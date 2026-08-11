Их хотят все топ-клубы мира. Лучшие правые защитники мирового футбола

вчера, 21:30

Наследники Дани Алвеса.

В европейском футболе собрано множество первоклассных футболистов на позиции правого защитника, среди которых выделяются звезды «Арсенала» , «Барселоны» , «Тоттенхэма» , «Челси» и «Реала». Некоторые преуспевают и в атаке, другие — лишь в обороне, а лучшие умеют совмещать и то, и другое. Давайте посмотрим на лучших защитников правого фланга. Сразу скажем, что вы имеете полное право оспорить в комментариях данный список, назвав своих кандидатов.

Майкл Кайоде

Молодой игрок сборной Италии уже регулярно фигурирует в категории трансферные слухи, но еще один сезон в «Брентфорде» пойдет ему на пользу перед неизбежным переходом в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Длинные вбросы мяча с аута в исполнении Кайоде, напоминающие передачи Рори Делапа, — приятный бонус, но не только это дает ему право считаться одним из самых многообещающих молодых правых защитников в Европе.

Дензел Думфрис

Да, этот парень вытеснит Трента Александер-Арнольда. Еще недавно это было немыслимо, когда Юрген Клопп и Арне Слот максимально использовали сильные стороны Трента. А потом был невпечатляющий дебютный сезон в «Реале». Трент был исключен из состава сборной Англии на чемпионат мира. Игнорирован в пользу Трево Чалоба и Джаррелл Куанса. Довольно сильное падение для игрока, который когда-то мечтал выиграть «Золотой мяч». У Александра-Арнольда есть талант, чтобы вернуть себе место среди лучших в мире, но нам трудно представить, как он органично впишется в команду Жозе Моуринью. Поэтому именно он вполне может стать преемником Дани Карвахаля.

Юлиан Риерсон

Риерсон, который раньше никогда не отдавал больше трех голевых передач за сезон в лиге, во второй половине прошлого сезона внезапно превратился в одного из самых результативных крайних защитников Европы. Норвежец завершил сезон Бундеслиги с невероятным количеством голевых передач — 15, включая четыре в одном матче против «Майнца». В тот момент казалось, что это просто пик. Возможно, в следующем сезоне мы увидим возвращение к среднему показателю, на ЧМ Риерсон хорошо проявил себя, что может означать вполне стабильную форму Юлиана в будущем.

Тино Ливраменто

Ещё один качественный выпускник академии «Челси», обладающий всем необходимым для трансфера в топ-клуб, но чей прогресс, к сожалению, был замедлен травмами. Неудивительно, что Ливраменто постоянно связывают с клубами «большой шестерки» АПЛ . «Ньюкаслу» необходимо удержать его – и поддерживать его в хорошей форме – если они хотят добиться хоть какого-то успеха в эпоху после Эдди Хау. С большой долей вероятности он станет основным правым защитником сборной Англии на следующих чемпионатах Европы и мира.

Жюль Кунде

Три титула чемпиона Ла Лиги. Постоянное место в составе сборной Франции. Очередной выход в плей-офф чемпионата мира. Послужной список Кунде не вызывает сомнений. Но если вы посмотрите, как он играет, а не будете читать его биографию в Википедии, то у вас сложится совсем другое впечатление. В последние пару лет Кунде не выглядит таким уверенным, каким был в лучшие годы своей карьеры. Он по-прежнему очень хороший правый защитник, но слишком часто теряет концентрацию и допускает ошибки в простых эпизодах. Высокая линия обороны «Барселоны» говорит о многом, но все равно хочется ожидать большего от игрока такого уровня.

Даниэль Муньос

Муньос слишком стар, чтобы стать топовой продажей «Кристал Пэласа», но его все равно можно назвать одним из лучших правых защитников Премьер-лиги. В прошлом сезоне он неделя за неделей был одним из самых стабильных игроков «Пэлас». Затем Даниэль отправился на чемпионат мира и показал, что может выступать хорошо и на более высоком уровне, став одним из лучших игроков в составе сборной Колумбии. Невольно задаешься вопросом, насколько иначе могла бы сложиться карьера Муньоса, если бы он добился прогресса несколько лет раньше. Но у него еще есть шанс попасть в один из крупнейших европейских клубов.

Педро Порро

Ещё несколько месяцев Порро было сложно ставить в список лучших правых защитников мира. Испанец играл важную роль в составе «Тоттенхэма», который провалил сезон, уже регулярно демонстрируя ужасающую игру в обороне. Но в этом и заключается ценность Порро. Поставьте его в более топовую команду, то есть в Испанию Луиса де ла Фуэнте, и тогда качества Порро сразу станут очевидны для рядового болельщика. На чемпионате мира он выглядел как идеальный правый защитник: грамотно выбирал позицию, уверенно действовал в обороне и постоянно представлял угрозу в атаке.

Рис Джеймс

Существует мнение, что Джеймс слишком разносторонний игрок, что ему же и вредит. Капитан «Челси» может отлично играть в полузащите, но это лишь подчеркивает, насколько он универсальный футболист. Но лучше всего он по-прежнему выступает на позиции правого защитника. В прошлом сезоне Рис получал больше игрового времени, но все равно пропустил чемпионат мира. Следующий сезон может стать определяющим в карьере Джеймса. Хаби Алонсо может решить будущее англичанина.

Журрьен Тимбер

Низкие показатели Тимбера в плане голов и результативных передач — вот его слабое место. С такой статистикой нельзя нидерландца даже просто сравнить с Дани Алвесом или Кафу, которые считаются одним из идеальных правых защитников. Но оборонительные качества Тимбера позволяют ему занять место в топе лучших на своей позиции прямо сейчас. Он сыграл одну из ключевых ролей в триумфе «Арсенала» в Премьер-лиге.

Ашраф Хакими

«Ашраф Хакими. Лучший правый защитник в мире. Спокойной ночи, ребята. 👋🏽» — написал Килиан Мбаппе во время Кубка африканских наций 2022 года.

Наверное, «диктатор» был прав. Хакими действительно можно назвать лучшим правым защитником на данный момент. Не просто так его хотел вернуть топ-клуб.