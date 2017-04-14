Лига Европы остановит МЮ?

У Моуриньо – предчувствие победы. У Златана – мания величия. У «Андерлехта» – талантливые футболисты, но нет Бердыева. О жизни фаворита в еврокубке – на «Соккер.ру».

За победу. Путевка в Лигу чемпионов

Победителю Лиги Европы обычно нужна и помогает прямая путевка в верховный кубок. «Севилья» благодаря победе над «Ливерпулем» в прошлом финале ее получила. Также финишировала четвертой в Испании и формально передала место «Вильярреалу». Вот только «субмарина» вылетела от «Монако» в квалификации. То есть «Севилья» благодаря Лиге Европы обезопасила себя от встречи с дикими «монегасками», которые теперь могут выйти в большой полуфинал.

Так зачем МЮ рисковать путевкой в ЛЧ? В АПЛ идут на пятом месте. Могут догнать «Ливерпуль», но согласитесь, что куда надежнее обыграть «Андерлехт» и еще двух соперников не уровня «Арсенала» и «Манчестер Сити», чем до последнего тура переживать и страдать. Право на Лигу чемпионов – веская причина, почему Моуриньо так хочет вернуться к истокам. На заре карьеры португалец брал с «Порту» Кубок УЕФА, обыграв «Селтик» Ларссона. Аленичев тогда забивал в финале, как и будущий динамовец Дерлей. Жозе не прочь снова выиграть младший еврокубок.

Против МЮ. Непредсказуемость Лиги Европы

В прошлом сезоне ван Гал тоже «выигрывал» этот турнир, как помните. Причем с тем же посылом – хотелось в Лигу чемпионов. Англичане отыгрались после поражения от «Мидтьюлланда», но потом «Ливерпуль» Клоппа выбил МЮ после первого матча. Во втором ведь отыграться не получилось, была ничья. Вообще, если посмотрите на состав первого раунда плей-офф прошлого года, то скорее поставите на «Наполи», «Боруссию» из Дортмунда, «Севилью», «Тоттенхэм» или МЮ. Но в финале был испанский победитель плюс «Ливерпуль».

За год до этого в решающих матчах ждали «Вильярреал», «Аякс», «Рому», «Фирентину», «Тоттенхэм», «Зенит», «Ливерпуль» и «Наполи». А в четвертьфиналах были «Брюгге», «Днепр» и киевское «Динамо». Только «Севилья» всегда оставалась фаворитом и три раза подряд не подводила. Даже в этом сезоне уже вылетели «Зенит», «Атлетик», «Вильярреал», «Рома», «Тоттенхэм» и «Ростов» - все могли пройти в четвертьфиналы. Так что Лига Европы только на вид такая простенькая. Этот турнир не любит «бумажных фаворитов».

За победу. Лучший состав и тренер турнира

Ибрагимович поднимает ставки, он не просто король какой-то, а целое божество. Но если Златан не дурачится и не издевается – продуктивный форвард. Минимум шестой игрок АПЛ, если судить по списку номинантов на звание «Футболист года» по версии коллег-профессионалов. И хотя не все у МЮ такого уровня, как старенький швед, Погба, Мхитарян, Кэррик – полноправные фавориты Лиги Европы. У «Манчестер Юнайтед» самый сильный состав турнира.

А могло быть иначе? Не «Генк» ведь самый богатый клуб мира. И не «Сельта», «Аякс» или «Лион», хотя французам еще надо отбиться от нападений дерзких турецких завоевателей, у которых на носу референдум о воссоздании монархии. Моуриньо тоже император, но не великий неудачник, как Наполеон. Жозе уже пережил Бонапарта на три года, российскую весну в Ростове-на-Дону прошел без потерь, осваивается в Манчестере и в любом состоянии не может считаться тренером более слабым, чем семь его коллег. Бердыева уже обыграл, не с кем даже подарками обменяться теперь в этой Лиге Европы!

