вчера, 14:18

В «Спартаке» привыкли к трансферным проколам

Бывший директор «красно-белых» Александр Шикунов назвал трансфер Ливая Гарсии ужасным и «неугадайкой на сто процентов». Не поспоришь. Также Шикунов задал важный вопрос: «Что можно было в Гарсии увидеть, чтобы брать за такие деньги в большой клуб?» Проблема «Спартака» как раз в том, что это клуб с великой историей, но он не является большим здесь и сейчас. Не было значимых успехов в еврокубках. Лишь дважды становились чемпионами РПЛ в новом столетии. Сейчас «Зенит» – большой российский клуб с учетом европейских успехов и трофеев дома.

«Спартак» не выше «Краснодара», который тоже был чемпионом. Размер клубного бюджета не меняет статус автоматически, иначе большими станут команды из Саудовской Аравии. Во времена Федуна и после его ухода «красно-белые» не действовали на рынке, как большой клуб. Они не били трансферные рекорды и категорически не умели продавать футболистов. Самый дорогой трансфер на выход из «Спартака» – Промес. Но голландец не заиграл в «Севилье», а суммарно за два его перехода в Москву заплатили примерно столько же денег, как получили от испанцев.

Древние переходы Павлюченко в «Тоттенхэм» и Видича в «Манчестер Юнайтед» не делают «Спартак» большим клубом на трансферном рынке. Рекордные покупки, вроде Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и трансфера Ливая Гарсии из АЕКа, были бы рядовыми сделками для «Зенита». Хавбека Жедсона, проведшего всего два матча за сборную Португалии, нельзя ставить в один ряд с Данни по значимости для истории РПЛ . Сейчас Фернандеш ищет себя на правом фланге защиты в «Спартаке», а на снайпере Гарсии поставили крест, подписав дерзкого центрального форварда «Рубина» и сборной Албании Даку.

Ливая отправили в аренду в «Панатинаикос», хотя в атаке есть ещё одна недешевая неудача. Угальде забил дважды «Оренбургу» в Кубке, но в том матче отличился даже 16-летний воспитанник «Спартака» Полех, побивший рекорд Джано Ананидзе. Выпускники академии «красно-белых» в новом веке редко реализуют весь потенциал, но дорогие новички тоже отличаются нестабильностью. Угальде давно не забивает голов в РПЛ , а появление Даку может сделать его запасным и королём кубковых разгромов. Угальде и Гарсия не сделали «Спартак» чемпионом, как до этого не сделал Тиль.

Атакующий хавбек пришёл за 18 миллионов евро. В 2019 году трансфер голландца был рекордным для «Спартака», но Тиль не отработал вложенные деньги и не стал звездой РПЛ . Москвичи понесли серьёзные потери: в ПСВ игрок перешёл за 4 миллиона евро. Несмотря на продление контракта со «Спартаком», за Гуса не удалось выручить хотя бы 10 миллионов. Кроме того, москвичи могли выплачивать голландцу часть зарплаты, пока он выступал в арендах. Тиль — хороший футболист, чемпион Нидерландов в составе ПСВ и участник ЧМ -2026. Но его нынешние успехи, как и прежние достижения Видича, уже не связаны со «Спартаком».

Грандам неинтересны лучшие футболисты «Спартака»

Фанаты москвичей выбрали Барко лучшим игроком прошлого сезона, а на второе место вырвался Зобнин, реанимировавший карьеру после прихода нового тренера Карседо. В прошлом Роман надеялся играть за «Рому», где светился будущий чемпион мира из «Зенита» Паредес. Но «Спартак» настолько плох на рынке, невзирая на имена директоров и владельцев клуба, что даже двужильного Романа не отправили в клуб из топ-5 лиг. Напомним, что Паредеса, хотя в РПЛ Леандро играл лениво, передали в ПСЖ . Даже «Зенит», где не умеют продавать игроков, лучше «Спартака».

Лучший игрок «Спартака» Барко не переходит летом в клуб из АПЛ или Ла Лиги. Его хотел забрать «Ривер Плейт», откуда плеймейкера подписали москвичи за 14 миллионов евро. Барко – редкий удачный дорогой трансфер «Спартака». Зобнин сказал, что в команде любят Эсекьеля, а на поле он делает разницу. Это правда, но также верно, что переход в «Спартак» не стал трамплином в карьере хавбека. В сборную Аргентины вызывали Валентина Барко — однофамильца Эсекьеля, который тогда выступал за «Страсбур», а теперь стал новичком «Челси». Из «Спартака» вызов в команду с Месси Эсекьелю не светил.

Даже вернуться домой из Москвы непросто. На днях «Ривер Плейт» договорился о трансфере молодого Альмады из «Атлетико» за 20 миллионов евро. Ещё один футболист сборной Аргентины может помешать Барко вернуться в Буэнос-Айрес. Упоминают «семейные обстоятельства», которые ведут Эсекьеля домой. Год назад писали, что подруга Барко и мать его дочери пригрозила расставанием, ведь не хотела жить в Москве. В «Спартаке» не думают о таких важных моментах, совершая трансферы. Надо убеждать подруг футболистов, не все мечтают жить в чужом им мегаполисе.

Подруга бросила Барко, а это значит, что его дочь Эбигейл живет за океаном. Любой нормальный отец хочет проводить время со своим ребенком. Барко рвется в Аргентину, а у «Спартака» футбольная проблема. Можно вернуть в центр поля Мартинса, который вынужденно превратился в форварда, пока Даку плакал на прощании с «Рубином». Но Кристофер не такой тонкий и классически спартаковский футболист, как Барко. Итоги сделок так себе. Трансферная стоимость Ливая Гарсии обвалилась после неудачи в «Спартаке», а Угальде не перейдет в «Монако», невзирая на интерес.

А Барко нужен только аргентинским клубам. Но на родине Эсекьеля не у всех есть деньги, которые запросил «Спартак». Москвичи огорчают отсутствием стратегии. Ставки на тренеров Карреру и Карседо – две случайности. А когда разговор о дорогих покупках, то даже те, кто в основе, редко отрабатывают все деньги и приносят трофеи. Промеса, хотя он виновен, подставили именно юристы «Спартака». Они дали добро на вылет игрока на сборы. Квинси задержали и экстрадировали в Нидерланды, где осудили на 7.5 лет в тюрьме по двум серьезным криминальным делам.

На суде доказали нападение с ножом на кузена и торговлю наркотиками. Прокуроры добиваются конфискации 8 миллионов евро, которые Промес якобы заработал, участвуя в трафике кокаина весом 1.35 тонны. Квинси хвастался, есть записи прослушки. Его подельники связаны с убийством экс-футболиста и ещё одного человека на Кюрасао, а Промеса спасли адвокаты. Лишь 7.5 лет в тюрьме – подарок. Даже самый удачный трансфер «Спартака» в истории не привел к футбольному триумфу. У клуба нет чутья при продажах: не нашли Промесу команду, в которой вингер стал бы звездой топ-5.