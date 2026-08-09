Победные голы на ЧМ-2026: повторение рекордов и новые достижения

вчера, 21:58

Победные голы — не самая актуальная тема у статистиков. Но какой-то смысл в фиксировании именно победных голов всё-таки имеется.

На ЧМ -1974 24-летний поляк Гжегош Лято в 7 матчах забил 7 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Лято забивал в 5 из 7 матчей — все те 5 матчей Польша выиграла, а один из голов Лято оказывался победным: Аргентине и Гаити Лято забивал по 2 гола, шведам и югославам — по голу в матчах на втором этапе; плюс единственный гол в матче за 3-е место с Бразилией. Итого у Лято на одном турнире было 5 победных голов.

Такого результата не было ни у кого на мундиалях до того времени. К тому же Лято играл ещё на 2 мундиалях, на каждом забил ещё по 1 победному голу — в сумме у него 7 победных голов.

Этот результат продержался с 22 июня 1982 по 9 июля 2026 — 44 года. 22 июня 1982 Польша разобрала Перу 5:1, второй гол у поляков забил 32-летний Лято, это был его 7-й победный на мундиалях и вообще последний, 10-й, в 20 играх на 3 мундиалях.

8 лет продержался рекорд Лято по победным голам на одном турнире Кубка мира. В 1990 25-летний Сальваторе Скиллачи (Италия) в 7 матчах забил 6 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Скиллачи забивал в 6 матчах, в том числе в полуфинале с Аргентиной. Но тот матч закончился победой Аргентины по пенальти.

А в 5 матчах Скиллачи забивал, и его гол оказывался победным, в двух таких матчах гол итальянца был единственным в матче. В 5 играх Скиллачи открывал счёт. Своим 6-м голом Скиллачи принёс 3-е место Италии на домашнем чемпионате.

Тотто Скиллачи стал вторым футболистом в истории мундиалей, кому удалось забить 5 победных голов на одном турнире, причём 3 из 5 он забил в плей-офф. В 1974 не было плей-офф, но на втором этапе Лято также забил 3 победных гола.

Скиллачи не играл больше на других турнирах Кубка мира. Так что рекорд поляка в сумме продержался очень долго.

На ЧМ -2026 с победными голами было весьма оживлённо, рекорды падали, новые фиксировались, некоторые результаты повторяли давние.

9 июля 2026 в четвертьфинале Франция — Марокко 2:0 победный гол у европейцев забил Килиан Мбаппе (второй гол на счету Дембеле). Этот гол стал 20-м у Мбаппе на 3 мундиалях, он не собирался сдаваться в гонке бомбардиров как в рамках самого турнира, так и в сумме на всех. Этот гол стал и 8-м победным в сумме — Килиан обошёл-таки Лято.

Теперь Мбаппе по победным голам — впереди планеты всей. И, кстати, 5 из 8 голов забиты в плей-офф, и забивал он победные голы в плей-офф на всех 3 турнирах, в которых участвовал.

В газете СЭ от 13 июля штатный статистик К. Бурдаков дал много интересных выкладок и разрезов. В том числе он привёл свежую таблицу лидеров по победным голам на мундиалях:

Всё-таки Сальваторе Скиллачи достоин того, чтобы его фамилию писали правильно — с удвоенной «л», а не «ч».

К слову, у Месси из 6 победных голов только 1(!) в матчах плей-офф, и тот с пенальти. У Мбаппе только 1 победный гол с пенальти — Парагваю в 1/8 финала. Да, мог быть и ещё один — он не забил пенальти Марокко в четвертьфинале, но потом забил с игры.

Гол в ворота Марокко — пока последний победный у Мбаппе, 8-й. А в гонке бомбардиров он вырвался в лидеры в матче за 3-е место, сделав дубль, но тот матч не был победным для Франции, а значит и нет победного гола.

Если вам поведать о победных голах только в матчах плей-офф (или второго этапа, как в 1974-82), то Мбаппе далеко оторвался — 5 голов в плей-офф. Мбаппе — единственный в истории Кубка мира, кто забивал победные голы в матчах навылет на 3 мундиалях. Ни у кого таких достижений больше нет. Аргентинец Габриэль Батистута имеет в активе победные голы на 3 мундиалях, но они все на групповом этапе — Греции, Ямайке и т.п.

Голландец Арьен Роббен также забивал победные на 3 мундиалях, но в плей-офф только один. Точно в такой же ситуации с 1 победным голом в плей-офф ещё несколько игроков, забивавших победные голы на 3 мундиалях: Уве Зеелер и Мирослав Клозе (Германия), Луис Суарес (Уругвай) и бразилец Неймар.

