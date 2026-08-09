Винисиус использовал интерес «Арсенала». Мегазвёзды не доверяют Артете

вчера, 10:05

Против «Арсенала» работает репутация

К «Реалу» липли победы в Лиге чемпионов. Мадридцы привлекали больших игроков, кивая на свой музей с трофеями. «Барселона» воспитала часть клубных легенд, а с ними хотели играть футболисты, вроде Суареса и Неймара. В «Арсенал» такие мастера не перешли бы никогда в жизни. Против «канониров» работает их репутация бывалых футбольных неудачников. Сначала были вечно четвертыми в АПЛ , затем поднялись на твердое второе место. Весеннее чемпионство изменило статус клуба в голове Артеты, но для Винисиуса, Холанда, Мбаппе, Ямаля, Беллингема и Кварацхелии «Арсенал» не стал командой, за которую они мечтают сыграть в будущем.

Это факт, который директору «канониров» Андреа Берта надо принять, как его принял предшественник итальянца Эду Гаспар. Бразилец докладывал сыну владельца «Арсенала» Джошу Кронке, который опекает клуб, что звезды отказываются от приглашений. Кроме древних случаев, вроде комичного отказа юного Ибрагимовича – швед якобы заявил представителям Венгера, что «Златан не участвует в прослушиваниях», когда его попросили приехать на просмотр, были другие отказы. «Арсенал» очень хотел подписать Луиса Суареса из «Ливерпуля», но совершили детскую ошибку – оскорбили американского владельца «красных», предложив 40 миллионов и 1 фунт.

В «Арсенале» думали, что ставка выше 40 миллионов приведет к обязательному выкупу, а оказалось, что Суаресу просто должны сообщить о таком приглашении. Владелец «Ливерпуля» публично высмеял «канониров» и отказал им. Два поражения в финалах ЛЧ и первое за два десятилетия чемпионство не сделали «Арсенал» равным «Реалу» и «Барселоне». Артете важно принять это, ведь иной подход опасен для самой команды. Даже Винисиус, которого не всегда ценили в «Реале», использовал интерес Артеты, чтобы выбить лучшие условия в Мадриде. Кварацхелия после финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» отбивался от ПСЖ , тоже откажет лондонцам.

Против «Арсенала» часто работает репутация. Игроки тоже подписаны на футбольные страницы в социальных сетях. Они смеялись над мемами об Артете и его клубе. Беллингем никогда после «Боруссии» не отказал бы «Реалу» ради «канониров». Холанд мог рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед», подумывал о переезде из Германии в Испанию, но выбрал бывший клуб отца, так как Гвардиола превратил «Манчестер Сити» в место, куда хотели будущие победители «Золотого мяча». «Арсенал» в борьбе за звезд проигрывал даже «Челси» и «Ливерпулю», хотя некоторые легендарные игроки этих команд легко могли заиграть за «канониров», вроде Азара и Салаха.

Артете важно найти и раскрыть мегазвезду

«Арсенал» не увидел потенциал в школьнике Кейне. Они не подписали юного Беллингема, ещё одного топа из Англии. У Райса высокая трансферная стоимость, но Деклан не является главным футболистом «Трёх львов». Сака не всегда попадал в основу Тухеля, его подменял справа Мадуэке, резервист Букайо в «Арсенале». Мартинелли и Эдегор не стали главными футболистами поколения. Они не равны Винисиусу и Холанду по известности и звездности. Артета говорил Анри, что хочет подписать футболиста, который заставит соперников под него подстраиваться. Но после фокуса Вини испанский тренер разочарован: не может поймать Моби Дика.

Исторически «Арсенал» не был клубом, который обожают лучшие футболисты мира. Анри попал в Лондон после неудачи в «Ювентусе». Венгер пытался убедить юного Мбаппе перейти в команду, где раскрылся Тьерри, но родители Килиана доверяли «Монако», а чуть позже сам нападающий выбрал ПСЖ . У «Арсенала» был успех со ставкой на Сеска, но юный воспитанник «Барселоны» не является главным испанским хавбеком своего времени. Иньеста и Хави точно не ниже в рейтинге суперзвёзд. Даже Виейра и Кэмпбелл не у всех в основе символической сборной АПЛ , в отличие от Анри. И обсуждаемый трансфер юного Роналду в «Арсенал» тоже сорвался.

Арсен Венгер рассказывает, что лондонцы очаровали Роналду, когда юного вингера «Спортинга» привезли в Лондон и познакомили с Анри. Криштиану склонялся к трансферу, но «Арсенал» строил стадион, поэтому не смог заплатить клубу из Лиссабона столько денег, сколько предложил «Манчестер Юнайтед». Сейчас это выглядит смешным, но Фергюсона критиковали, что «переплатил» за Руни и Роналду. Сэр Алекс подписал подростков, которые стали легендами. «Арсенал» с такими футболистами связывался реже, и на это есть причины. У «канониров» один чемпионский титул за 22 года, а Лигу чемпионов не выигрывали никогда. Мегазвезды не доверяют таким клубам.

У Артеты есть негативный опыт Венгера – «Арсенал» упускал молодыми таких игроков, как Роналду, Ибрагимович и Мбаппе. Также можно вспомнить, что «канониры» не подписали брата Коло Туре. Яя позже царил в АПЛ в составе «Манчестер Сити», а лондонцы его упустили. Зато через «Арсенал» прошли футболисты, которым потом доверяли «горожане», «Челси» и «Барселона». Артете надо присмотреться к молодым талантам. Причем не стоит хватать тех, кто нужен всем, как было с неудачным трансфером Мудрика, поскольку «Челси» заплатил больше. Артете надо работать тоньше. Например, найти следующего Холанда, ведь нужен не только левый вингер.