Фанаты ЦСКА ругают руководство клуба. Требуют крутых трансферов и больше голов

Фанаты «армейцев» во время неудачного матча против «Ростова» с трибун послали по известному короткому маршруту спортивного директора клуба. Евгений Шевелев давно в футболе, работал аналитиком в разных клубах, начиная с «Терека», как раньше назывался «Ахмат». Шевелев стал спортивным директором ЦСКА в январе прошлого года. У «армейцев» давно много проблем с трансферами. Исполнительный директор ЦСКА Роман Бабаев объясняет неприятности санкциями, и он прав. Но фанаты знают, что у клуба есть деньги на новичков и сформирован список кандидатов. Многие переговоры сорваны, что не устраивает поклонников ЦСКА.
Бывший аналитик Шевелев сомневается, ведь тратит чужие миллионы евро. Евгений не хочет рисковать всем летним трансферным бюджетом, покупая одного форварда Жуана. Директор прав: если отдать турецкому клубу «Гёзтепе» 15 миллионов евро, то Силва станет последним подписанием до зимы. Опасно отправлять все яйца в одну корзину, когда речь о команде в стиле ЦСКА, где усиливать нужно разные позиции и линии. А фанаты правы, что их клуб потерял хватку и чемпионскую наглость. Бабаев честно говорит, что о триумфе мечтают, но не верят в него. Зато можно побороться в Кубке России, где побеждали очень часто – девять раз.
Три года назад «армейцы» переиграли в финальной серии пенальти «Краснодар», но теперь в воротах нет Акинфеева. Тороп и Бориско мечтают заменить легенду, но ЦСКА объективно не хватает футболистов чемпионского класса, чтобы повторить опыт «Краснодара» и навязать борьбу «Зениту» в РПЛ. Фанаты знают, что владельцы «армейцев» нашли деньги на трансферы. Поклонники видели подписания бразильцев по 5 миллионов евро за каждую сделку. Из «Балтики» перешел голкипер Бориско за 2 миллиона евро, а раньше Гонду приехал свободным агентом. «Зенит» забрал Дивеева, поэтому аргентинского форварда подарили москвичам.
Проблема Бабаева и Шевелева – им не везет. Они пытаются превратить ЦСКА в клуб, в котором доверяют своим людям, поэтому Игдисамов стал главным тренером. Наставник работал в академии «армейцев», был ассистентом тренера. Но Игдисамов не привык говорить с агрессивно настроенными журналистами, что видно по его интервью после неудачных матчей ЦСКА. После ничьей с «Ростовом» – «армейцы» дома ни разу не пробили в створ – тренер говорил о хорошей физической форме. Также он заявил, что работает связка Кисляка, Баринова и Облякова, хотя результаты ЦСКА говорят о другом: тренер не поставил крепкую игру.
В начале сезона можно ползать по полю, если это часть плана тренерского штаба, но важно набирать по три очка каждую неделю. ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти после ничьей в кубковом матче, но допустил камбэк соседей, хотя у «железнодорожников» ещё больше проблем с игрой и на трансферном рынке. Бабаев заявил, что тренер «Локомотива» Галактионов не входил в список кандидатов на пост наставника ЦСКА, но после неудачи с Челестини не решились поставить на ещё одного иностранца. Посмотрим, к чему это приведет. Нынешний наставник не привлекает сильных бразильских новичков: они его попросту не знают.
В футболе многое держится на старых связях. У ЦСКА есть знакомые агенты в Бразилии, команда всегда найдет новую порцию легионеров. Но ужесточение лимита приведет к разговорам других клубов с Кисляком и другими молодыми российскими футболистами. Фанаты ругают спортивного директора Шевелева за то, что не нашел приоритетную цель – результативного форварда, но должны держать в уме, что может стать хуже. Даже возможное возвращение Слуцкого способно обернуться неудачей. Леонид Викторович вылетал из РПЛ с «Рубином». Идеальных условий для развития не будет, но поклонники правы: надо грамотно потратить 15 миллионов евро.
Возвращение к этой теме неизбежно. «Краснодар» Мусаева изменился, когда начал претендовать на чемпионство. У «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» возникали проблемы на поле и за его пределами, когда их первые команды не дотягивали до прямой конкуренции с «Зенитом». Мусаев в Краснодаре стал примером того, как поставили на своего наставника и выиграли РПЛ. Но «горожане» не защитили титул, ведь «Зенит» слишком силен во всех смыслах, если сравнивать его с конкурентами. ЦСКА отстает, и в клубе мало безумцев, которые не просто верят в чемпионство, а готовы предоставить план, реализация которого приведет к триумфу.
ЦСКА потерялся, как потерялись его столичные соседи. Состав точно не так хорош, как во времена последнего титула в РПЛ. Также нет опытного наставника, хотя сейчас многие вспомнят уход Слуцкого из его китайского клуба. Возможно, Леонид Викторович вернется в РПЛ, но после ЦСКА его карьера не развивалась так, как хотелось тренеру. Кто сказал, что Слуцкий сейчас в форме и сможет опередить Семака и Карседо? У «Зенита» и «Спартака» больше денег и есть свобода выбора новичков на ключевых позициях. В эти клубы идут иностранцы, а ЦСКА смог заманить лишь капитана «Локомотива» Баринова. Но Дмитрий в одиночку не остановит «Зенит».
«Армейцы» верят в развитие Кисляка, считают Облякова и Глебова приличными футболистами. Но в ЦСКА были опытные иностранцы, когда они опережали «Зенит» в таблице. Гонду, Алвес и Мойзес недостаточно крутые футболисты, чтобы повторить успехи Лава, Еременко и Фернандеса. Даже хавбеку Кисляку рано пока рассказывать, что по важности для ЦСКА и умению побеждать в РПЛ Матвей равен шведу Вернблуму. Понтус выиграл три «золота» за четыре сезона, те «армейцы» всегда умели огорчить «Зенит». У нового состава тренер без опыта, нет удачных трансферов и не хватает футболистов, которые забивают победные голы середнякам лиги.
Куда движется ЦСКА? Вопрос касается и других клубов РПЛ. Понятно, что «Балтика» и «Ростов» живут успехами против грандов. Со скромным подходом удачей является пятое место, а такая позиция не устроит руководство и фанатов «армейцев». Даже если в ЦСКА соберутся, перестроятся, прибавят и команда окажется второй, этого будет мало. Денег больше не станет. При прочих равных большинство легионеров выберут сначала «Зенит» и «Спартак», а ЦСКА многие откажут. Поклонникам горько признавать реальность, но их клуб 12 лет не был чемпионом. И пауза может затянуться, ведь «Зенит» оправился после поражения от «Краснодара».
У ЦСКА не все так печально как у нас
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1433466/cska 09.08.2026
Хотелось бы заметить что в ЦСКА никогда не было ФернандеШа, а был ФернандеС Марио. А это разные люди.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1433466/cska 09.08.2026
Ну, не знаю аак там фанаты, а здесь на соккере армейцы только и говорили, что именно такой тренер сейчас нужен ЦСКА. Мол он вырастил Кисляка и остальных молодых игроков, типа все прошли через него и они как попрут и сделают ЦСКА чемпионом.
Что прошла любовь, так толком и не начавшись?