Русскому вратарю здесь самое место. Топ-голкиперы современного футбола

вчера, 22:24

Скажем сразу, что этот рейтинг не может отражать мнение рядового болельщика. Но все же давайте попробуем выделить самых интересных голкиперов прямо сейчас.

Мик Меньян

«Майк — один из сильнейших вратарей мира», — сказал журналистам главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри в начале этого сезона.

«Я доволен, вижу его спокойным, и он подтверждает свои качества на поле. С точки зрения контракта, клуб работает над тем, чтобы договориться с Майком о будущем», — добавил Аллегри.

И добавить нечего. Основной вратарь сборной Франции. Отпускать его «Милан» явно не собирается.

Зион Сузуки

Сузуки совершил, пожалуй, один из лучших сейвов чемпионата мира 2026 года, отразив удар Винисиуса Жуниора в матче 1/16 финала, в котором Япония проиграла Бразилии. Репутация вратаря «Пармы» в последние сезоны значительно выросла, и, по сообщениям, двукратные победители Лиги чемпионов, ПСЖ , заинтересованы в его подписании этим летом. Сможет ли он усадить Сафонова на лавку? Сомнительно, но вполне может набраться опыта в аренде, а вот потом уже к Матвею подсадят уверенного вратаря. Сузуки, конечно, и без этого уверен в себе, но если проведет сезон, например, в условном «Лилле»...

Жоан Гарсия

Войцех Щенсны оказался удачным приобретением для «Барселоны» в сезоне 2024/25, но нет сомнений, что Гарсия все же состав каталонцев усилил, хотя в это верили не все эксперты и болельщики. 25-летний кипер хорошо смотрится в штрафной площади, а также неплохо умеет разыгрывать мяч от своих ворот. Его карьера в «Барселоне» еще только начинается, но если он продолжит прогрессировать, то очень скоро будет считаться одним из лучших в мире на своей позиции.

Ян Облак

Облак готовится начать свой 13-й сезон в «Атлетико», он по-прежнему один из лучших в мире на своей позиции. Хотя репутация Яна немного упала и сейчас уже нет постоянных слухов об интересе к нему со стороны топ-клубов, но все же Облак до сих пор считается очень качественным вратарем.

Унаи Симон

Симон продолжает оставаться незамеченным из года в год. Даже пропустив всего один гол в восьми матчах на чемпионате мира, он не считается среди экспертов одним из топовых вратарей мира. Хотя... А если бы поставить, например, Максименко из «Спартака» в сборную Испании… Выиграли бы они ЧМ ? Думается, что шансы на победу были бы. У вратаря «Атлетика» огромный опыт, но ему всего 28 лет. Не стоит исключать, что Унаи все же перейдет в топ-клуб в ближайшее время.

Эмилиано Мартинес

Мартинес — как Локи из «Мстителей». Да, вроде бы злодей. Но злодей, которому симпатизируют. Одни его обожают, другие ненавидят. Однако даже его самые ярые недоброжелатели признают, что 33-летний аргентинец — пожалуй, лучший в мире по отражению пенальти. Испании повезло, что в финале они все же затолкали свой гол. Да, это напрашивалось в основное время, но если бы дело дошло до серии послематчевых пенальти, то… Мартинес мог бы затащить. Он всегда показывает высокий уровень игры во время выступлений за сборную, уровень «Астон Виллы»… Есть шанс поиграть в топ-клубе Европы.

Джанлуиджи Доннарумма

У итальянца всё ещё есть некоторые недостатки в игре, но в решающие моменты он, как правило, проявляет себя с лучшей стороны. После своих блестящих выступлений за ПСЖ он по праву заслужил приз Яшина. Это уже вторая его победа в этой номинации, ранее он выигрывал её в 2021 году. С момента перехода в «Манчестер Сити» у вратаря были взлеты и падения, но он остается одним из самых сильных киперов в мире.

Алиссон Беккер

Если он в лучшей форме, то Алиссона, безусловно, можно назвать одним из лучших вратарей на планете. Однако, пропустив значительное количество матчей за последние два года, так говорить о бразильце нельзя. После возвращения после недавней травмы он выглядел несколько неуверенно, но очень скоро Алиссон вернет себе лучшую форму. Но все же кажется, что Алиссон скоро клуб сменит: не просто так клуб талантливого грузина подписывал.

Давид Райя

«Арсенал» может похвастаться лучшей обороной среди всех команд пяти ведущих европейских лиг, пропустив в прошлом сезоне всего 27 голов в чемпионате. Конечно, у Райи есть топовые защитники, но его влияние нельзя недооценивать. 30-летний кипер хорош, но даже он сидел в запасе сборной Испании. Это говорит о многом. Основной вратарь действующего победителя АПЛ — это уровень.

Тибо Куртуа

Многие любители футбола уверены, что Куртуа в настоящее время является лучшим вратарем на планете. Бельгиец регулярно совершает сейвы мирового класса, это неоспоримый первый номер мадридского «Реала». Что тут еще можно сказать? Ходили слухи, что Тибо планировал перебраться в Саудовскую Аравию, чтобы заработать под конец карьеры, но жена запретила.

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