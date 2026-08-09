Фанаты ЦСКА ругают руководство клуба. Требуют крутых трансферов и больше голов

вчера, 17:21

Ультрас критикуют спортивного директора ЦСКА

Фанаты «армейцев» во время неудачного матча против «Ростова» с трибун послали по известному короткому маршруту спортивного директора клуба. Евгений Шевелев давно в футболе, работал аналитиком в разных клубах, начиная с «Терека», как раньше назывался «Ахмат». Шевелев стал спортивным директором ЦСКА в январе прошлого года. У «армейцев» давно много проблем с трансферами. Исполнительный директор ЦСКА Роман Бабаев объясняет неприятности санкциями, и он прав. Но фанаты знают, что у клуба есть деньги на новичков и сформирован список кандидатов. Многие переговоры сорваны, что не устраивает поклонников ЦСКА .

Бывший аналитик Шевелев сомневается, ведь тратит чужие миллионы евро. Евгений не хочет рисковать всем летним трансферным бюджетом, покупая одного форварда Жуана. Директор прав: если отдать турецкому клубу «Гёзтепе» 15 миллионов евро, то Силва станет последним подписанием до зимы. Опасно отправлять все яйца в одну корзину, когда речь о команде в стиле ЦСКА , где усиливать нужно разные позиции и линии. А фанаты правы, что их клуб потерял хватку и чемпионскую наглость. Бабаев честно говорит, что о триумфе мечтают, но не верят в него. Зато можно побороться в Кубке России, где побеждали очень часто – девять раз.

Три года назад «армейцы» переиграли в финальной серии пенальти «Краснодар», но теперь в воротах нет Акинфеева. Тороп и Бориско мечтают заменить легенду, но ЦСКА объективно не хватает футболистов чемпионского класса, чтобы повторить опыт «Краснодара» и навязать борьбу «Зениту» в РПЛ . Фанаты знают, что владельцы «армейцев» нашли деньги на трансферы. Поклонники видели подписания бразильцев по 5 миллионов евро за каждую сделку. Из «Балтики» перешел голкипер Бориско за 2 миллиона евро, а раньше Гонду приехал свободным агентом. «Зенит» забрал Дивеева, поэтому аргентинского форварда подарили москвичам.

Фанаты «армейцев» не доверяют новому тренеру

Проблема Бабаева и Шевелева – им не везет. Они пытаются превратить ЦСКА в клуб, в котором доверяют своим людям, поэтому Игдисамов стал главным тренером. Наставник работал в академии «армейцев», был ассистентом тренера. Но Игдисамов не привык говорить с агрессивно настроенными журналистами, что видно по его интервью после неудачных матчей ЦСКА . После ничьей с «Ростовом» – «армейцы» дома ни разу не пробили в створ – тренер говорил о хорошей физической форме. Также он заявил, что работает связка Кисляка, Баринова и Облякова, хотя результаты ЦСКА говорят о другом: тренер не поставил крепкую игру.

В начале сезона можно ползать по полю, если это часть плана тренерского штаба, но важно набирать по три очка каждую неделю. ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти после ничьей в кубковом матче, но допустил камбэк соседей, хотя у «железнодорожников» ещё больше проблем с игрой и на трансферном рынке. Бабаев заявил, что тренер «Локомотива» Галактионов не входил в список кандидатов на пост наставника ЦСКА , но после неудачи с Челестини не решились поставить на ещё одного иностранца. Посмотрим, к чему это приведет. Нынешний наставник не привлекает сильных бразильских новичков: они его попросту не знают.

В футболе многое держится на старых связях. У ЦСКА есть знакомые агенты в Бразилии, команда всегда найдет новую порцию легионеров. Но ужесточение лимита приведет к разговорам других клубов с Кисляком и другими молодыми российскими футболистами. Фанаты ругают спортивного директора Шевелева за то, что не нашел приоритетную цель – результативного форварда, но должны держать в уме, что может стать хуже. Даже возможное возвращение Слуцкого способно обернуться неудачей. Леонид Викторович вылетал из РПЛ с «Рубином». Идеальных условий для развития не будет, но поклонники правы: надо грамотно потратить 15 миллионов евро.

ЦСКА очень не хватает реальной футбольной цели

Возвращение к этой теме неизбежно. «Краснодар» Мусаева изменился, когда начал претендовать на чемпионство. У «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» возникали проблемы на поле и за его пределами, когда их первые команды не дотягивали до прямой конкуренции с «Зенитом». Мусаев в Краснодаре стал примером того, как поставили на своего наставника и выиграли РПЛ . Но «горожане» не защитили титул, ведь «Зенит» слишком силен во всех смыслах, если сравнивать его с конкурентами. ЦСКА отстает, и в клубе мало безумцев, которые не просто верят в чемпионство, а готовы предоставить план, реализация которого приведет к триумфу.

ЦСКА потерялся, как потерялись его столичные соседи. Состав точно не так хорош, как во времена последнего титула в РПЛ . Также нет опытного наставника, хотя сейчас многие вспомнят уход Слуцкого из его китайского клуба. Возможно, Леонид Викторович вернется в РПЛ , но после ЦСКА его карьера не развивалась так, как хотелось тренеру. Кто сказал, что Слуцкий сейчас в форме и сможет опередить Семака и Карседо? У «Зенита» и «Спартака» больше денег и есть свобода выбора новичков на ключевых позициях. В эти клубы идут иностранцы, а ЦСКА смог заманить лишь капитана «Локомотива» Баринова. Но Дмитрий в одиночку не остановит «Зенит».

«Армейцы» верят в развитие Кисляка, считают Облякова и Глебова приличными футболистами. Но в ЦСКА были опытные иностранцы, когда они опережали «Зенит» в таблице. Гонду, Алвес и Мойзес недостаточно крутые футболисты, чтобы повторить успехи Лава, Еременко и Фернандеса. Даже хавбеку Кисляку рано пока рассказывать, что по важности для ЦСКА и умению побеждать в РПЛ Матвей равен шведу Вернблуму. Понтус выиграл три «золота» за четыре сезона, те «армейцы» всегда умели огорчить «Зенит». У нового состава тренер без опыта, нет удачных трансферов и не хватает футболистов, которые забивают победные голы середнякам лиги.