«Ливерпуль» готовит замену Ван Дейку. Ставка на спорного Араухо и молодёжь

вчера, 22:02

Ван Дейк готов к уходу из «Ливерпуля»

Капитану 35 лет, он думал об уходе летом, но Ираола отговорил великана. У Ван Дейка контракт на год, в любом случае ему надо подыскивать замену. В прошлом некоторые защитники играли до сорока, но в современной АПЛ интенсивный футбол. Ван Дейк хорош позиционно, но ему нужен напарник, который выполнит беговую работу. «Ливерпуль» перестраивает оборону, где также есть 34-летний Алиссон. Мамардашвили уже в составе, но грузин проиграл конкуренцию голкиперу сборной Бразилии. Алиссон думал о возвращении в Италию, а «Ювентус» как раз ищет вратаря. Но если Сузуки перейдет в ПСЖ и отправится на год в аренду в Турин, то Алиссон остается в Ливерпуле до конца контракта. «Красные» меняются, ведь их давно покинули форварды Фирмино и Мане. Затем ушли латерали Александер-Арнольд и Робертсон. Салаху дарят участок под застройку в Турции после перехода в «Трабзонспор». Тренер «Ливерпуля» Ираола вынужден держать в уме уход других ветеранов.

После трансфера Родри в «Барселону» вместо «Реала» аргентинский хавбек «красных» МакАллистер может стать целью Моуриньо. Без Алексиса надо использовать в центре Гравенберха, Собослаи и Вирца, меняя позиции венгра и немца местами. Ираола любит играть с «десяткой» по схеме «4-2-3-1». Но когда в центре полузащиты два атакующих футболиста, то важна надежность обороны. Левый защитник Керкеж знаком с Ираолой по работе в «Борнмуте», а вот правый латераль Фримпонг пугает тренерский штаб безоглядной любовью к атаке. Перегрузив состав созидателями, «красные» рискуют. Хотя новый наставник любит возиться с молодежью, некоторые варианты, вроде форварда Крупи и защитника Забарного, оказались недоступными. У француза травма, а дорогой защитник ПСЖ может остаться в Париже. «Ливерпуль» подписал Жаке из «Лилля», но высокий защитник пережил травму плеча. Футболист, похожий на молодого Лилиана Тюрама благодаря ногам-спичкам, не играет на сборах.

Универсал Джо Гомес, который помогал в центре и на правом фланге защиты, пропустит старт сезона из-за травмы. Итальянец Леони пропустил почти год из-за травмы «крестов», а Конате не продлил контракт и перешел свободным агентом в «Реал». В таких условиях Ираола просмотрит парней из академии, но это опасная стратегия в АПЛ , где разница между первым и вторым местами может составлять один-два пункта. Одна ошибка в защите – по цене «золота». Обстоятельства вынудили «Ливерпуль» перейти в арендной сделке. Ираола доверился человеку, который говорит с ним на одном языке. Один из капитанов «Барселоны» Араухо понял, что будет на скамейке, если останется в Испании, и перешел в «Ливерпуль». Если уругваец заиграет и закрепится в основе, то англичане заплатят каталонцам 55 млн евро. У Араухо есть минусы. Он силен физически, но футбольный интеллект его подводил. Также Рональд после травмы не сыграл ни минуты на чемпионате мира, где команда Бьелсы стала разочарованием.

«Ливерпуль» похож на набор футболистов

У «красных» есть таланты, но нет команды под Ираолу, который любит хеви-метал стиль Клоппа, но не привык доминировать позиционно, ведь не тренировал фаворитов. Фанаты «Ливерпуля» боятся, что Араухо разочарует, совершив нелепые ошибки. Но если говорить о борьбе один в один, а также об игре в обороне справа и на правом полуфланге, то речь об опытном и физически крепком мастере. Именно манера игры – постоянно вступает в жесткую борьбу внизу и в воздухе – привела к травмам, которые мешали Араухо. А «Барселоне» важно было убрать из расчетов зарплату Рональда – 12.5 млн евро, чтобы внести в заявку Родри, не нарушив лимиты Ла Лиги. Каталонцы не потеряли, но кого в лице Араухо приобрели мерсисайдцы? Временную замену Жаке, пока француз готовится к дебюту в АПЛ , или неожиданного героя? Важно, что Араухо может играть на правом фланге. Если приедет Баркола и закроет позицию Салаха, то Ираола получит новое крыло. А если уйдет Гакпо, то и левый край изменится.

Скептики считают, что левые вингеры грандов АПЛ убегут от Араухо. У защитника были позиционные ошибки даже в Ла Лиге, где не все команды такие быстрые и выносливые, как в АПЛ . Но уругваец знает, что аренда в «Ливерпуль» – его последний шанс задержаться на элитном уровне. В 27 лет можно мечтать о старте с чистого листа. В «Барселоне» отмечали, что Араухо хорошо поработал на сборах, ведь не устал на ЧМ -2026. Рональд точно не худший вариант для аренды, хотя в прошлом подобные сделки не были удачными для «Ливерпуля». Но у Ираолы строгие порядки на тренировках – речь о требовательном баске, который любит дисциплинированных футболистов. У Араухо были проблемы с концентрацией, но сочетаемость любого игрока с новой командой – загадка. Рональд по фактуре и характеристикам похож на Конате, но надежность защиты «Ливерпуля» по-прежнему зависит от Ван Дейка. Ему уже понадобился дополнительный отдых. С другой стороны, Вирджил легко меняет напарников.