Отдельно укажем тех, кто имеет в своём активе победные голы на нескольких мундиалях, в том числе и в финальных матчах.

Герд Мюллер в 1970 забил 4 победных гола в 4 матчах подряд. А на следующем мундиале забил ещё 2, в том числе и решающий гол в финале.

Бразилец Роналдо забивал победные голы на 3 мундиалях, в 2002 два его гола в финале принесли 5-й титул Бразилии, первый гол стал победным. У него 3 победных гола в плей-офф.

Ну, и как без Пеле. Уникальный футболист, показавший феноменальный результат в 17 лет — играл в 3 матчах плей-офф и забивал победные голы во всех этих 3 матчах, включая и финал на ЧМ -58.

Впервые в истории мундиалей сразу два футболиста забили на турнире по 4 победных гола.

Кроме Мбаппе (у него кроме Парагвая и Марокко победные голы зафиксированы в матчах с Ираком и Швецией), так вот кроме Мбаппе 4 победных гола забил 25-летний норвежец Эрлинг Холланд (или Холлан).

Странно, что статистик СЭ говорит о 4 матчах Холланда на турнире, хотя в том же номере есть полный обзор матча Норвегия — Англия, в котором норвежец так и не забил, это был его 5-й матч.

В 5 матчах Холланд забил 7 голов, трижды оформляя по дублю. Именно в тех матчах, где он делал дубль, победными оказывались его вторые голы в матчах — так было с Ираком, Сенегалом и Бразилией. А его гол Кот-д’Ивуару был вторым для Норвегии.

Других побед у Норвегии на турнире не было, так что Холланд — единственный автор победных голов у них. И это довольно уникальный случай. Такого в истории Кубка мира точно не было никогда.

И на ЧМ -74 у Польши, и на ЧМ -90 у Италии кроме Лято и Скиллачи было ещё по одному автору победных голов в команде. На ЧМ -70 Герд Мюллер забил 4 победных — и он был не одинок у немцев в этом деле. У Франции на прошедшем мундиале вовсе трое авторов победных голов.

Так что Холланд вошёл в историю. Плюс он забивал победные в 4 матчах подряд, в которых играл. Он пропускал игру с Францией.

По-настоящему в 4 матчах подряд победные голы забивал только Герд Мюллер на ЧМ -1970, он играл во всех матчах команды на турнире, без «отгулов».

Интересно отметить, что НИКОГДА автор 4 и более победных голов на конкретном турнире не играл в финале! Не путайте — не играл, это не одно и то же, что «не победил». Не было такой возможности. Герд Мюллер (1970), Гжегош Лято (1974), Сальваторе Скиллачи (1990) с командами заняли 3-е место на тех турнирах. Холланд и Мбаппе в 2026 и до этой планки не дотянули.

Чтобы привести всех футболистов, кто забивал победные голы в самых ответственных матчах мундиалей, можно взять во внимание только 3 последних раунда каждого мундиаля — это четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за 3-е место и сами финалы.

На ЧМ -30 не было четвертьфиналов. Но и игроков, кто забил бы хотя бы 2 победных гола на турнире, тоже нет. На ЧМ -34 и ЧМ -38 ФИФА первый раунд (фактически 1/8 финала) никогда не называет Round of 16, т.е. 1/8 финала, всегда этот раунд называется Preliminary Round (Предварительный). Хотя матчи были навылет. Но четвертьфиналы, полуфиналы и финалы, а также матчи за 3-е место были. Они нам и пригодятся на этих двух мундиалях.

В 1950 вообще не было плей-офф — ни финала, ни полуфиналов, ни, тем более, четвертьфиналов. Но были игры финальной группы из 4 команд, по 3 игры у каждой из команд, эти матчи вполне соотносятся с нашим выбранным критерием. Но, опять же, не было игрока, забившего 2 или более победных гола и в этих матчах на втором этапе.

С 1954 по 1970 на всех мундиалях были четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за 3-е место и сами финалы. Потом было 3 турнира вновь с группами на втором этапе. В 1974 и 1978 годах 2 группы из 4 команд на втором этапе назывались полуфинальными, так как победители групп играли в финале, а занявшие второе место в группе играли в матче за 3-е место. Если учитывать все матчи на втором этапе в группах, то это будут уже 4 матча для лучших 4 команд. Пусть будет так.

