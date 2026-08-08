«Ливерпуль» готовит замену Ван Дейку. Ставка на спорного Араухо и молодёжь

Капитану 35 лет, он думал об уходе летом, но Ираола отговорил великана. У Ван Дейка контракт на год, в любом случае ему надо подыскивать замену. В прошлом некоторые защитники играли до сорока, но в современной АПЛ интенсивный футбол. Ван Дейк хорош позиционно, но ему нужен напарник, который выполнит беговую работу. «Ливерпуль» перестраивает оборону, где также есть 34-летний Алиссон. Мамардашвили уже в составе, но грузин проиграл конкуренцию голкиперу сборной Бразилии. Алиссон думал о возвращении в Италию, а «Ювентус» как раз ищет вратаря. Но если Сузуки перейдет в ПСЖ и отправится на год в аренду в Турин, то Алиссон остается в Ливерпуле до конца контракта. «Красные» меняются, ведь их давно покинули форварды Фирмино и Мане. Затем ушли латерали Александер-Арнольд и Робертсон. Салаху дарят участок под застройку в Турции после перехода в «Трабзонспор». Тренер «Ливерпуля» Ираола вынужден держать в уме уход других ветеранов.
После трансфера Родри в «Барселону» вместо «Реала» аргентинский хавбек «красных» МакАллистер может стать целью Моуриньо. Без Алексиса надо использовать в центре Гравенберха, Собослаи и Вирца, меняя позиции венгра и немца местами. Ираола любит играть с «десяткой» по схеме «4-2-3-1». Но когда в центре полузащиты два атакующих футболиста, то важна надежность обороны. Левый защитник Керкеж знаком с Ираолой по работе в «Борнмуте», а вот правый латераль Фримпонг пугает тренерский штаб безоглядной любовью к атаке. Перегрузив состав созидателями, «красные» рискуют. Хотя новый наставник любит возиться с молодежью, некоторые варианты, вроде форварда Крупи и защитника Забарного, оказались недоступными. У француза травма, а дорогой защитник ПСЖ может остаться в Париже. «Ливерпуль» подписал Жаке из «Лилля», но высокий защитник пережил травму плеча. Футболист, похожий на молодого Лилиана Тюрама благодаря ногам-спичкам, не играет на сборах.
Универсал Джо Гомес, который помогал в центре и на правом фланге защиты, пропустит старт сезона из-за травмы. Итальянец Леони пропустил почти год из-за травмы «крестов», а Конате не продлил контракт и перешел свободным агентом в «Реал». В таких условиях Ираола просмотрит парней из академии, но это опасная стратегия в АПЛ, где разница между первым и вторым местами может составлять один-два пункта. Одна ошибка в защите – по цене «золота». Обстоятельства вынудили «Ливерпуль» перейти в арендной сделке. Ираола доверился человеку, который говорит с ним на одном языке. Один из капитанов «Барселоны» Араухо понял, что будет на скамейке, если останется в Испании, и перешел в «Ливерпуль». Если уругваец заиграет и закрепится в основе, то англичане заплатят каталонцам 55 млн евро. У Араухо есть минусы. Он силен физически, но футбольный интеллект его подводил. Также Рональд после травмы не сыграл ни минуты на чемпионате мира, где команда Бьелсы стала разочарованием.
У «красных» есть таланты, но нет команды под Ираолу, который любит хеви-метал стиль Клоппа, но не привык доминировать позиционно, ведь не тренировал фаворитов. Фанаты «Ливерпуля» боятся, что Араухо разочарует, совершив нелепые ошибки. Но если говорить о борьбе один в один, а также об игре в обороне справа и на правом полуфланге, то речь об опытном и физически крепком мастере. Именно манера игры – постоянно вступает в жесткую борьбу внизу и в воздухе – привела к травмам, которые мешали Араухо. А «Барселоне» важно было убрать из расчетов зарплату Рональда – 12.5 млн евро, чтобы внести в заявку Родри, не нарушив лимиты Ла Лиги. Каталонцы не потеряли, но кого в лице Араухо приобрели мерсисайдцы? Временную замену Жаке, пока француз готовится к дебюту в АПЛ, или неожиданного героя? Важно, что Араухо может играть на правом фланге. Если приедет Баркола и закроет позицию Салаха, то Ираола получит новое крыло. А если уйдет Гакпо, то и левый край изменится.
Скептики считают, что левые вингеры грандов АПЛ убегут от Араухо. У защитника были позиционные ошибки даже в Ла Лиге, где не все команды такие быстрые и выносливые, как в АПЛ. Но уругваец знает, что аренда в «Ливерпуль» – его последний шанс задержаться на элитном уровне. В 27 лет можно мечтать о старте с чистого листа. В «Барселоне» отмечали, что Араухо хорошо поработал на сборах, ведь не устал на ЧМ-2026. Рональд точно не худший вариант для аренды, хотя в прошлом подобные сделки не были удачными для «Ливерпуля». Но у Ираолы строгие порядки на тренировках – речь о требовательном баске, который любит дисциплинированных футболистов. У Араухо были проблемы с концентрацией, но сочетаемость любого игрока с новой командой – загадка. Рональд по фактуре и характеристикам похож на Конате, но надежность защиты «Ливерпуля» по-прежнему зависит от Ван Дейка. Ему уже понадобился дополнительный отдых. С другой стороны, Вирджил легко меняет напарников.
Голландец в сборной и клубе сотрудничал с разными центральными защитниками. Другое дело, что раньше у «Ливерпуля» был органичный основной состав. Александер-Арнольд и Робертсон стали рекордсменами АПЛ по ассистам среди крайних защитников. Хендерсон был лидером и выжигал газон в центре поля. Умный Фабиньо оказался ещё важнее, чем думали. Вейналдум дополнял тройку хавбеков, отвечая запросам Клоппа по высокому прессингу. Конате и Ван Дейк спелись в защите в лучших сезонах, а до этого на месте француза удачно играл Матип. Тройка Салаха, Фирмино и Мане была идеальной. Молодой Алиссон подходил команде, в критический момент голкипер даже забил важный гол. Клоппу дали время настроить команду под себя. Слоту год назад дали денег, но Арне не перестроил «красных» и не создал единый коллектив после чемпионства. Ираоле ещё сложнее. Ему не дадут 500 миллионов евро на трансферы. У Андони нет времени, поэтому он поставил на опыт Араухо и Ван Дейка.