» и «Марсель», выигрывая с ними трофеи, поэтому Дешам должен стать хорошим вариантом для любого топ-клуба. Но, вероятно, уедет на заработки.

Антонио Конте

Этот тренер наверняка хотел возглавить сборную Италии, но не сложилось. Ушел из «Наполи» в конце прошлого сезона. Послужной список Конте говорит сам за себя – «Ювентус», «Челси», «Интер» и «Наполи». Характер у Конте не сахарный, но результат приносить он может. Кажется, что в Италии остался лишь вариант с римскими клубами, но Серия А, повторимся, уникальный турнир — там тренеры могут за карьеру несколько раз заходить в один и тот же клуб.

Хосеп Гвардиола

Десятилетие беспрецедентных успехов каталонца на «Этихаде» означает, что он заслужил отдых, но какая работа может Пепа вытащить из отпуска? Вероятно, что в ближайшем будущем таких вариантов нет. Но Гвардиолу захочет взять вообще любой клуб или сборная. Это самый «жирный» вариант из всех в данном списке. Но сложно представить, где именно окажется Хосеп. Может, когда уйдет Флик, то вернется в «Барселону»? А если захочет поехать в Саудовскую Аравию, то станет самым богатым тренером за всю историю футбола.

Бонус

Леонид Слуцкий