В 1982 на втором этапе было 4 группы, но из 3 команд. Победители этих групп играли в полуфиналах, далее как обычно — матч за 3-е место или финал. Также будут учтены 4 последних матча для команд, вышедших в полуфинал.

С 1986 со структурой турнира всё устаканилось, всё вернулось на место, все этапы есть на стадиях плей-офф. Теперь даже и 1/16 финала появилась.

В нашу таблицу сведём футболистов, кто забивал победные голы в матчах плей-офф, начиная с четвертьфинала. Будем ранжировать игроков по значимости матча — от финала к четвертьфиналу. Постараемся не забыть никого, кто забил как минимум 2 гола на этих стадиях мундиалей.

Как видим, нынешнее поколение хоть и подвинуло предыдущих корифеев по валовым показателям, а на поверку-то — «семипудовый пшик», сказка такая есть.

В самых ответственных матчах с наиболее сильными соперниками всё куда-то исчезает. Никто из лучших бомбардиров прошедшего мундиаля в эту таблицу не проходит. Да даже и Мирослав Клозе с когда-то рекордными 16 голами забил всего 1 победный гол в последних матчах плей-офф — в полуфинале ЧМ -2014. Это и был его 16-й гол на мундиалях, единственный победный в плей-офф.

Ну, что есть, то и есть. Радуемся валовым цифирям — 22 гола в 22 матчах, чего ж лучшего и желать? Или: 9 матчей подряд с голами на мундиалях! Да, круто, почти невозможно. Но, оказывается, есть номинации, где и эти супер-бомбардиры только «шестые подползающие» — как говорилось в советском фильме «Влюблён по собственному желанию».

Вероятно, это всё отголоски реформ по увеличению количества команд, введения «лишних» стадий плей-офф. Время покажет.

Другой разрез в теме победных голов.

У сборной Испании на ЧМ -2026 победных голов больше всех — 7. А забивали их пятеро футболистов. И это всё не рекорды.

По общему количеству побед испанцы повторили результат сборной Бразилии на ЧМ -2002 — 7 побед. Но в 2002 всего игр на турнире и было 7, а не 8 как сейчас.

В 2002 у бразильцев также было пятеро авторов победных голов.

Но это не самый «коллективный» победный список. На ЧМ -98 французы одержали 6 побед на турнире, при одной победе по пенальти в четвертьфинале. Так вот в каждом из 6 выигранных в игровое время матчей победный гол забивал каждый раз разный игрок, шестеро их было.

Шестеро было только раз ещё, но не у победителей турнира: на ЧМ -2018 у Бельгии 6 победных голов забивали также шестеро.

Но испанцы всё-таки отметились и в другом разрезе по выбранной нами теме.

Пальцев одной руки достаточно, чтобы перечислить футболистов в истории Кубка мира, которые забивали победные голы после выхода на замену в двух матчах.

НА ЧМ -1990 камерунец Роже Милла выходил на замену в каждом своём матче, их было 5. В матче с Румынией в группе Милла забил первые 2 гола в матче, второй стал победным, счёт матча 2:1. В 1/8 финала произошло ровно то же самое, но в дополнительное время, и счёт тот же 2:1 в пользу Камеруна, второй гол Миллы стал победным.

Клас-Ян Хюнтелар (Нидерланды) два победных гола забил также в одном матче в группе, и в в матче 1/8 финала — только с промежутком в 4 года, сначала на ЧМ -2010 против Камеруна, а в 2014 в плей-офф против Мексики. Счёт матчей всё тот же 2:1.

На ЧМ -2026 вышедшие на замену игроки забили 59 голов. Из этого немалого количества 15 оказались победными. Из этих 15 выходившие на замену игроки сборной Испании забили 3.

Микель Мерино своей левой дважды выводил Испанию в следующую стадию плей-офф. И выпускал ведь его тренер за 4-5 минут до истечения 90 минут основного времени в тех матчах. Но Мерино хватало и этого времени, чтобы забить. В 1/8 он на 90+1 мин забил единственный гол в матче с Португалией. В четвертьфинале с Бельгией Мерино на 88 мин забивает победный гол, счёт 2:1.

29-летний Микель Мерино сыграл на ЧМ -2026 во всех 8 матчах, но в сумме его игровое время едва превысило 2 матча, 194 минуты. И попал в историю, и в неплохую компанию попал.

Шесть лет назад была у меня подробная статья на эту тему. Сегодня — это дополнения и некоторые уточнения или поправки. Читайте О победных голах на чемпионатах мира (от июля 2020), плюс данную работу — общая картина и сложится, если интересно, конечно.