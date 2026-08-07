Капитаны на ЧМ-2026: от двух до пяти, а может быть и шесть. ФИФА наконец начала регистрировать передачу капитанской повязки от игрока к игроку в матче

вчера, 21:04

Тему капитанов на мундиалях не один раз я затрагивал ранее. Был целый ряд статей по многочисленным аспектам капитанской темы. Сегодня поговорим о новом массовом явлении по этой теме.

Речь пойдёт о замене капитана по ходу матча. Самих матчей стало гораздо больше. Вот и посмотрим, и сравним с предыдущими турнирами.

Сравнивать будем с данными ЧМ -2018 и ЧМ -2022.На тех мундиалях число команд-участниц было одинаковым — по 32. Но вот количество разрешённых замен было разным.

На ЧМ -2018 было 3 замены по ходу матча, плюс дополнительная при игре с овертаймом.

В Катаре на ЧМ -2022 число разрешённых замен довели до 5, плюс та же доп замена в овертайме, плюс ввели ещё замену сверх лимита при травме головы.

Матчей на обоих мундиалях было сыграно по 64. Следовательно 128 фамилий капитанов фигурируют в протоколах 64 матчей. Ясно, что фамилии повторялись от матча к матчу у многих команд. Но были и исключения, правда редкие.

На ЧМ -2018 в 64 матчах командами было проведено 382 замены. Только 20 раз их этого количества были заменены капитаны по ходу матча. Причём, было это ровно в 20 матчах — т.е. замена капитана была только в одной из команд.

По цифрам. 20 замен из 382 — это 5,2%. 20 матчей из 64 — это меньше трети матчей, 31%

Ещё в одной игре (Иран — Испания) иранцам пришлось заменять и того, к кому перешла капитанская повязка после замены стартового капитана. Можете считать, что замен игроков с капитанской повязкой на руке было 21.

На ЧМ -2022 в 64 матчах было проведено уже 587 замен всего. Из этого количества стартовых капитанов заменяли 37 раз. В процентах есть рост — 6,3%.

В 28 матчах из 64 — это явно меньше половины, но уже гораздо больше трети (43,8%) — была замена капитана или обоих стартовых капитанов. Да, в 9 матчах были зафиксированы замены капитанов с обоих сторон по ходу матча.

В 6 матчах на ЧМ -2022 пришлось заменять тех, кто принял капитанскую повязку по ходу матча.

Причём, отмечаю особо — в протоколах ФИФА никакие перемещения капитанских обязанностей (вместе с повязкой) никак не отражались. Только просмотр видеозаписей матчей мог выявить вице-капитанов.

Вот и подошли в прошедшему мундиалю.

Первый же официальный протокол ФИФА ЧМ -2026 порадовал деталями. Речь не о протоколе на их сайте, а документ pdf, который прикреплён к протоколу матча в Википедии английской версии.

В матче открытия турнира Мексика — ЮАР капитаном африканской команды был вратарь Ронвен Уильямс, но он отыграл весь матч, с этим у южноафриканцев всё в порядке.

А вот у хозяев, у мексиканцев в протоколе чётко указано, что стартовый капитан Сесар Монтес с 76 минуты перестал быть капитаном. Но никакой замены Монтеса не было. Просто на той минуте на поле вышел Эдсон Альварес. Кстати, Альварес ровно на 8 месяцев моложе Монтеса. Но в каждой команде свои правила, связанные с миссией носить капитанскую повязку. Монтес тут же передал повязку Альваресу и они оба продолжили матч.

Отражение этого факта в официальном протоколе ФИФА — это новшество, такого никогда не было ранее. Посмотрите, как это выглядит в этом самом протоколе:

У Монтеса в столбце События сначала идёт перечёркнутый значок капитанства, а потом красная карточка на 90+2 минуте. У Альвареса сначала идёт значок, что он вышел на замену с указанием минуты, потом знак капитана и так же минута. Минута капитанства может и не совпадать с минутой выхода на замену — случаи разные бывали.

Такое новшество, конечно, облегчало поиски тех, к кому перешла капитанская повязка. Но в паре матчей и у ФИФА случились пробелы в капитанском вопросе, спасибо иностранные коллеги восстановили ход событий. Просто посмотреть видеозаписи матчей сейчас проблематично, через 30 дней с даты самого матча обещают выложить в сеть на одном из ресурсов.

Итак, турнир начался не с удаления капитана — Монтес к моменту удаления уже не был капитаном. И никакой замены капитана тоже не было. В общем, новые сюжеты и свежие нюансы.

