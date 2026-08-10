Пощёчина для «Зенита» и Семака. Фаворит провалился против новичка РПЛ

вчера, 19:05

Семак не учится на поражениях «Зенита»

После домашней неудачи с новичком РПЛ тренер фаворита заявил, что поражение ничему не научит его команду и самого наставника. Звучит высокомерно, но Семак не собирается меняться. Он редко играет от соперников, даже когда речь о подстройке по ходу матчей. После травмы Джона Джона в игре с «Родиной» Семак протестировал связку тяжелых форвардов Соболева и Аугусто в основе, не подумав, что навесы против клуба из Первой лиги – не лучшая стратегия. Футболисты «Зенита» говорят, что анализ поражения от Семака свелся к выводу: «Такие матчи надо выигрывать».

Глубоко. Были чемпионства, к которым «Зенит» пришел через анализ и синтез, развитие и прогресс, но те времена прошли. Сейчас намного больше инерции, фаворит играет денежными и кадровыми мышцами. Даже если оставить на время домашнее поражение в Санкт-Петербурге от скромного московского новичка высшей лиги «Родины», можно вспомнить гостевую победу над «Акроном». Счет 5:0 вроде бы говорит о тотальном преимуществе «Зенита». Но кто смотрел матч, зафиксировал в памяти отрезки, на которых скромный соперник грамотно разбирался с командой Семака.

У «Зенита» можно отобрать мяч. Это удавалось «Акрону» и удалось «Родине» после перерыва. «Спартак» проиграл «Зениту» в финале Суперкубка по пенальти, но результат основного времени – ничья. Часто обстоятельства и случайности работают в пользу Семака, он везучий. У «Спартака» пока нет надежной линии обороны, чтобы собрать чемпионскую серию побед в РПЛ . У «Локомотива» финансовые проблемы. ЦСКА нашел деньги на результативного форварда, но не определился с новичком. «Армейцам» остро не хватает голов, у «Динамо» тоже были проблемы с реализацией.

«Краснодар» потерял Сперцяна, а Семак может позволить себе многие полезные подписания. Сергей Богданович после поражения от «Родины» остается главным фаворитом РПЛ , но справедливо возмущение фанатов «Зенита», нейтральных зрителей и экспертов. Быстров в сердцах заявил, что петербуржцам надо менять тренера или весь состав. Слишком радикально и невыполнимо, но логичны низкие оценки работы Семака. На старте сезона «Зенит» играет с середняками. Учли неудачи прошлого против «Акрона» и «Оренбурга», одержав победы, но «Родину» они не обыграли.

Для противостояния такому оппоненту нужен тренерский класс, и Семак его не продемонстрировал. Причем сам наставник после матча вспоминал похожие случаи. «Зенит» редко проигрывает дома в РПЛ – поражение от «Родины» стало третьим за два года, но статистика не говорит о правильной работе Семака. Слишком часто тренер «Зенита» недоволен игрой собственной команды, но ничего не меняет. После легкого гола Глушенкова – Максим включил прессинг, испугав оборону соперника, петербуржцы не развили успех и допустили дубль молодого армянского форварда Гарибяна.

Тренер «Зенита» не развивает футболистов

Качество футбола, положительный результат и рост уровня игроков – три кита, на которых стоит успешная тренерская работа. У Семака редко проблемы с результатом. Даже в сезонах, когда «Зенит» заслуживал передать чемпионство другим командам, чаще всего именно петербуржцы на финише опережали конкурентов на несколько очков. Было лишь одно справедливое исключение в пользу «Краснодара». У «Зенита» узнаваемый стиль игры – доминирование с мячом, простые решения и ставка на технический перевес. Но всегда ли можно называть футбол Семака качественным?

Вряд ли, ведь есть явные огрехи. Даже понятный треугольник Нино, Дивеева и Барриоса развалился без мяча против скромной «Родины». Без свежего Сантоса не хватает класса слева, а его коллега по сборной Бразилии Энрике после чемпионата мира хотел бы уйти, но покупатели отказываются. Даже если навесить всех собак на футболистов, остается напомнить, что за мотивацию исполнителей и форму команды отвечает тренер. Семак всегда ждет, что кто-то спасет его, набрав форму. Его выручали в прошлом Мостовой, Глушенков и Соболев, но никто не изменил уровень.

Надежные Барриос и Сантос скорее замерли на определенной высоте, чем стали выше классом, поработав под руководством Семака. Дивеева вряд ли заберут в ПСЖ через год. Вратарей «Зенита» в Париже тоже не будет, их школа не так хороша, как у «Краснодара». Форвард Аугусто может повторить ошибки Педро и Энрике, которые пришли в «Зенит» в надежде, что привлекут внимание грандов, а надолго застряли в лимбе РПЛ . Вряд ли перспективным футболистам стоит доверять тренеру Семаку. Ни к россиянам, ни к иностранцам у него нет особого подхода. Никто не впечатляет.

Вендел в молодости выделялся в РПЛ , будучи ближе других к переходу в серьезный клуб. Но когда стало ясно, что без благословенного пинка диспетчер не старается, «Зенит» не вырастил из хавбека футболиста для основы «Ливерпуля», или хотя бы «Ювентуса». Маркус, как и все остальные, привык к роли. В «Зените» легче всего выигрывать чемпионства в РПЛ . Также в Санкт-Петербурге хорошо платят, что знают все молодые бразильские футболисты. Вызов Сантоса и Энрике в сборную на ЧМ -2026 повлияет на интерес иностранцев к клубу, но проблема «Зенита» не в футболистах.