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«Спартак» – аномалия. Ранний матч с конкурентом за чемпионство им на пользу

вчера, 18:26
Игроки «Спартака»

Аномально здоровая атмосфера

«Спартак» без интриг и сплетен – не «Спартак». Очень давно не было такого, чтобы на длительный отрезок вокруг клуба устанавливалась такая спокойная атмосфера. Возможно, такой очищающий эффект дал уход Станковича, который давал только новые поводы для скандала. В Хуана Карседо не верили, но испанец будто сработал по методичке для такого амбициозного клуба. Прежде всего, дал быстрый результат и расположил к себе болельщиков – весной «красно-белые» были среди лучших. В чемпионате поднялись на четвёртое место, но главное – завоевали Кубок России, попутно обыграв и «Зенит», и «Краснодар».

Наладил микроклимат в раздевалке, установив чёткую иерархию. Вот, что об этом говорит Руслан Литвинов:

Почти каждый день тренер пытается сказать каждому игроку что-то наедине. С самого начала сборов он давал понять русским ребятам, что мы должны быть в команде как хозяева и говорить иностранным игрокам, какие тут правила поведения на поле и за его пределами: «Это мы приехали в Россию из других стран, а для вас это родной дом».

Посмотрите на того же Романа Зобнина. Он стагнировал, футболисту часто пихали за отсутствие. С приходом Карседо он появился – и на поле хавбек открыл второе дыхание. Даже признание Мостового испанский тренер заслужил.

Решили вопрос с форвардом

Результаты на старте нового сезона воодушевляют команду. Москвичи отлично смотрелись уже в Суперкубке на фоне «Зенита» и большую часть игры сохраняли преимущество. Конкретно в тот вечер его всё же упустили, но из-за нюансов. При этом дальше на классе крайне уверенно убрали «Родину», выдержали проверку крепким «Ахматом» – причём вырвали победу после того, как уже на пятой минуте пропустили с глупейшего пенальти. Разгром в Кубке (5:1 с «Оренбургом») укрепил уверенность.

Но в составе оставался пробел на острие: Манфред Угальде – вспышка, которую сами москвичи и загасили покупкой Ливая Гарсии, сам Ливай – изначально провальный трансфер (огромная компенсация за игрока, прошедшего свой пик). И в то же время на российском рынке уже давно маячил топ-форвард, который почему-то ещё не достался топ-команде: Мирлинд Даку. Албанец фестивалил за «Рубин», но перерос этот клуб. При том, что за ним следили ЦСКА и «Краснодар», «красно-белые» своевременно активизировались.

В итоге теперь у москвичей есть шикарный завершитель который железно даст 10 мячей – а может и больше, учитывая класс партнёров по команде. В то же время Ливая вскоре пристроят в другой клуб, а Угальде станет для Карседо дополнительной опцией – нападающим, который даёт объём.

Удар по составу, раскрывшийся Кривцов

«Быки» ищут ответ, есть ли жизнь после Сперцяна. Атака «быков» обеднела в межсезонье. Главный плеймейкер южан перебрался в Саудовскую Аравию, ещё один лидер атаки Виктор Са вернулся в Бразилию, а Джон Кордоба выбыл с травмой и пропустит до месяца. Коллектив с и без того короткой скамейкой лишился трёх своих лидеров.

Новички есть: Оздоев, Уткин, Кристиан, Воробьёв. Но просто представьте, сколько времени требуется, чтобы все они адаптировались в команде. В случае с Воробьёвым это особенно бросается в глаза. Пока Кордоба отсутствует, Дмитрий выходит в старте. Два матча в чемпионате сложились для него довольно плохо. Форвард – без результативных действий и сам недоволен, вот что он сказал после 3:2 с «Факелом»:

Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.

В Кубке с «Ахматом» отметился голевой – уже что-то. Но не этого ждут фанаты «Краснодара».

Что касается Уткина, это не стопроцентное усиление. Даниил вряд ли бы оказался в «Краснодаре», не будь он воспитанником клуба – хавбек в последние годы перестал давать качество в «Ахмате», не закрепился в «Балтике» и опустился до Первой лиги (попал в «Торпедо»). Оздоев регулярно получал игровую практику в ПАОКе, так что способен выходить в старте, а Кристиан уже отметился голом и ассистом в двух матчах чемпионата.

Главное же открытие – Кривцов, который с уходом Сперцяна вздохнул полной грудью. Всё же Эдуард был первой скрипкой, что ограничивало Никиту. Теперь именно в нём видят основную «десятку» – а футболист ответил голом «Рубину» и дублем в ворота «Факела». При этом надо ещё показать свою стабильность.

Мусаев ищет новый облик «Краснодара»

Даже учитывая все потери, «горожане» в перспективе могут удержать свои позиции – Кривцов по профилю чуть отличается от Сперцяна, но это качественный исполнитель. Кордоба скоро вернётся, Воробьёв станет отличным сменщиком, который снимет с Джона часть нагрузки. Кристиан уже усилил команду, ходят слухи ещё об одном трансфере. Мусаеву же необходимо грамотно перестроить игровую модель под качества новых лидеров и решить вопросы в центре поля.

В этом плане игры, как с «Факелом», полезны – при 3:0 тренер выпустил Ленини, Оздоева, Уткина увидеть, как они смотрятся в центре. «Горожане» едва не упустили победу (3:2), у всех ужасные оценки за матч, но это метод проб и ошибок.

Эта игра точно повлияет на финальное расположение команд. И пока ранняя встреча с конкурентом – минус скорее для перестраивающегося «Краснодара», чем для спокойного «Спартака».

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:03, ред.
Всё так, если прям по кодексу чести не придираться то с Карседо правда как то стало как будто чуточку ровнее, ну это ещё контраст со Станковичем опять же, надо понимать что мы сравниваем Спартак прошлого тренера с этим, но лучше не значит достаточно, лично для меня очевидно неубедительной оказалась игра с Ахматом, голы Спартак забил не системные, а так вот повезло. Однако делаю скидку на то что судью поставили Спартак в неудобное положение, но что мне подсказывает что на атакующей игре даже счёт 0:0 не сильно бы сказался, просто пришлось удаче найти для Спартака 2 шанса, а не один, но игра в атаке не шла и это уже системная проблема Спартака с такими оборонами. С Ахматом через весь второй тайм сквозило ощущение безнадёги и что уедем мы с очком, вот не было никаких надежд на гол внутри, Шелии спасибо за подарок. Наверное пока это вот с мёртвой точки не сдвинется, пока не появится спокойная уверенность что команда может забить гол любому другому клубу этого Спартака мне будет недостаточно, пускай и стало лучше и для РПЛ даже и этого может хватить, Зенит же тоже в прошлом сезоне кучу матчей мучался, а не давал зрелище в атаке насколько я могу судить, игры не смотрел, но комменты читал на сайте, тем не менее Зениту это не помешало оформить титул. Так чем Спартак хуже. Просто мне как болельщику хочется видеть реально сильную команду не взирая на соперников, хочется чтобы Спартак как в моём детстве был флагманом российского футбола и грозой для европейских клубов. Конечно если вдруг так сойдутся звёзды что мы выиграем титул я буду рад, болельщики это заслужили, но вот Спартак не заслужил пока и это будет давать свой осадочек.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:45
Вот и посмотрим, кто ХУже готов ...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:17
Жду этот матч.По игре и по составу считаю,что у Спартака преимушество.Быкам нужно еще время,чтобы выйти на прошлогодний уровень.Думаю,что быки проиграют этот матч,в лучшем случаи ничья.
Гость
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