Проведено 104 матча на ЧМ -2026. В протоколах всех матчей 208 раз вписаны фамилии стартовых капитанов. А мы всё про их замены.

Число матчей увеличилось, но мы посмотрим на цифры в процентном отношении.

В 56 матчах из 104 на ЧМ -2026 была хоть одна замена стартового капитана. А это уже больше половины матчей, 53,8%. На групповой стадии процент ещё выше — в 43 матчах из 72 было такое, это почти 60%.

Всего проведено 68 замен стартовых капитанов. Из 1000 проведённых замен это, казалось бы, капля, но в процент вновь вырос до 6,8%.

Это уже тенденция? Это раньше замена капитаны команды была редким явлением, либо травма, либо усталость, что-то ещё. До 1998 года вообще было только 2 замены разрешены, и 120 минут играли только с 2 заменами. Но и тогда некоторые показатели могли превосходить нынешние проценты.

Например, в 1994, при 2 заменах, в 52 матчах проведено 199 замен всего, 15 из них были капитанскими — а это 7,5 % от всех замен. Примерно та же картина и в 1998 уже при 3 заменах и 64 матчах: 25 капитанских замен из 337 всего — 7,4%. Хотя доля таких матчей была в районе трети от общего количества.

На мундиале 2026 замена капитана(ов) зафиксирована в 56 матчах, в 12 из них оба стартовых капитана были заменены.

Например, матч Япония — Швеция, закончившийся вничью 1:1, обе команды прошли в плей-офф.

В официальном протоколе от ФИФА отражены два перехода капитанских обязанностей только у сборной Японии:

На 39 мин стартовый капитан Ко Итакура №4 был вынужден покинуть поле. Капитанскую повязку надел №10 Рицу Доан. В роли капитана Доан поучаствовал в атаке на 56 мин, отдав пас на гол Маеде. А на 66 мин Доана заменили. Капитанская повязка перешла к вышедшему ещё на 39 минуте Шого Танигучи №3.

В том матче была замена капитана и у шведов. Только в протоколе отмечен сам факт замены на 87 мин, а вот к кому перешли капитанские обязанности не отразили.

Шведский коллега подсказал, что повязку надел Карл Старфельт №15, который вышел на замену на 87 минуте.

В протоколе матча Шотландия — Бразилия также не отразили факт передачи капитанской повязки у шотландцев.

Вернее, первая передача отражена — в перерыве был заменён основной капитан Анди Робертсон №3. Со второго тайма капитанил Джон Макгинн №7, игравший с самого начала матча. Но на 90+1-й компенсированной минуте тренер меняет и Макгинна — и вот этот переход капитанских полномочий не отражён в протоколе ФИФА .

Коллега из Англии указал, что Скотт Мактоминай №4 надел повязку капитана в концовке матча. Все потеряшки на месте.

Как мы уже видели на примере матча открытия, передача капитанской повязки могла происходить и без замены того, кто передавал повязку другому игроку.

Таких случаев на ЧМ -2026 было аж 8.

В группе А кроме матча открытия такая передача капитанства была и в матче Мексика — Чехия. Ну, вы, наверное, догадались — речь о выходе на замену легенды мексиканского футбола Гильермо Очоа на 78 минуте. 40-летний ветеран принял капитанскую повязку от Эдсона Альвареса, отыгравшего весь матч без замены.

Очоа действительно триумфально проводили, на родном стадионе, в роли капитана, без пропущенных голов:

В тот же день 24 июня, немного ранее по времени, в группе В в матче ещё одного хозяина турнира канадцев со Швейцарией на 58 минуте стартовый капитан Джонатан Дэвид (Канада) снимает со своей руки капитанскую повязку и передаёт её вышедшему на замену Стефену Эустакио. Эустакио был стартовым капитаном в 4 из 5 матчей на турнире, со Швейцарией его не было в стартовом составе. И Дэвид, и Эустакио доиграли матч до финального свистка.

Обращаю внимание на написание и имени, и фамилии у Эустакио. Он Стефен, а не Стивен, и никакого звука «ш» в его фамилии нет — игрок сам на камеру произносит так, как сам считает правильно.

В группе J в первом матче Аргентина — Алжир на 80-й мин после хет-трика был заменён Месси. Да ничего необычного в этом не было — на поле вышел Отаменди, ему и досталась капитанская повязка от уходящего Месси. И ранее его заменяли, в роли капитана тоже.

