Очередная перестройка «Челси». Хаби получил английский бриллиант

вчера, 10:17

Команда с третьим по стоимости составом в АПЛ – за бортом еврокубков

«Аристократы» хотят поскорее забыть минувший сезон. Начали с того, что проект Энцо Марески взял Клубный ЧМ и после 12 туров шёл вторым в АПЛ , продолжили отставкой итальянца и кошмарным назначением Росеньора, который абсолютно ожидаемо провалился, а закончили смиренным ожиданием того, когда всё это закончится.

И это при том, что лондонцы ежегодно устраивают масштабные закупки. Только в прошлом сезоне состав «Челси» пополнили Жоао Педро, Джейми Гиттенс, Алехандро Гарначо, Эстевао, Хато, Делап и другие – суммарно вложились на 339 миллионов евро. При этом Гарначо оправдал статус трансферного проавала (ожидаемо отправился в аренду), Гиттенс приличную часть сезона провёл в лазарете с травмой подколенного сухожилия, Эстевао тоже играл с переменным успехом и только Педро закрепился в костяке «аристократов».

С таким багажом команду принял Хаби Алонсо. Для испанца это хоть и хороший проект в плане ресурсов (руководители способны привезти любого игрока, на которого покажет тренер), но в то же время и огромный риск – никто из менеджеров в детище Боэли не задерживался, а за четыре года проект так и не показал серьёзного развития.

Разгрузили ведомость

Под нового тренера «синие» озаботились чисткой состава — накопились вопросы с финансовым фэйр-плей и зарплатной ведомостью. К этому моменту «Челси» уже оформил часть сделок. Не так много вопросов по Андрею Сантосу и Тревору Чалобе. Бразильский опорник обладает приличным набором качеств и ещё будет расти. Но он не стал железобетонным игроком старта, а Алонсо использует схемы «3-4-2-1» и «4-2-3-1», в которых центральную ось наверняка составят Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо и Коул Палмер. «Аристократам» просто предложили хорошие условия за футболиста, который, скорее всего, использовался бы лишь для ротации.

По Чалобе и особенно по Кукурелье больше вопросов. Оба были частью костяка лондонцев в минувшем сезоне. Тревор провёл 34 игры в АПЛ , в 29 из них находился на поле все 90 минут. Марк – так вообще один из лучших на своей позиции прямо сейчас. И первого отдали в «Комо», второго по откровенно низкой цене отпустили в «Реал».

Новый лидер в группу атаки

Все силы этим летом бросили на Моргана Роджерса. Плеймейкер «Астон Виллы» был стабилен и тащил команду за собой последние два сезона, плюс неплохо съездил на ЧМ -2026, взяв со сборной Англии бронзу. За хавбека отдали 138 млн евро (117 млн фунтов), сделав его самым дорогим трансфером английского футболиста. Морган скорее всего отправится на фланг атаки, поскольку в центральной оси уже есть креативщик в лице Коула Палмера. Вот, как о трансфере высказался Алонсо:

Нам нужен был важный игрок на этой позиции, и я уверен, что вариантов лучше, чем Морган Роджерс, было не так много. Нужны игроки, которые могут оказать практически мгновенное влияние, и я уверен, что Моргану не потребуется много времени, чтобы адаптироваться к клубу, системе и своим партнерам по команде. [О совместимости с Палмером] У меня есть план, есть идея. Я вижу, как они могут отлично взаимодействовать. Нам нужно найти хорошее сочетание. Если мы найдем правильный баланс и разместим этих талантливых игроков на нужных позициях, с хорошим контролем мяча, то будем более конкурентоспособны как с мячом, так и без него.

Надо разобраться с имеющимися исполнителями

Роджерс – главное приобретение лета, но лондонцы также подписали Уэлбека, Кенда – а ведь в линии атаки у команды итак перебор. Только на острие есть пять-шесть исполнителей, которые претендуют на игровое время в «Челси». Проблема не только в атаке – в целом игроков уже слишком много. Испанский наставник хочет сократить состав аж на 16 игроков. Часть из них отправят по арендам, но нужны и продажи.

Сейчас «аристократы» рассматривают предложения по Педру Нету, Николасу Джексону, Марку Гиу. На первого уже вышел «Манчестер Сити» – португальца в «Челси» приобретали под Энцо Мареску, а итальянец теперь как раз работает с «горожанами». Он знает, как использовать вингера, так что сделка всем должна пойти на пользу, стороны уже перешли к конкретике. Николаса Джексона хотят «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – это рабочая лошадка с хорошей физикой (хоть и с кошмарным завершением), которую можно выпускать на второй тайм, чтобы освежить игру. Гиу приходил за игровым временем (в его возрасте это особенно важно), но не получил желаемого. Теперь Марка лучше отпустить в аренду, где он получит практику.

Ещё под вопросом Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Лиам Делап. И даже Энцо Фернандес, на которого может снова переключиться «Реал» после того, как их обманул Родри.

Сезон без еврокубков пойдёт Хаби на пользу, но боссы «Челси» редко дают тренерам поработать

Алонсо выбрал довольно сложное место для продолжения карьеры. Конечно, плюсы очевидны – с таким ресурсом можно получить футболистов под реализацию любых тренерских задумок. В «Байере» Хаби ограничивали финансовые возможности клуба и его статус, в «Реале» попалась неуправляемая раздевалка и руководство, вставшее на сторону капризных лидеров. Тут же дела, на первый взгляд, обстоят лучше. Вдобавок «аристократы» остались без еврокубков на сезон-26/27. Это значит, что не придётся распределять силы между двумя топ турнирами и сконцентрироваться на чемпионате. Плюс по сравнению с конкурентами будет преимущество в дополнительных днях отдыха.

При этом главный недостаток тоже очевиден – в «Челси» Хаби тоже не повезло с руководством. Никто при Боэли не получал достаточно доверия. Грэм Поттер оказался в эпицентре хаоса и быстро отправился в отставку. Маурисио Почеттино проработал год, даже упорядочил эту бессистемность. Его уволили потому, что не нравился игровой рисунок. А самый тревожный звоночек – кейс с Энцо Мареской. Итальянец идеально подходил под запросы руководства, разобрался с огромной заявкой «синих», вернул «Челси» в Лигу чемпионов, наконец, выиграл Клубный ЧМ – его уволили сразу, как только появились проблемы в коммуникации и конфликты.

Сейчас между Боэли и Хаби может быть идиллия, ему могут говорить о безграничном доверии. Но индикатором станет реакция при первых проблемах.