Против МЮ. Сильные стороны «Андерлехта»

Чтобы выиграть Лигу Европы, нужна одна мелочь – не вылететь до финала, например, от бельгийцев. А ведь неплохо «лиловые» прибавили с начала августа, когда проиграли дома 0:2 «Ростову»! Все, о чем говорили тогда, учли. Также сработали прогнозы относительно прогрессивности и перспективности лучших молодых ребят из состава «Андерлехта». Впрочем, живую силу бельгийцев ощутил не только мазохистский «Зенит» Луческу, но и беспечный МЮ Моуриньо.

Правда, если бы лучший из футбольных армян Мхитарян в Брюсселе не положил гол с нулевых угла и расстояния, выездная ничья без голов смотрелась бы иначе. Как и поражение 1:0. Видно, что «Андерлехт» может забить английскому сопернику еще. Но были бы нули – выездной мяч в Англии ценился бы иначе. Хотя даже после результативной ничьей у «Андерлехта» остается возможность сотворить сенсацию. Играли с МЮ смело, и если им повезет с ударами – дома Ромеро потревожили один раз, то один удачный выстрел Тилеманса или Ашампонга заставит Жозе нервничать.

За победу. Отсеивание сложных соперников

Состав четвертьфиналов мог быть представительнее. Например, если бы «Тоттенхэм» не вылетел так быстро. Или «Ростов» попал на любого соперника, кроме МЮ. «Рома» не опозорилась против «Лиона». «Зенит» и «Шахтер» не вылетели в холодные края. Но собрали тех, кто оказался сильнее на поле, и такой выбор соперников выгоден для «Манчестер Юнайтед», поскольку всем оппонентам не хватает чемпионской наглости. Если проходят «Андерлехт», то кого им здесь бояться?

В Лиге Европы семь «Андерлехтов» и МЮ. А ведь они через сезон мечтают о серьезной борьбе за первое место в Англии. Мечтают, ведь зачем им вкладывать деньги в футболистов по цене Погба, если нет чемпионских амбиций? Такой коллектив должен справляться с любым из победителей трех остальных пар. Предчувствие Моуриньо может в этот раз не подвести, а класс соперников позволяет выходить в следующую стадию так, как Жозе удобно – с правом на мелкие ошибки, как в Брюсселе, но с солидной игрой дома.

Кто может помешать МЮ выиграть Лигу Европы?

Судя по свежим матчам четверга, у МЮ в полуфинале может быть достойный соперник, но уж точно не более сильный. Впрочем, в полуфинал еще не вышли, ведь Погба не смог реализовать отличный момент с паса мистера Ибрагимовича. Но если выйдут, то «Сельта» может их попугать, если сама пройдет «Генк». Юный «Аякс» - помешать МЮ сыграть в свой футбол на том же уровне, что и «Андерлехт». А «Лиону» надо совладать с нервами, ведь отложенный из-за беспорядков на трибунах поединок сложился для «ткачей» не так, как мечтали.

В противном случае дальше пойдет «Бешикташ» - непростая команда, с которой Моуриньо играть не хотел. Вообще, такое ощущение, что и сам МЮ не очень хотел играть на все деньги. Вторую стадию подряд специально придерживает коней и не спешит мощно включаться на выезде, чтобы можно было удивить соперника дома. Хотели обыграть «Андерлехт» в идеале в два мяча, не отдав все силы и играя медленно? Не получилось. Но пока сэр Алекс Фергюсон ездит на выездные поединки – надо подарить ему барабан, будет фанат-талисман, у команды нет морального права подводить великого шотландца.

И первый поединок против «Андерлехта», как и параллельная оценка трех остальных матчей, позволяет понять – если «Манчестер Юнайтед» сыграет два достойных домашних матча и один грамотный в гостях, то окажется в финале. На том самом стадионе, где Ибрагимович сделал покер в ворота сборной Англии и забил знаменитый гол. Возможно, чутье не подводит Моуриньо, и все сложится так, как фаворит планирует. Но гол Дендонкера подсказывает, что в футболе надо сначала выиграть – а потом говорить. У МЮ в гостях выиграть не получилось.