А вот на 64-й минуте у алжирцев состоялись две первые замены. В том числе на поле появился №7 Рияд Марез, 35-летний ветеран сборной, участник ЧМ -2014. Стартовым капитаном у алжирцев в матче был Аисса Манди, 34 года, также участник ЧМ -2014. Был на поле и ещё один участник мундиаля 2014 у алжирцев — 31-летний Набиль Бенталеб.

Но именно Марезу вручил капитанскую повязку Манди сразу, как тот вошёл в игру. Восток — дело тонкое.

А в 3-м туре в этой же группе в матче Иордания — Аргентина 27 июня уже у сборной Аргентины алаверды от Отаменди в адрес Месси. Стартовым капитаном был Отаменди, Месси сидел на лавке. На 60-й мин тренер выпустил на поле Месси — Отаменди тут же отдал капитанскую повязку. Оба доиграли матч до конца.

Про тонкости Востока — ещё один факт добровольной передачи капитанской повязки в матче Ирак — Сенегал. Это также 3-й тур, 26 июня.

У иракцев на ЧМ -2026 в каждом матче был новый стартовый капитан. В первом матче с Норвегией с повязкой весь матч отыграл 35-летний вратарь Джалаль Хассан. Получил в свои ворота 4 гола, на следующий матч его в рамку не ставили.

Во втором матче с Францией иракскую дружину выводил на матч 30-летний нападающий Аймен Хуссейн. Но на 26-й мин он получил повреждение и был заменён. Капитанская повязка оказалась у 26-летнего Ибрагима Байеша, не самого старшего из находившихся на поле иракцев.

На 60-й мин тренер Ирака выпустил на поле 34-летнего защитника Ребина Сулака. Никаких передвижек с капитанскими полномочиями не последовало. А вот когда на 68 мин заменили самого 26-летнего Байеша, то капитанская повязка от него оказалась у 29-летнего вратаря Ахмеда Басиля. И вправду тонкостей хватает.

В третьем матче 26-летний Байеш был уже со старта капитаном, в игре против Сенегала. В стартовом составе были и 34-летний Сулака, и 32-летний Франс Путрос, и тот же вратарь Басиль, которые старше капитана.

Уже на 13-й мин одним ветераном у иракцев стало меньше на поле — был удалён Сулака. Но с одним пропущенным на 4-й минуте голом Ирак доиграл до перерыва.

На второй тайм тренер решил поменять вратаря — вместо Басиля в рамке оказался 35-летний Джалаль Хассан. И вновь ему отгрузили 4 гола, и вновь у него на руке весь тайм была капитанская повязка. Байеш передал вратарю повязку в перерыве.

Вполне возможно — я не проверял досконально — у иракцев теперь не только возраст игрока влияет на уважительное к нему отношение партнёров. Теперь у них в составе были пришлые, не совсем иракцы, точнее, не живущие в Ираке — мигранты или их дети. Знакомый историк иракского футбола присылает свои обзоры по состоянию дел в сборной, затрагивал и эту тему. Восток — дело тончайшее, я бы сказал.

Ещё 2 матча с добровольным «расставанием» с капитанской повязкой на мундиале в 2026 были уже в плей-офф.

В первом же матче на этой стадии играли ЮАР и Канада. И это вновь была сборная Канады с джентльменским отношением к партнёрам.

Стартовым капитаном, как уже и упоминали, был Стефен Эустакио. Ему 29 лет, с ним на поле было двое партнёров старше 31. Но капитанил Эустакио.

Счёт 0:0, матч на выбывание. На 75-й мин тренер выпускает на поле 25-летнего защитника Альфонсо Дэйвиса, выпускает вместо нападающего Бучанана. И тут же капитанская повязка оказывается у Дэйвиса — Эустакио доверил молодому партнёру свою роль. Защитник мюнхенской Баварии Дэйвис вышел на место левого вингера и активно взялся за дело, засиделся на скамейке — первые 3 матча он пропускал, не восстановившись из-за травмы. Дэйвис был любимцем публики, хоть и играли не в Канаде.

Этот либериец, родившийся на территории Ганы, ставший гражданином Канады в 2017, играл за различные сборные Канады. В 2025 он был капитаном сборной в финальном турнире Лиги наций КОНКАКАФ в марте, в двух матчах. Потом он за сборную не играл, в этом году долечивал клубную травму. Так что это было его долгожданное появление в игре. И зрители, и партнёры по достоинству отметили это событие в карьере Дэйвиса.

На 90+2 минуте Стефен Эустакио забивает единственный гол в матче. Это его единственный гол в 7 матчах на двух мундиалях. Тут хоть и не Восток — но без своих тонкостей не обошлось.

