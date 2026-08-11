«Локо» пойдёт на пользу продажа Батракова. Не срослось с ПСЖ – есть «Галатасарай»

вчера, 10:58

Сложная финансовая ситуация

Иначе происходящее никак не объяснить: почему «Локо» не в состоянии удержать своего лидера Дмитрия Баринова? Почему отпустил Илью Самошникова в «Спартак»? Почему летом отказались от основного форварда Дмитрия Воробьёва? Состав «железнодорожников» методично ослабляется, при этом летом на вход оформили только два трансфера: вернули в Россию 32-летнего Георгия Джикию и арендовали Александра Коваленко, который после «Зенита» вспоминает, каково это – выходить на поле.

А несколько лет назад руководство говорило, что Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков – не потеря для команды. Тогда очень кстати оказался Алексей Батраков, который дорос до основной команды и закрыл дыру на позиции «десятки». Но факт есть факт: не первый год «красно-зелёные» работают в условиях дефицита и относятся скорее к прослойке между топами и середняками. Вероятно, никуда не исчезли последствия от работы немцев в клубе, «Локомотив» – в кризисе и не может себе позволить траты, на которые идут «Зенит» или «Спартак». А как только кто-то сверкнёт, те же самые «красно-белые», «сине-бело-голубые» или «быки» за ними приходят.

Так и получается, что Воробьёва отдают за ориентировочно 7,3 млн евро, ведут переговоры с «Зенитом» по Карпукасу, торгуются по Батракову – и всё равно пока не могут себе позволить трансферы.

Уже просчитались с парижанами

По слухам, как раз в финансовой составляющей продажа Батракова должна была помочь клубу: сняла бы часть нагрузки, появились бы деньги для трансферов. Алексей – главный актив для москвичей. Полузащитник прошёл все этапы проверки молодого футболиста. Ворвался в основу на освободившуюся позицию и сразу дал на ней качество. В первый же сезон задал планку, забив 14 мячей и отдав семь голевых передач в 29 матчах чемпионата. Но что самое главное – показал стабильность и дал те же показатели на следующий сезон (28 игр – 13 голов и девять ассистов). Понятно, что москвичи хотели взять от сделки максимум.

Шума вокруг потенциального трансфера было много. Агент хавбека Владимир Кузьмичёв заявлял, что переговоры между клубами велись, гендиректор «Локо» Борис Ротенберг – что предложений не поступало, ПСЖ не обращался. Картинка складывается интересная. Уже в мае сообщалось, что футболист – в списках парижан, представители европейского гранда следили за ним. С первого июля вступали в силу отступные в 20 млн евро, эту дату считали ключевой в переговорах.

Менее чем за месяц до неё на горизонте появился болгарский агент, который предложил «Локомотиву» сопровождать сделку, – по слухам, он был готов оформить трансфер за 30 млн евро и просил себе пять, ещё четыре миллиона тогда бы отошли агентам игрока, а 21 получил бы клуб (от 20 млн евро получили бы 16). Сообщалось, что агент запросил авторизацию, которую бы заверил «Локо». Через посредника осуществлялись все контакты, но никаких документов участникам сделки не предоставлялось. В итоге Ротенберг якобы отказался от услуг агента.

Есть «Галатасарай» и пример Пиняева перед глазами

Понятно, что после такого облома вариант в чемпионате Турции воспринимается совсем не так. «Галатасарай» параллельно с Батраковым вёл Родригу Мора из «Порту», но тот в итоге отправится в «Рому», так что вариант с хавбеком «Локо» стал основным.

Тут тоже странная ситуация. Отмечается, что «Галатасарай» готов активировать опцию выкупа за 20 млн евро. Обычно это означает, что покупатель кладёт, сколько прописано в контракте, и переходит к переговорам с игроком. Но в этом случае почему-то отмечается, что Борис Ротенберг хочет выручить от сделки 30 миллионов, а «красно-зелёные» опровергли информацию о предложении трансфера. Плюс выходит заявление, что клуб вообще не ведёт переговоры.

Эти игры не доведут до добра. Алексей точно не производит впечатление ментально неустойчивого человека, но эти три-четыре месяца трансферных войн у кого угодно выбьют почву из-под ног. Вспомните первый год Исака в «Ливерпуле», сезон Захаряна после сорвавшегося перехода в «Челси».

Если конкретика действительно есть, «Локо» делает себе только хуже, оставляя себя без денег и без лидера. Да, на своём активе надо заработать, но эти финты уже не оценил ПСЖ , теперь уходит время с «Галатасараем». Всё просто сведётся к тому, что в погоне за большим не получится заработать вообще ничего – и не появятся деньги на усиление.

А что касается самого игрока – есть примеры с Пиняевым и тем же Захаряном. Первый после командировок в МЮ плавно поднимался по карьерной вертикали, добрался до «Локомотива» – и упёрся в потолок, провёл совершенно невнятный прошлый сезон. В клубе сейчас серьёзные игровые проблемы, и посреди этого хаоса, потеряв возможность отправиться в Европу, Алексей может просто потерять игровой ритм.

Галактионова нужно освободить от обязательств на этот сезон

Тренер развивал команду, докрутил проект до бронзовых медалей чемпионата, но теперь остался в машине без мотора, а без денег от продажи Батракова – видимо, и без трансферов. У клуба ни одной победы в первых четырёх играх сезона (успели проиграть в дерби), перспективы крайне сомнительные. При этом Галактионов уже доказал, что отлично развивает молодёжь. В текущей ситуации придётся всё начинать сначала – как в 2022 году, когда Михаил принял «железнодорожников» в зоне стыков и поднял на восьмую строчку. Только для этого стоит смирить амбиции и не мерить успех команды прошлым сезоном.