Ураганное поражение «Спартака». «Краснодар» не испугался быстрого гола Угальде

вчера, 22:20

«Краснодар» сыграл на опыте

Чемпионское прошлое сказалось на действиях команды Мусаева. Выбрав четкую линию поведения – игру вторым номером – «горожане» жестко встречали москвичей и не позволили «Спартаку» выиграть первый тайм, невзирая на разницу во владении мячом. «Краснодар» нашел подходы к воротам Максименко, забил два мяча до перерыва и получил психологическое преимущество. Заставили «Спартак» тратить силы в пустых атаках, но после гола Угальде на 2-й минуте не было множества явных моментов. Хотя «Спартак» ударно начал поединок, соперник не паниковал и быстро ответил своими голами.

Матч начался ярко, радуя зрителей на заполненных трибунах, а «Краснодар» не умеет полностью закрываться. Позиционно они держали четверку защитников узко, а Батчи и Кристиан располагались в обороне. Но как только появлялся шанс на контратаку – фланговые форварды бежали вперед. Максименко забили футболисты левого фланга. Сначала отличился уругваец Оласа, а потом Батчи добавил красивый удар. Горькая для «Спартака» статистика: удар Угальде был одним из двух в створ ворот до перерыва. А игроки «Краснодара» старались завершать каждую атаку выстрелом по воротам, попадая чаще.

Футбол получился, ведь обе команды очень хорошо выбирали расстояния между линиями. «Краснодар» перестраивался на опыте, поэтому попытки Барко найти напарников передачами не привели к успеху. Даку был в заявке и после двух голов «Краснодара» в Москве легко мог появиться на поле. А пока албанец не помогал «Спартаку», можно было отметить не лучший тайм в исполнении Барко и Солари. Маркиньос отдал голевую передачу на Угальде, а его коллеги вместе с Умяровым, который тоже играл высоко, не снабжали центрального форварда идеальными пасами. «Спартак» двигался, но не побеждал.

Карседо не перевернул игру

Первые пятнадцать минут матча – отдельное шоу. Батчи прекрасно прессинговал и создал гол Оласы. Левый защитник удачно открылся на фланге и четко пробил в дальнюю штангу, от которой мяч влетел в ворота. Вряд ли стоит винить Максименко, а вот правый защитник Жедсон зря прилепился к центральным защитникам. Кроме Батчи, важным для построений атак «Краснодара» стал Кривцов. Хотя плеймейкер традиционно не тратил силы впустую, стараясь играть стоя, Батчи забил именно после его передачи. Удар получился, здесь к Максименко точно нет вопросов, но снова вопросы к Жедсону.

«Спартак» работал как претендент на высокие места. Столичная команда держала в уме два подряд домашних поражения от «Краснодара» в РПЛ , соперник остался для них неудобным и серьезным. «Горожане» могли работать по счету, но это опасно, когда мяч у соперника. Мусаев был доволен прессингом и позиционной работой своей команды, но в финальной трети надо было прибавить. Кристиан, Батчи и Кривцов смотрелись неплохо, но они не замечали Воробьева. Без великана Кордобы «Краснодар» не может мучить центральных защитников соперников единоборствами, Воробьев играет иначе.

В перерыве «Спартак» пошел на необычную замену, с поля ушел Барко. Вместо плеймейкера появился Мартинс, но эта перестановка не принесла мгновенный результат. После перерыва «Краснодар» играл даже увереннее и спокойнее, чем в первом тайме. До 70-й минуты счет мог быть разгромным – 1:4 или 1:5 в пользу «горожан». Максименко потащил безумный плотный удар Черникова, Батчи красиво исполнил навес с левого фланга, но напарник не дотянулся. Также был шанс забить у форварда Воробьева. У «Спартака» тоже были подходы, но без передач Барко игра не клеилась, они разбегались позже.

Даку не выручил «Спартак»

Когда не бьешь по чужим воротам, отыграться можно лишь с помощью автогола. До перерыва у хозяев поля, невзирая на игру первым номером, было два удара в створ. После перерыва за тридцать минут «Спартак» пробил в сторону чужих ворот один раз. Когда надо отыграться, а команда за полчаса дома не может найти Агкацева мячом – игра переходит к сопернику. «Краснодар» справедливо и толково действовал по счету, прекрасный старт матча остался в прошлой жизни. «Горожане» ждали голевую контратаку, чтобы добить «Спартак», а хозяева после дебюта Даку прибавили в движении.

Новичок «красно-белых» активно вступал в борьбу, ведь знает, как надо играть против крепких защитников «Краснодара». Но «горожане» смотрелись более зрелой и выверенной командой. Батчи ловил на левом фланге Жедсона, португалец постоянно не успевал за соперником. Голы в первом тайме пришли через фланг Фернандеша, он провел неудачный поединок. Поскольку левый латераль «Краснодара» Оласа тоже был хорош, гостям хватало доминирования на одном фланге, чтобы убивать время атаками, в том числе позиционными. «Краснодар» в гостях контролировал игру, а не мяч.

Похвалу точно заслужит тренер Мусаев. Карседо провел один из самых неудачных матчей – его перестановки не сильно повлияли на «Спартак», который скорее гнали в атаку заполненные трибуны. А коллега испанца из «Краснодара» уцепился в голевой перевес в один мяч. Конечно, со Сперцяном и Кордобой можно было победить увереннее. Разумеется, у «Спартака» нашелся момент, чтобы сравнять счет, но после удара Жедсона мяч попал в штангу и от голкипера отскочил в поле. Шикарный момент возник на ровном месте, но «красно-белые» не создали серию подобных подходов с крутыми ударами.