В последний день, когда проводились 3 оставшихся матча 1/16 финала, отметились и австралийцы.

Голами, правда, австралийцы в том матче не отметились — оба гола забили египтяне, сначала в ворота Австралии, потом в свои. Но ничейный результат продержался все 120 минут, включая овертайм.

Стартовым капитаном у Австралии был Харри Суттар №19, 27-летний защитник. На поле были давно перешагнувшие 30-летний рубеж Бехич и Ирвайн.

На 119-минуте тренер Австралии решил повторить «психологический ход Луи Ван Гала» — перед самым концом овертайма под серию пенальти на поле вышел 34-летний вратарь Мэтью Райан.

Капитанскую повязку Суттар передал вышедшему вратарю.

Египтяне психологически не дрогнули, забив все 4 удара. А вот Суттар первым и дрогнул — он начинал всю серию и пульнул выше ворот. А 4-й удар у австралийцев наносил 18-летний Лукас Херрингтон — и попал в перекладину. Египтяне выиграли серию 4-2 и вышли в 1/8 финала.

В одном из матчей прошедшего мундиаля был забавный эпизод.

Матч Тунис — Япония, 2-й тур. Японцы в каждом тайме забили по 2 гола и спокойно доигрывали матч.

В самом конце 90-й минуты матча (по хронометру) тренеры Туниса делают две замены. Поле покидает стартовый капитан Элье Схири №17 (31 год). Он был рядом с бровкой, где стояли готовые выйти на замену два игрока. За боковой с мячом находился 32-летний защитник Али Абди №2. Схири подошёл в Абди и передал ему капитанскую повязку.

На этом стоп-кадре Схири (справа от лайнсмена) держит а левой руке уже снятую повязку и протягивает её Али Абди №2. Только-только началось компенсированное время. А на заднем плане резервный арбитр уже готов показать на своём табло №2 — Абди заменяют:

Видите, что реф добавил 6 минут ещё поиграть. Вместо №2 выйдет №7, он стоит боком к нам, это Элиас Ашури.

Видите, первая секунда компенсированного времени. Так, подержав капитанскую повязку в руках, Али Абди передал её другому защитнику на поле, 28-летнему Монтассару Тальби №3. За несколько секунд повязка побывала в руках сразу 3 игроков Туниса. Но в протоколе этого, конечно, не отражено. В таких случаях уходящий капитан сам волен решать кому отдать повязку, тренеры в такие нюансы не вмешиваются.

В 4 матчах на ЧМ -2026 в одной из команд на самом деле трое футболистов побывали в роли капитана с повязкой на руке.

Три матча мы уже упоминали — это встречи Япония — Швеция и Шотландия — Бразилия, а также Ирак — Франция.

В игре Ирака и Франции замена капитана была и у французов. Капитанскую повязку от Киллиана Мбаппе на 68 мин принял защитник Лукас Динь.

А это значит, что в этом матче было 5 футболистов из обоих команд с капитанскими повязками — не все одномоментно, разумеется, но факт зафиксирован.

Ещё одной игрой с 3 капитанами в одной команде был матч 1/16 финала Босния и Герцеговина против США . И это первый случай в истории Кубка мира с подобным фактом в плей-офф.

У европейцев стартовым капитаном, как и в двух предыдущих матчах, был 40-летний Эдин Дзеко, участник ЧМ -2014. И как и в предыдущих матчах Дзеко непременно заменяли во втором тайме. Так было и в матче с США . Счёт был 0:1 — Балогун забил в конце первого тайма в раздевалку. На 51 мин Дзеко уходит, передавая капитанскую повязку ещё одному участнику ЧМ -2014 32-летнему Сеаду Колашинацу.

На 64 мин Балогун грубо сыграл против Мухаремовича и был удалён. Но в меньшинстве американцы забили ещё гол. Но до этого на 75 мин был заменён и Колашинац — капитанская повязка перекочевала на руку 28-летнего Эрмедина Демировича. Он уже был на турнире с капитанской повязкой в первом матче с Канадой, на последних 7 минутах игры после замены стартового капитана Колашинаца.

Матчей с 3 капитанами в одной команде уже поднабралось. Все подобные игры на предыдущих мундиалях заканчивались с одним исходом — команда, у которой «парад капитанов» всегда проигрывала. На сей раз появился первый ничейный исход в матче Япония — Швеция. Да, кстати, в этом матче также 5 капитанов в обеих командах можно было наблюдать по ходу матча.

