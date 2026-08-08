«Барселона» перехватила Родри. «Реал» остался без идеального хавбека

вчера, 09:01

Каталонцы мастерски разыграли свои карты

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Родри не скрывал, что хочет вернуться в родную Испанию. Многие справедливо ждали хавбека в Мадриде, ведь Родриго родился и вырос в столице, где местный «Реал» подвели центральные хавбеки. Наследник Бускетса в сборной Испании играет на клубном уровне иначе, чем Серхио, то есть Родри подходил и «Барселоне», и «Реалу». Хавбек умеет соединять стили Каземиро, Модрича и Крооса в разных фазах игры, а именно легендарное трио стало фундаментом успехов команд Анчелотти и Зидана в Лиге чемпионов.

Вот только у каталонцев нашлись карты, чтобы в последний момент перехватить Родри у «Реала». Тайно в этой сделке принял участие Гвардиола. Хосеп сделал испанского хавбека «Атлетико» легендой «Манчестер Сити». Вместе они выиграли Лигу чемпионов, и Родри забил победный мяч в финале. Испанец также выиграл «Золотой мяч», будучи опорным хавбеком. Гвардиола сделал всё, чтобы футболист не оказался в «Реале», пока Хосеп работал в Манчестере. Следующая серьезная карта, которую разыграли спортивный директор Деку и тренер Флик, – напарники Родри.

В заявке сборной Испании на ЧМ -2026 формально был один игрок «Реала», ведь Кукурелья перешел в мадридский клуб из «Челси». Но каталонцев в сборной намного больше. Родри знает Кубарси, Педри, Гави и Ямаля, он провел с ними много времени. В «Реале» хавбеку пришлось бы знакомиться с характерными персонами. Куртуа, Рюдигер, Беллингем и Мбаппе – люди с лидерскими качествами. Флик сформировал в «Барселоне» здоровый коллектив. Также тренер четко объяснил Родри его роль, причем Ханси мог просто повторить то, что игроку рассказывал Гвардиола.

Моуриньо хотел работать с хавбеком, но португалец не мог обещать новичку, что тот станет лидером «Реала». А вот пока растет дерзкий Ямаль, у Родри есть шанс стать вожаком «Барселоны» и, быть может, даже новым капитаном команды. Капитан Рафинья сбавил после сказочного сезона, бразильцу надо искать место в основе, ведь Деку подписал левого вингера Гордона. Флик удачно поговорил с Родри и убедил хавбека, что у состава «Барселоны» есть потенциал. Деньги не стали помехой: Лапорта и Деку обещали хавбеку повторить финансовое предложение «Реала».

Перес, Калафат и Моуриньо допустили ошибку

В «Реале» понимают, что Родри в «Барселоне» – провал мадридцев на трансферном рынке. Поскольку они даже не вступали в борьбу за Холанда этим летом, а также не смогли убедить «Баварию» отдать Олисе, Родри мог оказаться главным новичком после возвращения Моуриньо в «Реал». Девятнадцатилетний Диоманде – хороший футболист, но это безумно дорогая ставка на игрока, которому будет сложно перейти на уровень, на котором в Ла Лиге уже играет Ямаль. Родри был нужен «Реалу» в центре, ведь вместе с Вальверде он освободил бы Беллингема для атакующих действий.

Поскольку мадридская пресса подчиняется «Реалу», журналисты участвуют в антикризисных коммуникациях. Испанцам рассказывают, что Родри – ужасный выбор, ведь ему 30 лет. Также вспоминают проблемы со спиной и старую травму крестообразных связок. Вот только на чемпионате мира испанец набрал форму по ходу турнира и доминировал в решающих поединках. Также очевидно, что у «Барселоны» много перспективных хавбеков, а у «Реала» Камавинга и Тчуамени не сыграли так, как того требуют стандарты лучших времен. Родри мог усилить игру мадридцев, возраст не помеха.

Вот только были причины, почему Перес не закрыл сделку рано, как это было с Кукурельей. Перед выборами президента «Реала» конкурент Флорентино обещал привезти Родри. Хотя это была обычная политическая уловка, Перес обиделся, как умеют обижаться пожилые люди. Миллиардер из Мадрида посчитал, что Родри – человек его конкурента. А когда «Манчестер Сити» попросил увеличить размер предложения, главный скаут «Реала» Калафат, который фактически является спортивным директором клуба, заявил Пересу, что выбьет у англичан скидку, ведь Родри хочет вернуться домой.

В итоге хавбек устал от фокусов Переса и Калафата. А поскольку колкий Моуриньо не убедил чемпиона мира и Европы Родри, как это сделал чемпион мира немец Флик, то победители мундиалей договорились, а португалец пока остался со сладкой парочкой Тчуамени и Вальверде. Мадридская пресса намекает, что переход Родри – неудача «Барселоны», но по состоянию на лето 2026 года речь скорее о провале «Реала». Конечно, может случиться нечто неприятное, вроде новых травм, и тогда хавбек не принесет пользу в Каталонии. Но в столице должны признать, что конкурент их обскакал.

Родри нужен «Барселоне» для победы в Европе

Футболист, который не пользуется социальными сетями, не заработает каталонскому клубу много денег на рекламе, зато Родри повлияет на динамику в раздевалке «Барселоны». Флик создал бегущую команду: каталонцы били «Реал» и забирали у мадридцев трофеи. Но есть проблема: «Барселона» 11 лет не побеждала в Лиге чемпионов. А поскольку финансовые проблемы клуба были и остались: новые сделки заключают, одалживая деньги у кредиторов, подписание Родри нужно Лапорте и Флику, чтобы найти игровой баланс в самых сложных матчах европейского сезона.

«Барселоне» важнее победа в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге. Поскольку Моуриньо умеет успешно стартовать в больших клубах, можно представить ударную игру «Реала» в первой части сезона, а ставка на таких людей, как Родри, сыграет в плей-офф. Если испанец будет в порядке, то вместе с молодыми футболистами «Барселоны» сможет забраться в полуфинал Лиги чемпионов, а дальше скажется опыт. Флик проигрывал решающие матчи, но может изменить высоту линии обороны с Родри. Даже тот факт, что на ЧМ -2026 из основы сборной Испании выпал Педри, не волнует каталонцев.

Именно малыш из «Барселоны» надевал капитанскую повязку на руку Родри перед матчами сборной Испании. Хотя Руис из ПСЖ помогал новичку каталонцев на мундиале, опытный Эрнандес легко сыграется с Педри и Ольмо в «Барселоне». К слову, есть еще одна причина, почему Родри в итоге отказал «Реалу»: хотя в большом футболе он появился в футболке «Вильярреала», речь о воспитаннике и бывшем игроке «Атлетико». После трансфера Родри «Барселона» нацелилась на ещё одного звездного чемпиона мира из Мадрида. Альварес хочет выступать за любимый клуб Месси.

У перехода Родри в «Барселону» есть скрытый бонус для каталонцев. Поскольку Винисиус продлил контракт с «Реалом», а Диоманде пришел за безумные деньги под основу, то в составе «сливочных» нет места для великана Холанда, а в «Барселоне» держат в уме желание норвежца пожить в Испании. Здесь и сейчас у каталонцев нет денег на трансфер Эрлинга, но все может измениться. Родри расскажет норвежцу о каталонском коллективе, а Гвардиола позвонит шейху, если «Барселона» и Холанд через год уладят детали сделки и останется убедить владельца «Манчестер Сити».