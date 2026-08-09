Они воспитали Месси, Роналду и Мбаппе. Родители – опора для будущих чемпионов

вчера, 14:01

Селия и Хорхе Месси

Скромные аргентинцы переехали из Росарио в Барселону, где нашли деньги на лечение Лионеля. Хорхе верил в талант сына, жил с ним в Испании до переезда всей семьи. Отец Месси купил камеру, поэтому есть записи игры юного Лионеля. Хорхе помог наследнику пережить отказы, десятки клубов не хотели платить за дорогие уколы, чтобы парень вырос. Легендарный Карлес Решак, который сам был фланговым форвардом, шутил, что Месси прошел двухнедельный просмотр в «Ла Масию» после первого дня, а дальше отдыхал с отцом Хорхе в Барселоне. Именно в местном отеле папа сделал знаменитую первую фотографию Месси в городе, который связан с ним навеки.



Отец футболиста вчера отошел в вечность, Хорхе умер после длительной борьбы с болезнью. Лионелю было сложно играть на ЧМ -2026, зная о состоянии папы, но он привык не подводить семью. Родителям Лионеля больше проблем создал старший сын Матиас. Он связался с бандитами и был осужден за хранение незарегистрированного оружия. А Лионель удачно пинал мяч, собирал «Золотые мячи» и выиграл Лигу чемпионов. Месси был скромным и тихим, и Хорхе сделал все, чтобы его сын не изменился. Отец заставлял Лионеля давать автографы, хотя Месси не любил эту процедуру. Левшу переучили писать правой. Рука очень уставала, но он слушал папу и подписывал футболки.

Мария и Жозе Авейру

Отец Роналду стрелял в ангольцев на войне, которую португальские оккупанты проиграли. Как часто бывает, бывший солдат спился. Роналду назвали в честь любимого актера дона Авейру – Рейгана. Жозе подорвал себе здоровье алкоголизмом и умер 6 сентября 2005 в Лондоне, где врачи лечили его печень и почки. Роналду был в Москве, а на следующий день бледно сыграл против сборной России. Через два с половиной года в «Лужниках» Криштиану впервые выиграет Лигу чемпионов после серии пенальти МЮ и «Челси», но отец Жозе не увидит триумф сына. Зато мама Мария часто была рядом с будущим миллиардером, хотя она не всегда могла достучаться до Роналду.



Нет сомнений, что Криштиану по-своему любит папу и маму, которой тоже не повезло, как и отцу Месси. Мария в ремиссии, её лечат лучшие врачи мира, но гарантий с такой болезнью нет. Роналду понимает боль Месси. Он потерял отца два десятилетия назад, а мама часто болеет. Мария, пока её муж пил, кормила детей и трудилась на нескольких работах. Роналду быстро принес в семью большие деньги, но мог скатиться, если бы мама вовремя не вмешалась после загулов португальца с Нани в Манчестере. Мария Авейру сделала все, чтобы Роналду реализовал потенциал, в отличие от Роналдиньо и других любителей женщин и алкоголя. После смерти отца Криштиану бросил пить.

Файза Ламари и Вильфрид Мбаппе

Мбаппе – ребенок разведенных родителей. Его отец родом из Камеруна. Вильфрид играл в футбол и стал детским тренером. Файза Ламари с корнями из Алжира, она была профессиональной гандболисткой, а затем работала в социальной сфере. Когда тренер сборной Франции Блан ляпнул на заседании федерации, что нужна квота на детей мигрантов в академиях, разгорелся скандал. Смешно, что журналисты взяли интервью именно у маленького Килиана, который повторил слова камерунского отца: «Большинство футбольных легенд Франции – арабы или темнокожие. Были Платини и Кантона, но большинство – из Африки». Ребенок явно повторял мысли взрослого человека.



Сейчас Килиана в шутку называют Диктатором, но он – подкаблучник. Заметно по общению с новой девушкой, испанской актрисой Эспозито. Мбаппе побаивается женщин, у него властная мать. Файза Ламари в футболе прослыла жесткой и требовательной, она сработалась только с Пересом и вила веревки из шейхов в Париже. Вильфрид не так сильно влияет, он давно разведен с мамой Килиана. Хотя именно старший Мбаппе запросил частный самолет для семьи футболиста в ПСЖ . Деньги заработали, а теперь Мбаппе пора думать о футбольном наследии. Килиан ни разу в жизни не выигрывал Лигу чемпионов и «Золотой мяч», который есть у французов Бензема и Дембеле.

Дениз и Марк Беллингемы

Братья Мбаппе – футболисты, как и братья Беллингемы. Джуд сильнее Джоба, он – звезда «Реала» и сборной Англии. Хавбек часто забивал на ЧМ -2026, где к нему также прицепились миллионы фанаток, обзывая красивым. А дома самыми большими поклонниками Джуда являются родители. Папа был полицейским, а мама работала в сфере HR, но они бросили карьеры и вложили много сил, чтобы Джуд и Джоб стали звездами футбола. Их отец Марк был сержантом полиции, но любил футбол. Старший Беллингем забил более 700 голов в любительских клубах, но не стал Варди своего поколения. А главой семейства является мама братьев: Дениз ведет переговоры с клубами.



С одной стороны, обычная мама – жила с Джудом в Дортмунде, заправляла ему постель и готовила, ведь Беллингем криворукий в плане домашней работы, из-за чего над ним насмехались напарники. Мамин сынок с характером, но он боится Дениз. Мама не одобрила несколько подружек Джуда, но смирилась с Эшлин Кастро из Калифорнии, бывшей девушкой актера Джордана – того, что сыграл близнецов в ужастике «Грешники» о вампирах. Предки мамы Беллингема родом из Кении и Ямайки. Джуд гостил у её родственников на родине фаната футбола Боба Марли, а живет он с мамой в Мадриде, куда летом вернулся футбольный любимец Дениз – Жозе Моуриньо.

Ким и Патрик Кейн

Все знают родителей и брата Ямаля, которого зовут Кейн, ведь они часто светятся на стадионах и ведут страницы в социальных сетях. Испанским чемпионам мира помогли их семьи. Дедушка Педро Порро получил от внука золотую медаль. Нико Уильямс пошел к трибуне после победы над Аргентиной и повесил награду на шею маме. Родители чемпиона – Мария и Феликс – пешком шли по Сахаре, чтобы сыновья выросли в небедной Испании. А о родителях Харри Кейна известно меньше, чем о родственниках его конкурента в борьбе за «Золотой мяч» Ямаля. Но Ким и Патрик помогли сыну, который в детстве был упитанным мальчиком, из-за чего ему не доверяли разные клубы.



Пэт Кейн приехал из Ирландии. Харри мог выступать за эту сборную, как Райс и Грилиш. Пэт работал в Лондоне, где встретил будущую жену Ким. Высокий ирландец нашел подход к отцу подруги. Эрик – дедушка Харри, играл на полупрофессиональном уровне в футбол. Семья Пэта и Ким воспитывала в Англии двух сыновей. Старший Чарли не умел играть, а младший Харри после отказа академии «Арсенала» оказался в «Тоттенхэме». Там он застрял из-за слабого агента – родного брата Чарли. У него всего один клиент, но братец снимал целый офис в Лондоне. Повезло, что Кейн все-таки перешел в «Баварию», теперь у него есть семейные фото с трофеями.