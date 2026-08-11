Симеоне уехал, Альварес в ярости. Главная сага лета продолжается

вчера, 15:55

Испанские страсти отпугнули победителя Лиги чемпионов

Это был, пожалуй, самый благоприятный для всех вариант. «Пари Сен-Жермен» ценит форвардов-универсалов, Луис Энрике бы нашёл подход к Альваресу – так что аргентинец бы точно получал достаточно игрового времени, вдобавок в составе победителя двух последних ЛЧ . К тому же парижане легко бы закрыли финансовый вопрос – они были готовы заплатить «Атлетико» столько, сколько те запрашивали (100-130 млн евро), согласны были рассмотреть вариант с включением в сделку Ли Канджина и Гонсалу Рамуша.

Вроде всех всё устраивало. Альваресу готовы были платить 22 млн евро в год в сильнейшем клубе Европы, «матрасникам» предложили бы достойную компенсацию, оформить бы сделку получилось ещё до ЧМ (первые контакты начались ещё в мае), и форвард спокойно бы приступил к сборам уже в новой команде.

Вместо этого продолжались непонятки. Отмечается, что парижане решили свернуть сделку из-за нерешительности самого аргентинца. Хулиана поставили перед фактом, что, если он не изъявит чёткого желания перебраться в Париж, ПСЖ переключится на другие цели. В итоге так и произошло.

«Матрасники» отбиваются от «Барсы», RFEF даже открыла дело

По всей видимости, Альварес был готов рассматривать только вариант с «Барсой». И этим были категорически недовольны уже сами «матрасники». О финансовых проблемах каталонцев уже всем известно. Ранее «блауграна» одолевала «Атлетик» просьбами отдать им Нико Уильямса подешевле, либо не единовременным платежом. В конце июня мадридцы обратились в ФИФА с жалобой на «Барсу». Вот что отметил гендиректор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль:

Наша обязанность – защищать интересы «Атлетико», поэтому мы собираемся подать в ФИФА жалобу на «Барселону» за переговоры с игроком, имеющим действующий контракт, в защищенный период. «Барселона» не уважает нас, она думает, что может нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают всему миру свой стиль работы, который их и определяет. Они пытаются заставить всех поверить, что могут провести операцию, к которой на самом деле не готовы.

Также с жалобой на нарушение этических норм обратились в Испанскую футбольную федерацию (RFEF) – отмечалось, что каталонцы оказывают давление на футболиста, чтобы организовать трансфер. RFEF уже занялась рассмотрением.

Хотели зайти через самого форварда – Хулиан в ярости после отъезда Симеоне

«Барса» всё ещё не может позволить себе дорогостоящие трансферы – вспомните, какие проблемы испытывали с регистрацией Дани Ольмо, как ничего не смогли сделать, когда «Атлетик» потребовал за Нико Уильямса всю сумму компенсации единым платежом. Не просто так теперь присматривают команду Феррану Торресу. Теперь то же самое происходит с Альваресом. Деку, уже опытный в таких делах, вёл переговоры с Альваресом и надеялся провернуть сделку до ЧМ -2026. Были попытки со стороны ПСЖ и «Арсенала» – в итоге что те, что другие переключились. Видимо, из-за нежелания игрока. Так что теперь только «сине-гранатовые» сохраняют к игроку предметный интерес.

После подачи жалобы мадридцами спортивный директор «Барсы» вновь встретился с представителем Хулиана, чтобы составить следующие шаги. Для оформления сделки нужен диалог, при этом «Атлетико» не собирается продолжать участие в переговорах и не согласится ни на 100, ни на 150, ни на 200 млн евро. Футболист после отпуска должен будет вернуться в расположение «матрасников», окружение аргентинца говорит о его желании играть за «Барсу». По последним данным, сам Альварес выразил готовность надавить на «матрасников», чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки.

Форвард собирался поговорить с главным тренером Диего Симеоне, но, когда вернулся из отпуска, менеджер улетел на Ибицу на два дня. Хулиан считает, что наставнику не хватило смелости, чтобы дождаться и поговорить с ним. Аргентинец сказал всем присутствовавшим на тренировочной базе, чтобы они не рассчитывали на него.

Ни для кого ничем хорошим это не закончится

Никогда такие трансферные саги не приводят ни к чему хорошему. Самый свежий пример – Александер Исак. «Ньюкасл» действовал полностью в правовом поле. «Ливерпуль» пришёл за их ключевым футболистом, которого не собирались продавать. У футболиста действующий контракт, который он обязан отработать. Швед решил идти до конца, пошёл на открытый конфликт с клубом и просто выбил себе место в рядах мерсисайдцев. Произошедшее далее можно объяснять чем угодно – кармой, сбившимися ориентирами, скомканной предсезонкой. Факт есть факт – в «Ньюкасле» Исак был ведущим игроком всей лиги, наколотил 23 мяча в сезоне-2024/25, а в «Ливерпуле» провёл только 14 матчей в чемпионате, остальную часть лечился от травмы, отметился только тремя голами.