Гранды отказали 26-летней звезде. Английский хайп угробил карьеру Санчо

вчера, 15:19

От трансфера в МЮ до тренировок в клубе десятой лиги

Санчо потерял темп и ритм, словно танцор, который упал на голову и забыл все движения. Джейдон всегда был дерзким и верил в себя. В шестнадцать лет вингер ушел из «Манчестер Сити», чтобы учиться в академии «Боруссии». В первой команде из Дортмунда у него суммарно 114 голевых действий в 137 матчах. Великолепная статистика, но дальше Санчо стал жертвой английского футбольного хайпа. Привычка переоценивать и превозносить талантов, чтобы позже их уничтожить, не является новой для Англии. Бекхэма ненавидели всей страной после удаления на ЧМ -1998 против Аргентины.

Через много лет «альбиселесте» снова остановили «Трёх львов» на мундиале, и в составе Тухеля не было Санчо. Футболист и тренер разминулись в «Боруссии» и «Челси», не поработали вместе. Но в прошлом, когда вингер переходил в «Манчестер Юнайтед» за 73 миллиона фунтов, многие видели в Санчо будущего лидера сборной Англии. Ему лишь 26 лет – на год старше Букайо Сака, но Джейдон недавно тренировался на базе клуба десятого английского дивизиона. После попытки Эмери воскресить карьеру вингера в «Астон Вилле» ни один серьезный клуб не решается связываться с молодым игроком.

Санчо не пострадал из-за серии жутких травм, как легендарный бразилец Роналдо. У него нет таких серьезных психологических проблем родом из сложного детства, как у Деле Алли. Бывшего футболиста «Тоттенхэма» тоже вспоминают, перечисляя футболистов, которым сломал карьеру английский хайп. Впрочем, дело не только во внешних обстоятельствах. Многие футбольные таланты сами виноваты. Будь Балотелли умнее, он поднял бы над головой кубок Европы вместе со сборной Италии, переиграв Англию. А будь умнее Санчо, он мог отобрать у Италии или Испании победу в финале, забив свой гол.

Из компании ребят, которых погубило высокомерие, повезло лишь Погба. Поль стал чемпионом мира в Москве, но после этого на его карьере сказались все факторы, которые привели к провалу Санчо и других футболистов, здесь упомянутых. В случае с Погба влияла семейка. Поля похитил и шантажировал родной брат, но у Санчо ничего подобного не случалось. У вингера есть все, чтобы сейчас играть на уровне Беллингема, но в 26 лет с вингером боятся связываться даже после того как Джейдон стал свободным агентом. Сообщают только об интересе клуба для списанных европейцев – катарского «Аль-Райана».

Фанаты, которые инвестировали время в поддержку Санчо, не получили достойную компенсацию. Всегда ищут причины неудачи. Джейдон не любит тренироваться. В МЮ он хотел играть на позиции Рэшфорда. Тренерская чехарда и конфликт с тен Хагом, который заявил о «физических и психических проблемах» Санчо, тоже мешали. Ни в «Челси», где Санчо не доигрывал матчи до конца, ни в комфортной атмосфере с Эмери в «Астон Вилле» вингер не вернулся на элитный уровень. Его не ждут даже в Дортмунде, хотя помнят, что Санчо выбил ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов в 2024-м. Тот футбол остался в прошлом.

У многих англичан поколения Санчо одна общая проблема

В финале юношеской АПЛ «Челси» разгромил «Манчестер Сити» 5:1. В финале юношеского Кубка Англии «горожане» переиграли «Манчестер Юнайтед». Матчи объединяет то, о чем честно сказал тренер Тухель – отсутствие стиля. На поле физически крепкие подростки, вингеры играют в стиле Санчо, но у них нет тонкого понимания футбола, как у испанских и французских юниоров. Когда англичанин дважды удачно попадает по мячу, за него сразу платят от 80 миллионов евро. А если трезво смотреть на результаты английской системы, то они даже не сумели подготовить наследника Гордона Бэнкса.

Пикфорд – колоритный вратарь. Он плюет на перчатки, как делали легенды. У него смешные ужимки и крошечные для вратаря ладони. Джордан выжимает максимум, хотя и близко не является самым талантливым голкипером поколения. У него необычный стиль, чем Пикфорд отличается от полевых напарников, которые словно вышли с конвейера. На стартовом этапе карьеры примитивная школа помогает. Англичане могут рано показать класс, как сделал Майкл Оуэн, завоевавший «Золотой мяч» за подвиги в 21-летнем возрасте. Но после этого ни один англичанин не получал награду лучшему футболисту года.

Оуэна ранили травмы, но Майкл сломался как футболист, когда купил вертолет и оторвался от простых смертных. Англичанам тяжело пройти испытания деньгами, славой и критикой. Бекхэма нахваливают великие напарники по «Реалу», Дэвид собрался в Мадриде. Джеррард, Лэмпард и Руни – футбольные легенды после успехов в Лиге чемпионов, но после их поколения хулиганов пришли футболисты без харизмы. Лэмпард насмехался над американцами после теракта в Нью-Йорке. Джеррард много раз дрался в пабах. Руни в пьяном угаре изменял жене. Они поступали ужасно, но были настоящими футболистами.

Нынешние воспитанники главных академий клубов АПЛ стали безумно дорогими, скучными и безликими. Они как футбольные полуфабрикаты. Иногда наверх пробиваются хулиганы, вроде Грилиша, но Джека надолго не хватило. Изредка появляются не по годам взрослые парни, как Фоден. Палмер – ещё один пример колоритного футболиста, ведь он странный. Но Тухель признался, что понятия не имеет, где найти Филу и Коулу место в сборной Англии, которая пока отражает стерильную систему футбольной подготовки. В низших лигах играют в манере «бей – беги», а гранды держатся на легионерах.

Как показывает опыт аргентинцев, испанцев и французов, востребованных на трансферном рынке в АПЛ , в футболе очень важен вкус. Англичане его лишены. Стиль есть только у некоторых игроков, вроде Кейна, который научился нырять в глубину поля, или Беллингема. Джуд вовремя убежал в Германию и Испанию, чтобы не стать примитивной жертвой системы, вроде Маунта. А Санчо совершил ошибку всей жизни, когда пошел в «Манчестер Юнайтед» – клуб, потерявший идентичность. Джейдон не прошел испытание деньгами, как и Погба, но винить может только себя. Талант угас, ему не доверяют.

И правильно делают. Санчо в десятке самых дорогих английских футболистов в истории. Многие в том списке не отработали вложения. Грилиш не вернул 120 миллионов евро «Манчестер Сити». У дорогущего Андерсона низкие шансы стать для «горожан» новым Родри. Роджерс в «Челси» может быть полезным, но его трансфер дороже переходов Кейна и Беллингема. Англичане переоценивают игроков, упрямо не хотят меняться и развиваться. У их футбола есть всё, кроме стиля. Когда Санчо попросили продемонстрировать футбольный вкус, Джейдон может уехать в Катар в 26 лет без хронических травм.