Из 104 матчей ЧМ -2026 стартовые два капитана сыграли без замен в 48. Это меньше половины матчей.

Капитан — особая фигура в каждой команде. Но и он просто игрок на определённой позиции, в определённой физической кондиции. В игре всякое бывает — замены капитанов стали вполне обычным делом.

Сборная Ирака в 2026 стала единственной командой, в которой было 3 стартовых капитана — по одному на каждый матч.

На ЧМ -2022 также с 3 разными капитанами начинала свои 3 матча сборная Дании.

На ЧМ в России в 2018 у бразильцев также зафиксировано 3 капитана, но в 5 матчах.

Если учитывать всех игроков одной команды, кто сыграл хоть минуту с капитанской повязкой на руке, то на прошедшем мундиале в трёх командах капитанили по 4 футболиста.

У Франции основным капитаном был Мбаппе во всех 8 матчах, ещё трое французов надевали повязку после замены своего бомбардира.

У Канады было 2 основных капитана — Эустакио в 4 матчах и Дэвид в матче со Швейцарией. Ну, ещё двое получали повязку либо от заменяемого, либо по душевному порыву партнёра.

А вообще в одной команде на одном турнире максимум зарегистрировано 5 капитанов. В 2018 у Ирана была такая ситуация в 3 матчах. А в 2006 — у сборной Португалии также 5 в 7 матчах. Это с учётом тех, кто получает повязку по ходу матча. И эти случаи никак не задокументированы у ФИФА .

Готовил на днях материал по сборной Швейцарии. Это одна из 11 команд на ЧМ -2026, у которой ни в одном матче не заменяли капитана, и это был один и тот же игрок — Гранит Джака. На его счету 6 матчей в 2026, 4 матча в 2022 — все 10 в роли капитана, все матчи без замен, сыграл во всех матчах своей команды. Он сыграл ещё в 8 матчах на ЧМ -2014 и 2018, но тогда он не был капитаном.

А кто из футболистов сыграл в роли капитана наибольшее количество матчей подряд и без замен на мундиалях?

Месси сыграл в 26 матчах как капитан, но подряд и без замен у него 15 игр с капитанской повязкой.

У Криштиану 19 игр капитаном, но подряд 11. У англичанина Кейна всего матчей капитаном 18, но только треть подряд и без замен.

У Модрича из 17 матчей в роли капитана наберётся 2-3 матча подряд.

У Диего Марадоны из 16 игр с капитанской повязкой 14 были подряд без замен или удаления.

В самом выгодном положении вратари. Легендарный Дино Дзофф все свои 14 матчей в роли капитана на 2 мундиалях играл полностью.

Но абсолютным лидером в этой номинации остаётся французский вратарь Уго Льорис — все свои 17 матчей с капитанской повязкой он отстоял без замен. И пока не видно того, кто превзойдёт этот показатель Льориса.

Наверняка, вы слышали о детской книге К.Чуковского с названием «От двух до пяти».

Применительно к прошедшему мундиалю можно «прикрутить» это название и ко времени ночных трансляций матчей по московскому времени. Я мало смотрел глубоко ночные эфиры, утром в 5-6 часов иногда посматривал, собираясь на работу.

А вот к капитанской теме название от 2 до 5 подойдёт как раз — от двух капитанов на старте и до 5 человек в итоге, носивших капитанскую повязку по ходу матча. Такие матчи были и ранее. Всё жду, будет ли шестой?

Я уже говорил, что капитанскую тему на мундиалях довольно подробно исследовал по итогам ЧМ -2018.

В той статье много номинаций. В том числе и те, о которых говорилось в настоящей статье.

Есть и про 2 секунды в роли капитана хорвата Алена Бокшича, и про многое другое.

Были и 4 капитана в одном матче в одной команде — но это было не на мундиале, а в одном из матчей Евро.

Почитайте.

На обложке данной статьи капитан сборной Швейцарии Гранит Джака, сыгравший уже на 4 мундиалях. На ЧМ -2026 он и Ашраф Хакими из сборной Марокко отыграли наибольшее количество матчей в роли капитанов без замен — у них по 6 игр у каждого, столько матчей сыграли их сборные на турнире. Помним, что Джака был капитаном и в 4 матчах на ЧМ -2022, марокканец не был более капитаном на предыдущих своих двух мундиалях.

Джаке в конце сентября будет 34 — это же не «пенсионный возраст» для современного футболиста. Вполне может сыграть и на 5-м своём мундиале.