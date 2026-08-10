Пощёчина для «Зенита» и Семака. Фаворит провалился против новичка РПЛ

После домашней неудачи с новичком РПЛ тренер фаворита заявил, что поражение ничему не научит его команду и самого наставника. Звучит высокомерно, но Семак не собирается меняться. Он редко играет от соперников, даже когда речь о подстройке по ходу матчей. После травмы Джона Джона в игре с «Родиной» Семак протестировал связку тяжелых форвардов Соболева и Аугусто в основе, не подумав, что навесы против клуба из Первой лиги – не лучшая стратегия. Футболисты «Зенита» говорят, что анализ поражения от Семака свелся к выводу: «Такие матчи надо выигрывать».
Глубоко. Были чемпионства, к которым «Зенит» пришел через анализ и синтез, развитие и прогресс, но те времена прошли. Сейчас намного больше инерции, фаворит играет денежными и кадровыми мышцами. Даже если оставить на время домашнее поражение в Санкт-Петербурге от скромного московского новичка высшей лиги «Родины», можно вспомнить гостевую победу над «Акроном». Счет 5:0 вроде бы говорит о тотальном преимуществе «Зенита». Но кто смотрел матч, зафиксировал в памяти отрезки, на которых скромный соперник грамотно разбирался с командой Семака.
У «Зенита» можно отобрать мяч. Это удавалось «Акрону» и удалось «Родине» после перерыва. «Спартак» проиграл «Зениту» в финале Суперкубка по пенальти, но результат основного времени – ничья. Часто обстоятельства и случайности работают в пользу Семака, он везучий. У «Спартака» пока нет надежной линии обороны, чтобы собрать чемпионскую серию побед в РПЛ. У «Локомотива» финансовые проблемы. ЦСКА нашел деньги на результативного форварда, но не определился с новичком. «Армейцам» остро не хватает голов, у «Динамо» тоже были проблемы с реализацией.
«Краснодар» потерял Сперцяна, а Семак может позволить себе многие полезные подписания. Сергей Богданович после поражения от «Родины» остается главным фаворитом РПЛ, но справедливо возмущение фанатов «Зенита», нейтральных зрителей и экспертов. Быстров в сердцах заявил, что петербуржцам надо менять тренера или весь состав. Слишком радикально и невыполнимо, но логичны низкие оценки работы Семака. На старте сезона «Зенит» играет с середняками. Учли неудачи прошлого против «Акрона» и «Оренбурга», одержав победы, но «Родину» они не обыграли.
Для противостояния такому оппоненту нужен тренерский класс, и Семак его не продемонстрировал. Причем сам наставник после матча вспоминал похожие случаи. «Зенит» редко проигрывает дома в РПЛ – поражение от «Родины» стало третьим за два года, но статистика не говорит о правильной работе Семака. Слишком часто тренер «Зенита» недоволен игрой собственной команды, но ничего не меняет. После легкого гола Глушенкова – Максим включил прессинг, испугав оборону соперника, петербуржцы не развили успех и допустили дубль молодого армянского форварда Гарибяна.
Качество футбола, положительный результат и рост уровня игроков – три кита, на которых стоит успешная тренерская работа. У Семака редко проблемы с результатом. Даже в сезонах, когда «Зенит» заслуживал передать чемпионство другим командам, чаще всего именно петербуржцы на финише опережали конкурентов на несколько очков. Было лишь одно справедливое исключение в пользу «Краснодара». У «Зенита» узнаваемый стиль игры – доминирование с мячом, простые решения и ставка на технический перевес. Но всегда ли можно называть футбол Семака качественным?
Вряд ли, ведь есть явные огрехи. Даже понятный треугольник Нино, Дивеева и Барриоса развалился без мяча против скромной «Родины». Без свежего Сантоса не хватает класса слева, а его коллега по сборной Бразилии Энрике после чемпионата мира хотел бы уйти, но покупатели отказываются. Даже если навесить всех собак на футболистов, остается напомнить, что за мотивацию исполнителей и форму команды отвечает тренер. Семак всегда ждет, что кто-то спасет его, набрав форму. Его выручали в прошлом Мостовой, Глушенков и Соболев, но никто не изменил уровень.
Надежные Барриос и Сантос скорее замерли на определенной высоте, чем стали выше классом, поработав под руководством Семака. Дивеева вряд ли заберут в ПСЖ через год. Вратарей «Зенита» в Париже тоже не будет, их школа не так хороша, как у «Краснодара». Форвард Аугусто может повторить ошибки Педро и Энрике, которые пришли в «Зенит» в надежде, что привлекут внимание грандов, а надолго застряли в лимбе РПЛ. Вряд ли перспективным футболистам стоит доверять тренеру Семаку. Ни к россиянам, ни к иностранцам у него нет особого подхода. Никто не впечатляет.
Вендел в молодости выделялся в РПЛ, будучи ближе других к переходу в серьезный клуб. Но когда стало ясно, что без благословенного пинка диспетчер не старается, «Зенит» не вырастил из хавбека футболиста для основы «Ливерпуля», или хотя бы «Ювентуса». Маркус, как и все остальные, привык к роли. В «Зените» легче всего выигрывать чемпионства в РПЛ. Также в Санкт-Петербурге хорошо платят, что знают все молодые бразильские футболисты. Вызов Сантоса и Энрике в сборную на ЧМ-2026 повлияет на интерес иностранцев к клубу, но проблема «Зенита» не в футболистах.
Семак не растет как тренер. Директора «Зенита» интересовались перспективными иностранными наставниками, но получили вежливые отказы. В РПЛ не рвутся самые перспективные тренеры мира, они любят сражаться против фаворитов Лиги чемпионов и практиковаться в еврокубках. На российском рынке мало специалистов могут тренировать «Зенит» лучше Семака, но кто из них сейчас в идеальной форме? Никто, поэтому руководство клуба закрывает глаза на вялые отрезки и поражения от середняков. Пока весной титул у Семака – тренеру позволяют не развиваться и ничему не учиться.
Нет уж, ребята. Семак на своем месте. И его компетентность, за единичным исключением, намного выше всех остальных его коллег в Рашенском футболе, - вот тут то и проблема... Гриб-паразит растет не на здоровом, а на больном дереве. Вот с дерева и начинайте о Беде молвить.
Чтоб ж вы всё про деньги и про деньги...
Дело в умении...желании...
Можно и за 200 тысяч снять хит...а можно и за 200 млн провалиться в прокате....
Дело в профессионализме...а не в деньгах...
Семак не прогрессирует не потому что сыт и ленив в виду достатка....а потому что просто не умеет...у него есть определенная база...и её уровень он не перешагнёт ни за какие деньги... как бы вы их там не делили...на народные...не народные...
Можно научится играть на скрипке...но за деньги нельзя сделать из любого ...Рихтера,..
Понятно...написав очередной пасквиль про Зенит...и день светлей и каша вкусней...но в этот раз у вас как то не в тему...
Пенками вытащат Зенит, опять, и всё останется