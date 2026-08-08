«Спартак» – аномалия. Ранний матч с конкурентом за чемпионство им на пользу

вчера, 18:26

Аномально здоровая атмосфера

«Спартак» без интриг и сплетен – не «Спартак». Очень давно не было такого, чтобы на длительный отрезок вокруг клуба устанавливалась такая спокойная атмосфера. Возможно, такой очищающий эффект дал уход Станковича, который давал только новые поводы для скандала. В Хуана Карседо не верили, но испанец будто сработал по методичке для такого амбициозного клуба. Прежде всего, дал быстрый результат и расположил к себе болельщиков – весной «красно-белые» были среди лучших. В чемпионате поднялись на четвёртое место, но главное – завоевали Кубок России, попутно обыграв и «Зенит», и «Краснодар».

Наладил микроклимат в раздевалке, установив чёткую иерархию. Вот, что об этом говорит Руслан Литвинов:

Почти каждый день тренер пытается сказать каждому игроку что-то наедине. С самого начала сборов он давал понять русским ребятам, что мы должны быть в команде как хозяева и говорить иностранным игрокам, какие тут правила поведения на поле и за его пределами: «Это мы приехали в Россию из других стран, а для вас это родной дом».

Посмотрите на того же Романа Зобнина. Он стагнировал, футболисту часто пихали за отсутствие. С приходом Карседо он появился – и на поле хавбек открыл второе дыхание. Даже признание Мостового испанский тренер заслужил.

Решили вопрос с форвардом

Результаты на старте нового сезона воодушевляют команду. Москвичи отлично смотрелись уже в Суперкубке на фоне «Зенита» и большую часть игры сохраняли преимущество. Конкретно в тот вечер его всё же упустили, но из-за нюансов. При этом дальше на классе крайне уверенно убрали «Родину», выдержали проверку крепким «Ахматом» – причём вырвали победу после того, как уже на пятой минуте пропустили с глупейшего пенальти. Разгром в Кубке (5:1 с «Оренбургом») укрепил уверенность.

Но в составе оставался пробел на острие: Манфред Угальде – вспышка, которую сами москвичи и загасили покупкой Ливая Гарсии, сам Ливай – изначально провальный трансфер (огромная компенсация за игрока, прошедшего свой пик). И в то же время на российском рынке уже давно маячил топ-форвард, который почему-то ещё не достался топ-команде: Мирлинд Даку. Албанец фестивалил за «Рубин», но перерос этот клуб. При том, что за ним следили ЦСКА и «Краснодар», «красно-белые» своевременно активизировались.

В итоге теперь у москвичей есть шикарный завершитель который железно даст 10 мячей – а может и больше, учитывая класс партнёров по команде. В то же время Ливая вскоре пристроят в другой клуб, а Угальде станет для Карседо дополнительной опцией – нападающим, который даёт объём.

Удар по составу, раскрывшийся Кривцов

«Быки» ищут ответ, есть ли жизнь после Сперцяна. Атака «быков» обеднела в межсезонье. Главный плеймейкер южан перебрался в Саудовскую Аравию, ещё один лидер атаки Виктор Са вернулся в Бразилию, а Джон Кордоба выбыл с травмой и пропустит до месяца. Коллектив с и без того короткой скамейкой лишился трёх своих лидеров.

Новички есть: Оздоев, Уткин, Кристиан, Воробьёв. Но просто представьте, сколько времени требуется, чтобы все они адаптировались в команде. В случае с Воробьёвым это особенно бросается в глаза. Пока Кордоба отсутствует, Дмитрий выходит в старте. Два матча в чемпионате сложились для него довольно плохо. Форвард – без результативных действий и сам недоволен, вот что он сказал после 3:2 с «Факелом»:

Честно, свою игру оценю по пятибалльной шкале на единицу, плохо сыграл. Нужно прибавлять.

В Кубке с «Ахматом» отметился голевой – уже что-то. Но не этого ждут фанаты «Краснодара».

Что касается Уткина, это не стопроцентное усиление. Даниил вряд ли бы оказался в «Краснодаре», не будь он воспитанником клуба – хавбек в последние годы перестал давать качество в «Ахмате», не закрепился в «Балтике» и опустился до Первой лиги (попал в «Торпедо»). Оздоев регулярно получал игровую практику в ПАОКе, так что способен выходить в старте, а Кристиан уже отметился голом и ассистом в двух матчах чемпионата.

Главное же открытие – Кривцов, который с уходом Сперцяна вздохнул полной грудью. Всё же Эдуард был первой скрипкой, что ограничивало Никиту. Теперь именно в нём видят основную «десятку» – а футболист ответил голом «Рубину» и дублем в ворота «Факела». При этом надо ещё показать свою стабильность.

Мусаев ищет новый облик «Краснодара»

Даже учитывая все потери, «горожане» в перспективе могут удержать свои позиции – Кривцов по профилю чуть отличается от Сперцяна, но это качественный исполнитель. Кордоба скоро вернётся, Воробьёв станет отличным сменщиком, который снимет с Джона часть нагрузки. Кристиан уже усилил команду, ходят слухи ещё об одном трансфере. Мусаеву же необходимо грамотно перестроить игровую модель под качества новых лидеров и решить вопросы в центре поля.

В этом плане игры, как с «Факелом», полезны – при 3:0 тренер выпустил Ленини, Оздоева, Уткина увидеть, как они смотрятся в центре. «Горожане» едва не упустили победу (3:2), у всех ужасные оценки за матч, но это метод проб и ошибок.

Эта игра точно повлияет на финальное расположение команд. И пока ранняя встреча с конкурентом – минус скорее для перестраивающегося «Краснодара», чем для спокойного «Спартака».