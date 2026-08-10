Очередная перестройка «Челси». Хаби получил английский бриллиант

«Аристократы» хотят поскорее забыть минувший сезон. Начали с того, что проект Энцо Марески взял Клубный ЧМ и после 12 туров шёл вторым в АПЛ, продолжили отставкой итальянца и кошмарным назначением Росеньора, который абсолютно ожидаемо провалился, а закончили смиренным ожиданием того, когда всё это закончится.
И это при том, что лондонцы ежегодно устраивают масштабные закупки. Только в прошлом сезоне состав «Челси» пополнили Жоао Педро, Джейми Гиттенс, Алехандро Гарначо, Эстевао, Хато, Делап и другие – суммарно вложились на 339 миллионов евро. При этом Гарначо оправдал статус трансферного проавала (ожидаемо отправился в аренду), Гиттенс приличную часть сезона провёл в лазарете с травмой подколенного сухожилия, Эстевао тоже играл с переменным успехом и только Педро закрепился в костяке «аристократов».
С таким багажом команду принял Хаби Алонсо. Для испанца это хоть и хороший проект в плане ресурсов (руководители способны привезти любого игрока, на которого покажет тренер), но в то же время и огромный риск – никто из менеджеров в детище Боэли не задерживался, а за четыре года проект так и не показал серьёзного развития.
Под нового тренера «синие» озаботились чисткой состава — накопились вопросы с финансовым фэйр-плей и зарплатной ведомостью. К этому моменту «Челси» уже оформил часть сделок. Не так много вопросов по Андрею Сантосу и Тревору Чалобе. Бразильский опорник обладает приличным набором качеств и ещё будет расти. Но он не стал железобетонным игроком старта, а Алонсо использует схемы «3-4-2-1» и «4-2-3-1», в которых центральную ось наверняка составят Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо и Коул Палмер. «Аристократам» просто предложили хорошие условия за футболиста, который, скорее всего, использовался бы лишь для ротации.
По Чалобе и особенно по Кукурелье больше вопросов. Оба были частью костяка лондонцев в минувшем сезоне. Тревор провёл 34 игры в АПЛ, в 29 из них находился на поле все 90 минут. Марк – так вообще один из лучших на своей позиции прямо сейчас. И первого отдали в «Комо», второго по откровенно низкой цене отпустили в «Реал».
Все силы этим летом бросили на Моргана Роджерса. Плеймейкер «Астон Виллы» был стабилен и тащил команду за собой последние два сезона, плюс неплохо съездил на ЧМ-2026, взяв со сборной Англии бронзу. За хавбека отдали 138 млн евро (117 млн фунтов), сделав его самым дорогим трансфером английского футболиста. Морган скорее всего отправится на фланг атаки, поскольку в центральной оси уже есть креативщик в лице Коула Палмера. Вот, как о трансфере высказался Алонсо:
Нам нужен был важный игрок на этой позиции, и я уверен, что вариантов лучше, чем Морган Роджерс, было не так много. Нужны игроки, которые могут оказать практически мгновенное влияние, и я уверен, что Моргану не потребуется много времени, чтобы адаптироваться к клубу, системе и своим партнерам по команде.
[О совместимости с Палмером] У меня есть план, есть идея. Я вижу, как они могут отлично взаимодействовать. Нам нужно найти хорошее сочетание. Если мы найдем правильный баланс и разместим этих талантливых игроков на нужных позициях, с хорошим контролем мяча, то будем более конкурентоспособны как с мячом, так и без него.
Роджерс – главное приобретение лета, но лондонцы также подписали Уэлбека, Кенда – а ведь в линии атаки у команды итак перебор. Только на острие есть пять-шесть исполнителей, которые претендуют на игровое время в «Челси». Проблема не только в атаке – в целом игроков уже слишком много. Испанский наставник хочет сократить состав аж на 16 игроков. Часть из них отправят по арендам, но нужны и продажи.
Сейчас «аристократы» рассматривают предложения по Педру Нету, Николасу Джексону, Марку Гиу. На первого уже вышел «Манчестер Сити» – португальца в «Челси» приобретали под Энцо Мареску, а итальянец теперь как раз работает с «горожанами». Он знает, как использовать вингера, так что сделка всем должна пойти на пользу, стороны уже перешли к конкретике. Николаса Джексона хотят «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – это рабочая лошадка с хорошей физикой (хоть и с кошмарным завершением), которую можно выпускать на второй тайм, чтобы освежить игру. Гиу приходил за игровым временем (в его возрасте это особенно важно), но не получил желаемого. Теперь Марка лучше отпустить в аренду, где он получит практику.
Ещё под вопросом Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Лиам Делап. И даже Энцо Фернандес, на которого может снова переключиться «Реал» после того, как их обманул Родри.
Алонсо выбрал довольно сложное место для продолжения карьеры. Конечно, плюсы очевидны – с таким ресурсом можно получить футболистов под реализацию любых тренерских задумок. В «Байере» Хаби ограничивали финансовые возможности клуба и его статус, в «Реале» попалась неуправляемая раздевалка и руководство, вставшее на сторону капризных лидеров. Тут же дела, на первый взгляд, обстоят лучше. Вдобавок «аристократы» остались без еврокубков на сезон-26/27. Это значит, что не придётся распределять силы между двумя топ турнирами и сконцентрироваться на чемпионате. Плюс по сравнению с конкурентами будет преимущество в дополнительных днях отдыха.
При этом главный недостаток тоже очевиден – в «Челси» Хаби тоже не повезло с руководством. Никто при Боэли не получал достаточно доверия. Грэм Поттер оказался в эпицентре хаоса и быстро отправился в отставку. Маурисио Почеттино проработал год, даже упорядочил эту бессистемность. Его уволили потому, что не нравился игровой рисунок. А самый тревожный звоночек – кейс с Энцо Мареской. Итальянец идеально подходил под запросы руководства, разобрался с огромной заявкой «синих», вернул «Челси» в Лигу чемпионов, наконец, выиграл Клубный ЧМ – его уволили сразу, как только появились проблемы в коммуникации и конфликты.
Сейчас между Боэли и Хаби может быть идиллия, ему могут говорить о безграничном доверии. Но индикатором станет реакция при первых проблемах.